Remíza doma je prostě zklamání

FK Mladá Boleslav remizoval doma v úvodním zápase 2. předkola Evropské ligy s Ordabasy Šymkent 1:1. Kazašský celek poslal do vedení ve 21. min. bývalý hráč Středočechů Mirzad Mehanovič. Vyrovnání zařídil v nastavení prvního poločasu Nikolaj Komličenko. Odveta se hraje za týden.

»Výsledek pro nás není optimální, asi jsme to všichni viděli, ale nemůžu říct, že bych byl s mužstvem nespokojený. Prohrávali jsme a pak to pro nás bylo složitější. Jsem rád, že už do poločasu jsme se vrátili do utkání. Bohužel ve druhém poločase jsme převahu nezužitkovali druhým gólem. Proto šance do odvety zůstávají otevřené pro obě mužstva,« řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Hosté vedli

Ve 4. min. se zrodila první nebezpečná šance hostů. Badibanga vyslal za domácí obranu útočníka Paula, který si obehrál vyběhnutého brankáře Šedu a vystřelil. Takács však Brazilcovo slabé zakončení doběhl. Domácí ihned rozjeli protiútok, který ale skončil nezdarem. O pět minut později zkusil štěstí z dálky hostující záložník Bystrov, jehož střelu Šeda vyboxoval.

Středočeši poprvé zahrozili v rozmezí 13. a 14. min. po dvou rohových kopech Matějovského. Gólman Nepogodov se postupně vyznamenal proti Mešanovičovu a Túliovu pokusu z bezprostřední blízkosti. Ve 20. min. podle hlavního rozhodčího Takács před vápnem fauloval Paula a k přímému kopu se postavil Mehanovič, který zakroutil míč přesně k tyči.

Další gól nepřidali

Domácí se vyrovnání dočkali ve druhé minutě nastavení prvního poločasu. Křapka z pravé strany nacentroval na hranici vápna na Komličenka, jenž se do míče opřel z první a umístil ho k tyči.

V 53. min. vystřelil z dálky hostující záložník Mahlangu, jehož pokus skončil nad. Za tři minuty znovu po Matějovského rohovém kopu hlavičkoval Mešanovič z malého vápna těsně nad.

V 62. min. poslal Weber do hry namísto Křapky s Mešanovičem duo letních posil z Karviné Budínský - Wágner. Druhý jmenovaný si za Středočechy odbyl soutěžní premiéru. Jenže ani oni nedokázali dokonat obrat domácích, kteří sice ve druhém poločase měli optický tlak, ale vážnější příležitost si nevypracovali.

Ml. Boleslav - Šymkent 1:1

Branky: 45.+2 Komličenko - 21. Mehanovič. Rozhodčí: Cinkjevič - Maljutin, Romanov (všichni Běl.). ŽK: Mehanovič, Šetkin, Nepogodov, Malij (všichni Šymkent). Poločas: 1:1. Diváci: 3721.

ML. BOLESLAV: Šeda - Křapka (62. Budínský), Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Hubínek, Fulnek (75. Bucha) - Mešanovič (62. Wágner), Komličenko.

ŠYMKENT: Nepogodov - Jerlanov, Fontanello, Malij, Dosmagambetov - Bystrov, Mahlangu, Diakhate, Mehanovič (72. Kovalčuk) - Badibanga (86. Šamši), Paulo (46. Šetkin).

(zr)