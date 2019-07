Co skrývá Mariupol?

K situaci na Ukrajině po předčasných parlamentních volbách se pro analytický server !argument vyjádřil slovenský odborník na mezinárodní vztahy docent František Škvrnda. Ztotožňuji se s jeho názorem, že obrovskou kritiku zaslouží elity, které za téměř 30 let dovedly ukrajinský stát do hluboké krize a k pádu až na samé dno evropské bídy, a zvláště pak ty politické síly, jež jsou spojené s Majdanem. V tomto zbídačení a cestě do marnosti mají však prsty i západní státy, které – i podle docentova mínění – stále zištně podporují drancování národních ekonomik a chaos umožňující manipulaci.

Škvrnda, jenž ukrajinskou realitu nahlíží ze slovenského pohledu – uvědomme si, že Slovensko je bezprostředním sousedem Ukrajiny - vidí nyní po volbách jistou naději. Zakládá ji na tom, že voliči a voličky nepodpořili radikální, přesněji extremistickou nacionalistickou orientaci, nepodpořili ani, jak se domnívá, strany či síly války a také, že minimálně část voličského elektorátu nesouhlasila s agresivní protiruskou politikou, která je vzhledem k letité provázanosti ruského a ukrajinského a společné hranici naprosto kontraproduktivní.

Uvidíme, jak se situace na Ukrajině bude dále vyvíjet. Ale nesmíme nechat bez povšimnutí informace, jež nyní opět vystupují na povrch. Tak například tu o existenci tajného vězení v ukrajinském Mariupolu, kde mají být obránci Donbasu a podezřelí ze sympatií k »separatistům« podrobováni brutálnímu mučení. Samozřejmě bez jakéhokoli soudního řízení.

Neumím takovou informaci ověřit na místě, ale z veřejně dostupných zdrojů se dozvíme, že již v roce 2016 zástupce generálního tajemníka OSN pro lidská práva poukazoval na ukrajinské tajné mučírny odpůrců nového režimu, do nichž se inspektoři OSN nedostali, protože jim to nebylo umožněno. Tento skandál nyní opět vyhřezl. Vidím to jako úkol pro české politiky a další veřejně činné osoby - musíme se ptát vrcholných představitelů a žádat odpovědi na otázku, je-li to pravda, a pakliže ano, nastolit zásadní tezi: Je toto možné tolerovat na území Evropy, která se pyšní dodržováním lidských práv? Nikoli!

Pokud Ukrajina chce směřovat do Evropské unie, čímž se stále holedbá, jsou taková tajná brutálně mučicí zařízení naprosto nepřijatelná. Nepřijatelné je mučení lidí kdekoli na světě! Je to také úkol pro mezinárodní nevládní organizaci Amnesty International i pro orgány Evropské unie. A třeba i pro církevní kruhy, které se věnují potřebám bližních. Například v červenci se na Ukrajinu vydal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Mučicí zařízení spojené s vězením se má nacházet na letišti v Mariupolu. Kdysi patřilo nechvalně známému ukrajinskému dobrovolnickému praporu Azov, jehož náčelníka zvaného »Bílý vůdce« si oblíbil nejmenovaný bývalý pravicový europoslanec (a před tím senátor), a dokonce ho chtěl pozvat na půdu Evropského parlamentu. Bojový prapor Azova s vyobrazením symbolu hitlerovské divize Das Reich je již jen taková »maličkost«... Tajný patronát nad věznicí má mít obávaná Služba bezpečnosti Ukrajiny.

Jako občanka se táži: Ujme se někdo tohoto závažného případu?

Monika HOŘENÍ