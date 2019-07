Rada: Tohle trpět nebudu!

Naše kluby Mladá Boleslav a Jablonec se v prvních zápasech 2. předkola Evropské ligy moc nevytáhly. Jablonec pak v Arménii po porážce s Pjunikem Jerevan 1:2 vyloženě zklamal. Není divu, že impulzivní kouč Severočechů Petr Rada dal razantně najevo svou nespokojenost v kabině už o poločase.

»O poločase byl výbuch v kabině a myslím si, že druhou půli už to bylo o něčem jiném. Dali jsme docela rychlý gól a jen škoda, že z dalších šancí jsme nepřidali druhou branku. Ale zaplaťpánbůh za ten jeden gól,« řekl autor jediného gólu Jablonce Martin Doležal.

»Trenér nám vytýkal prakticky všechno, hlavně pohyb. Jakoby se nechtělo nikomu hrát, byli jsme mdlí. Asi jsme si mysleli, že když tu dal makedonský tým tři góly, že nám to půjde samo. Jak bylo vidět, tak nám domácí ukázali, že samo to rozhodně nepůjde. Oni dobře kombinovali a my jsme nebyli schopni si dát za sebou dvě tři kloudné přihrávky a podržet balon. Chodili nám do brejků, hned z první střely jsme dostali gól a z nedůrazu druhý… Bylo ale vidět, že když se na ně zatlačilo, otevíraly se prostory a najednou to šlo,« dodal 29letý útočník.

»O poločase jsem musel zvednout hlas, protože jinak bychom tu asi prohráli větším rozdílem. Druhý poločas už byl ve větším pohybu, zaplaťpánbůh, že jsme vstřelili branku… Nechci nikoho vyzdvihovat, ale jestli Tomáš Hübschman může v 37 letech běhat od začátku v tom vedru, tak je zarážející, proč ostatní ne. Dnes se prostě bez běhání a pohybu fotbal hrát nedá. Naši hráči kvality mají, viděli jsme to v druhém poločase. Pokud to takhle půjde dál, budou mít se mnou problémy. Tohle trpět nebudu,« řekl rozladěný Rada.

Ani kapitán týmu Tomáš Hübschman svůj tým nešetřil: »To, co jsme předvedli v prvním poločase, byla katastrofa. Nebylo to dobré od všech, ať si každý sáhne do svědomí, co pro to udělal nebo udělat mohl. Dostali jsme dva góly, byli jsme všude pozdě a neudrželi jsme balon.«

(red)