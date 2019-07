FOTO - pixabay

Nelegálních migrantů v ČR přibývá

Policie loni odhalila 4992 cizinců, kteří v ČR pobývali nelegálně. Je to o 254 více než v roce 2017. Stejně jako v minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra.

Ukrajinci patří mezi nejčastěji zadržené cizince už od roku 2008. Výjimkou byl rok 2015, kdy vyvrcholila migrační krize. Celkový počet odhalených migrantů se tehdy vyšplhal na 8500, nejvíce jich pocházelo ze Sýrie. Loni zajistila policie téměř 1500 Ukrajinců, což je přes 30 procent ze všech nelegálních příchozích. Následovali Moldavané, Vietnamci, Rusové a Gruzínci.

Naprostou většinu nelegálních přistěhovalců odhalili policisté ve vnitrozemí při běžné kontrolní činnosti nebo při cílených pobytových kontrolách a bezpečnostních akcích. Nejvíce nelegálů pobývalo tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

V hlavním městě byla také zadržena polovina z celkového počtu odhalených Ukrajinců.

Oproti roku 2017 loni mírně vzrostla tranzitní migrace. Uprchlíků, kteří se přes české území snažili dostat do dalších států EU, bylo o 19 více. Policisté jich zadrželi 191. Cizinci do ČR přicházeli zejména přes rakouskou a slovenskou hranici a směřovali do Německa. Nejvíce jich bylo z Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie.

Ministerstvo včera zveřejnilo i další statistiky. Vyplývá z nich, že značně přibývá žádostí o azyl v ČR. V roce 2018 požádalo o mezinárodní ochranu v ČR 1701 cizinců, což je nejvíce od roku 2007. O rok dříve žádalo 1450 lidí. Azyl udělila ČR v 47 případech, doplňková ochrana byla udělena 118 cizincům. Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst počtu udělené mezinárodní ochrany o 12,2 procenta.

Nejčastěji, v osmi případech, udělila Česká republika azyl občanům Číny. Následovala Sýrie (6), Ukrajina (6) a Srí Lanka (5). Doplňková ochrana, která je na rozdíl od azylu udělena pouze dočasně, byla nejčastěji přiznána občanům Sýrie (52), Iráku (32) a Ukrajiny (12). Prodloužena byla v 551 případech. Ke konci roku bylo evidováno 858 osob, u kterých v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebylo rozhodnuto.

O azyl nejčastěji žádali lidé z Ukrajiny, Gruzie, Kuby, Arménie, Vietnamu a Uzbekistánu. V celkovém počtu žádostí o mezinárodní ochranu převažovali loni muži, bylo jich 1209. Podle zprávy podalo žádost také 269 nezletilých. Největší meziroční nárůst, o 89, byl zaznamenán u občanů Uzbekistánu, kteří v roce 2017 podali pouze devět žádostí. Nejvýznamnější pokles byl naopak zaznamenán u Ázerbájdžánu. Loni jich podalo žádost 45, o rok dříve to bylo 128 lidí.

Během loňského roku přijala ČR z jiného státu EU 1191 žádostí o převzetí nebo přijetí žadatele zpět na území ČR. Nejčastěji šlo o žádosti z Německa, Rakouska, Francie a Nizozemska. Jinému členskému státu pak ČR zaslala 318 žádostí, nejčastěji do Německa, Rumunska a Itálie.

V loňském roce evidovalo ministerstvo vnitra v ČR celkem 566 931 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem. Oproti roku 2017 jich bylo o 40 120 více, tedy o 7,6 procenta. Od roku 2008 jde o nejvyšší meziroční procentuální nárůst. Cizinci tak již tvoří 5,3 procenta populace ČR. Nejvíce cizinců s povoleným pobytem pocházelo vloni z Ukrajiny (131 709), Slovenska (116 817) a z Vietnamu (61 143).

(ste)