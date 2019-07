FOTO - pixabay

Počet exekucí se mírně (ne)zvedl – kde je pravda?

V ČR začalo v posledních měsících přibývat nových exekucí kvůli dluhům. Za poslední tři čtvrtletí se jejich počet navýšil meziročně o 9362. Největší nárůst nových exekucí byl na konci minulého roku, a to o 4961 ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku.

Předtím přetrvával meziročně klesající trend. Na setkání s novináři to tento týden uvedl ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Ačkoli podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106 445 na 505 120, v posledním čtvrtletí loňského roku nových exekucí proti stejnému období předešlého roku přibylo, řekl Hábl. Od října do prosince to bylo o 4961 případů. Trend meziročního nárůstu pokračoval i v letošním prvním půlroce. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Člen plzeňské advokátní kanceláře, mladý právník, a také kandidát KSČM ve volbách do EP Ivan Maštálka našemu listu přiznal, že růst počtu exekucí není schopen zhodnotit, protože u nich se to nijak neprojevilo. »Jestli roste počet nevymahatelných závazků, nebo je to něčím jiným, nevím. Ale roste počet insolvencí (s oddlužením),« uvedl.

Podle Hábla není jasné, proč se množství nových exekucí meziročně zvedlo. »Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost,« řekl. Za první letošní pololetí vzniklo celkem 258 335 nových exekucí, což je 52 procent jejich celkového množství z loňského roku.

Viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík však v březnu uvedl, že letos očekává pokračování klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí. Podle něj by k tomu měla přispět mj. vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem. Podle komory sice počet zahájených exekucí letos v prvním čtvrtletí meziročně skutečně vzrostl, tento trend se však v květnu obrátil. Meziročně se tak v pátém měsíci zahájilo o 2000 exekucí méně a v červnu vůbec nejméně za posledních deset let.

Není registr jako registr

Celkově podle mluvčí komory Lenky Desatové počet nových exekucí ve druhém čtvrtletí poklesl oproti roku 2018 o 8945. Zhruba desetitisícový rozdíl v množství nových exekucí mezi údaji Hábla a komory vznikl v důsledku použití informací z různých registrů. Komora ve své evidenci nových exekucí rozlišuje mezi pravomocně nařízenými, odloženými či zastavenými návrhy. Mezi nově zahájené pak počítá pouze ty pravomocně nařízené, vysvětlil tento týden v reakci na zveřejněné informace institutu prezident komory Vladimír Plášil. Hábl uvedl, že vycházel ze soudních výkazů na webu justice.cz, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Tyto výkazy však podle Plášila mezi různými stavy návrhů exekucí nerozlišují. Odhaduje, že počet nově podaných exekučních návrhů bude v letošním druhém pololetí dál klesat, a to celkově i v meziročním srovnání. Seriózní hodnocení by mělo být k dispozici nejdříve v září nebo říjnu.

Ivan Maštálka upozornil, že pořád existuje problém v exekucích z minulosti, často s původem ve smlouvách s rozhodčí doložkou, kterým se třeba důchodci ani nebránili a nebrání, a prostě platí. Reagoval tím na informaci, že pod exekuce po lednovém výrazném zvýšení penzí nově spadly tisíce seniorů. Jejich příjmy totiž překročily tzv. nezabavitelnou částku. Počet starobních, vdovských, vdoveckých i invalidních penzí s exekučními srážkami se z loňských 86,5 tisíce vyhoupl letos na jaře na 91,5 tisíce.

Senioři – oběti dobré vůle

»Pokud jde o důchodce, tak oni tu exekuci už měli, ale prostě nebylo odkud brát, se zvýšením důchodu se dostali nad hranici nezabavitelné částky a už něco vzít lze… Říct, že kvůli zvýšení někdo spadl do exekuce, je nepřesné – on už ji měl dříve. Samozřejmě, kdyby senioři nedostali přidáno, problém by se taky vyřešil – nebylo by jim co sebrat. Ale myslím, že to asi není řešení, co bychom chtěli,« prohlásil Maštálka.

Uvedl však, že advokáti se stále více setkávají s důchodci, kteří se nechávají vtahovat do cizích dluhů, zejména svých dětí či vnoučat. Ať už jako ručitelé či přistoupením k závazku nebo zastavením svého majetku, případně vyloženě uzavíráním třeba uvěrové smlouvy na sebe s tím, že děti by na úvěr nedosáhly (většinou právě díky insolvencím a exekucím). »Důchodce se pak stane obětí své dobré vůle, protože jeho blízcí závazky neplní a na něj dopadne zátěž neadekvátní jeho příjmům,« zdůraznil Maštálka. Řešením by podle něj možná bylo do budoucna poskytnout důchodcům při uzavírání smluv větší ochranu, uzákonit pro ně možnost odstoupení či vyloženě neúčinnosti smlouvy. »Ale to zase může vést k extrému, že třeba některé subjekty nebudou s důchodci uzavírat smlouvy, protože nikdy nebudou mít právní jistotu stran závaznosti,« dodal plzeňský právník.

A pokud jde o stávající exekuce, bylo by podle něj možná záhodno část z nich zastavit. »Jde spíše o ten klíč, není úplně žádoucí, aby se dluhy prostě ‚jen tak‘ prominuly. Bránil bych se nějakému generálnímu pardonu, zejména pokud by měl působit do budoucna,« dodal Maštálka s tím, že by se tím jen posílila praxe, kdy si na důchodce bude půjčovat někdo třetí.

Příčiny prvotního nárůstu nově podaných exekučních návrhů na přelomu roku a v letošním prvním čtvrtletí spatřuje Exekutorská komora hlavně v očekávání dopadů mírnějších pravidel pro oddlužení, která platí od června. Kvůli obavám z nového fungování systému se věřitelé podle názoru komory snažili zahájit před zavedením změn co nejvíce exekučních řízení kvůli obavám z nového fungování systému. Svou roli mohla hrát i nervozita kolem připravované novely exekučního řádu či uvažované zpoplatnění exekučního řízení, uvedla komora.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel ČR, tedy 863 tisíc lidí. Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29 tisíc. Tři a více exekucí mělo 493 000 osob a více než deset exekucí 151 000 lidí. Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů ČR. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.

