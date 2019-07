FOTO - internet

Johnson už jako slon v porcelánu

Výroky nového pravicového britského premiéra Borise Johnsona podle irského ministra zahraničí Simona Coveneyho »rozhodně nepomohly« brexitovému procesu a nemohou být základem pro dohodu mezi Londýnem a zbytkem Evropské unie.

Irský šéf diplomacie se takto vyjádřil po včerejším setkání s novým britským ministrem pro Severní Irsko. Dodal, že už čtvrtek byl pro vyjednávání o brexitu velmi špatný den.

»Zdá se, že (Johnson) učinil úmyslné rozhodnutí nasměrovat Británii na kolizní kurz s Evropskou unií a s Irskem ohledně brexitových vyjednávání,« citovala z Coveneyho komentáře agentura Reuters. »Výroky britského premiéra v Dolní sněmovně ve čtvrtek tomuto procesu rozhodně nepomohly,« uvedl dále ministr.

Johnson před britskými poslanci prohlásil, že pro ratifikaci podmínek britského odchodu z Unie je nutné z nich vyškrtnout tzv. irskou pojistku. Mechanismus navržený kvůli zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem podle premiéra zbavuje Británii »ekonomické nezávislosti a samosprávy«.

Johnson trvá na tom, že si přeje brexit s dojednanými podmínkami, podle Coveneyho ale jeho aktuální přístup k dohodě nepovede. »Budeme si muset počkat, jestli se vyjádření přicházející z Londýna v následujících týdnech nezmění,« dodal irský šéf diplomacie.

Protokol o Irsku a Severním Irsku známý jako Pojistka by Británii udržel v bezcelní zóně EU i po brexitu, na Severní Irsko by se podle něj dále vztahovala část pravidel jednotného unijního trhu. Začal by platit po přechodném období, které je rovněž součástí rozvodové dohody, a to v případě, že by se v rámci dalších vyjednávání nepodařilo zajistit zachování tzv. neviditelné hranice.

Podle Johnsona lze otázku režimu na irské hranici vyjasnit až po vystoupení z Unie. Představitelé EU ale podle ČTK varují, že i v případě brexitu bez dohody by bylo přijetí takové pojistky podmínkou pro zahájení rozhovorů o novém partnerství mezi Británií a evropským blokem!

(rom)