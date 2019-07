Další slon v porcelánu

Začnu netradičně, protože jde o Velkou Británii a na sociálních sítích po včerejším projevu nového konzervativního premiéra v britském parlamentu by se toho našlo bezpočet - »buranská« politika je zřejmě »in«. Vědom si toho je i jeden z jejích představitelů Boris Johnson. Zdá se, že právě díky svému tzv. nekonvenčnímu chování se nový britský premiér trefil voličům do vkusu. Být hulvát, mluvit sprostě a nectít zásady slušného chování jsou zřejmě zárukou úspěchu. No nevím, jestli to bude platit i na evropském kontinentu, nejen vůči politikům členských zemí EU.

Své o tom ví i americký prezident Donald Trump, který se rozhodně s nikým nemaže a v zahraniční politice se pohybuje jako slon v porcelánu. A je mu jedno, co všechno může způsobit. Pokud jde o amerického prezidenta, ten je jednoznačným favoritem ankety »Hulvát roku« (pokud to nemáme prodloužit na dobu celého mandátu). Před nedávnem zaútočil na několik amerických kongresmanek s tmavou barvou pleti s tím, že se mají vrátit tam, odkud přišly. A čím se tyto političky provinily? Dovolily si kritizovat Trumpovu politiku. Zapomněl, a v tom je problém, že se už narodily v USA.

Johnson i Trump mají hodně společného. Také se umí vzájemně pochválit. Oba nepochopili, nebo lépe nechtějí pochopit a uznat, co se děje ve světě. Nepochopili, že svět už není jednopolární a že se vše netočí kolem nich. A také už točit nebude. Nikdo se jim rozhodně podřizovat nebude a pomoci nemohou ani jejich silácké řeči…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM