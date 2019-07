Největší událost v dějinách lidstva

Minulou sobotu jsme se na stanici Prima v souvislosti s výročím přistání prvních amerických astronautů na Měsíci dozvěděli, že vlastně slavíme, tedy svět, největší událost v dějinách lidstva. Zopakovali nám to i na stanici Nova, i když nikoli jako svůj názor, ale jako názor bývalého redaktora Mladé fronty Karla Pacnera, který našel po Listopadu svou novou příležitost příklonem k jinému politickému směru. Vskutku, jde, nebo nejde o největší událost v dějinách lidstva?

Odmyslíme-li si propagandistický smysl tohoto tvrzení, a přestože zhodnotíme vysoko čin americké tehdejší vědy, k podobnému závěru jako Pacner a Prima nemůžeme dojít. Sen dostat se na Měsíc sice v době předmoderní i moderní se promítl i do děl nemálo autorů – Cyrano z Bergeracu, Defoe, Verne, Wells, Tolkien a třeba Svatopluk Čech – ale nebyla to hlavní meta, jejíž dosažení bylo prvořadou touhou člověka. A po splnění tohoto snu, dovolím si tvrdit, že ani největší událost v dějinách lidstva. To, aby se člověk dostal až sem, muselo dojít k »mnoha doslova převratným událostem«, které ho posunuly kupředu. Jmenujme namátkou obyčejné kolo, které, když se připojilo k vozu, umožnilo převratný vývoj v životě člověka, stejně jako první jeho rukou zapálený oheň, posunuly myšlení prvotních lidí daleko a daleko dopředu. Od té doby neskonalé množství objevů člověku pomohlo tam, kde jsou dnes a klidně bychom k nim mohli jako přídomek připsat »největší událost v dějinách lidstva«.

Nebo, oč menší událostí je třeba objevení Ameriky, »zapojení« elektřiny do služeb člověka, objev geniálního Roentgena či Janského »krvinkového příběhu«, obyčejného šicího stroje, Mendělejevem vytvořená tabulka, Einsteinova teorie relativity, první počítač, mobilní telefon či první transplantace srdce, Gagarinův oblet země, atd. Bál bych se velkých slov. Znehodnocují výsledek nějakého významného objevu, který lidstvo posune kupředu. Zvláště jsou-li součástí propagandy.

Je to stejné, jako když nedávno jsme slyšeli, že rozhodující bitvou druhé světové války byla Operace Overlord, na jejíž výročí nebyl ani pozván představitel Ruska, nebo že našemu národu přinesl svobodu a demokracii Václav Havel, jako by pro nás tato slov byla neznámá. Propaganda ho pak »za to« vyzvedla na jedno z nejpřednějších míst žebříčku »největší z Čechů«. To, co dnes právě propaganda nabízí, se však za nějaký čas zapomene, a přijde-li nová generace, vymyslí podle toho, jak bude potřebovat nové »největší události« a třeba největší Čechy. Totéž se týká i tak velkého činu, jakým bylo přistání na Měsíci.

Jaroslav KOJZAR