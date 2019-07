FOTO - internet

Ředitel ŘSD odstoupil

Pavol Kováčik dnes skončil ve funkci generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Organizaci zatím povede ředitel úseku výstavby Radek Mátl. Kováčika z funkce na jeho žádost uvolnil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), Kováčik odstoupil ze zdravotních důvodů. Byl ve funkci od května, kdy nahradil odvolaného Jana Kroupu.

»Pan Mátl pracuje na ŘSD patnáctým rokem a do detailu zná připravované stavby, ale hlavně všechna úzká místa jejich přípravy. Konzultovali jsme s ním i legislativní změny, které povedou k podstatnému zjednodušení a zrychlení přípravy staveb dálnic a silnic,« uvedl Kremlík. Mátl by měl podle Kremlíka pokračovat v nastavené práci, která by měla vést k rychlému dokončení modernizace dálnice D1, dostavění dálniční sítě v Česku a výstavbě obchvatů měst a obcí.

Kováčik byl jmenován do čela ŘSD na začátku května, tři dny po nástupu Kremlíka do funkce ministra dopravy. Nový ministr si od něj sliboval především zintenzivnění a urychlení dopravní výstavby. Dalším jeho úkolem bylo také zefektivnění řízení dopravního provozu při krizových situacích. Kováčik předtím působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

(ng)