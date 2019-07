FOTO - pixabay

Sánchez se snaží odvrátit nové volby

Španělský úřadující socialistický premiér Pedro Sánchez hodlá po čtvrtečním již druhém neúspěšném pokusu o získání důvěry v parlamentu zahájit jednání se všemi stranami. Chtěl by se vyhnout předčasným volbám – potenciálně čtvrtým za poslední čtyři roky.

»Člověk nesmí házet ručník do ringu,« řekl 47letý socialistický premiér v televizi Telecinco s tím, že se chce »vrátit na začátek« a »prozkoumat nové cesty«.

Mnohatýdenní jednání o možné vládní koalici s levicovým uskupením Unidas Podemos (Společně můžeme/Společně to dokážeme) zkrachovala a tato levicová strana proto Sáncheze odmítla podpořit při hlasování o důvěře jeho kabinetu v úterý i ve čtvrtek. Svůj vstup do vlády podmiňovala získáním několika důležitých ministerských postů, což Sánchez odmítl.

Nyní je na tahu král Felipe VI., který může zahájit konzultace s různými stranami. Musí se především rozhodnout, zda Sáncheze znovu pověří sestavením kabinetu či zda vybere někoho jiného. Je však pravděpodobné, že úřadující premiér dostane další dva měsíce na to, aby koaliční dohodu uzavřel. Pokud se mu to nepodaří, musel by král 24. září vypsat na 10. listopad předčasné volby.

Socialisté sice zvítězili v parlamentních volbách z 28. dubna, absolutní většinu v parlamentu si ale nezajistili a museli spoléhat na ochotu dalších stran vstoupit s nimi do vládní koalice. Ta se ale mj. i ke zcela nekompromisnímu přístupu vůči legitimním právům Katalánců nekoná. Sánchez se do premiérského křesla dostal vloni v létě po vyslovení nedůvěry bývalému pravicovému předsedovi vlády Marianu Rajoyovi.

Jen od svých

Sáncheze v 350členné dolní komoře podpořilo jen 123 socialistů a jeden zákonodárce marginální regionální strany. Proti důvěře vládě hlasovalo 155 poslanců, dalších 67 se zdrželo.

»Chtěl bych být španělským premiérem, ale ne za každou cenu,« řekl Sánchez poslancům před hlasováním a dodal, že autentická levice (Podemos) si klade nepřijatelné požadavky. »Pokud by kvůli postu premiéra musely vzít za své mé zásady a kdybych musel zformovat vládu, jež nebude mé zemi k užitku, tak se teď premiérem nestanu,« dodal.

Vůdce strany Podemos Pablo Iglesias nicméně podle Reuters ještě před hlasováním zákonodárného sboru vyzval Sáncheze, aby v jednáních s jeho stranou pokračoval a Španělsko k novým volbám ještě nesměřoval. Nyní je podle ČTK na premiérovi, zda se pokusí důvěru získat při dalším hlasování sněmovny v září, či zda půjde cestou voleb.

Iglesias ve svém vystoupení před hlasováním Sánchezovi pro další jednání mj. navrhl, že je ochoten ustoupit od svého požadavku, aby formace Podemos dostala ministerstvo práce.

Iglesiasova levice tvrdí, že jednání ztroskotala vinou socialistů, kteří odmítali její návrhy na obsazení některých ministerstev zástupci Podemosu. Naposledy například strana upustila od požadavku získat ministerstvo financí a místo toho chtěla resort práce. Socialisté ale nepřistoupili ani na tuto nabídku.

O tom, zda se Sánchez stane premiérem, rozhodovala Iglesiasova formace už v roce 2016. Nepodpořila ho a předčasné volby k moci vynesly fanatického lidovce Mariana Rajoye.

