FOTO - autorka

Na památku rudoarmějcům

Na věčnou památku 20 000 rudoarmějců z Vladimiru, partnerského města Ústí nad Labem, kteří nasadili život v boji proti německému fašismu a zasloužili se i o naše osvobození. To jsou slova hluboké úcty z nově zrekonstruovaného památníku, který byl slavnostně otevřen v Ústí nad Labem poblíž křižovatky ulic Bělehradská a Malátova.

Památník je již patnáctým v pořadí z těch, které byly nově zřízeny či opraveny spolkem Magistra vitae. Jeho předseda Josef Skála ve své řeči uvedl: »Náš spolek sdružuje veřejné aktivisty i podnikatele napříč širokým spektrem a snažíme se navracet a připomínat světlou památku těch, kdo za naše osvobození neváhali pokládat své životy. Dvojnásob je to důležité dnes, kdy neustále dochází k mrzačení a přepisování dějin. Už to totiž není jen o zpochybňování role Rudé armády v porážce hitlerovského fašismu, ale teď jsou ti, kdo mu zlámali vaz, prezentováni jako ‚okupanti‘, co nám přišli vnutit ‚totalitní režim‘. Vrcholem všeho jsou podvrhy, připisující Moskvě dokonce spoluvinu za samotnou válku.« Skála dále uvedl, že posláním spolku je osvěta, boj čelící historické demagogii, která je zbraní dnešní agresivní politiky.

Slova o tom, že by se ve školách zejména v dějepise mělo hovořit pravdivě o událostech druhé světové války a děti tak záměrně neučit nenávisti k Rusku, zazněla také z úst Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro školství, sport a mládež.

Květiny k památníku položili také předseda ÚV ČSBS plk. Jaroslav Vodička a zástupci Ruské federace, kteří vyjádřili upřímné poděkování za péči o symboly osvobození a připomínku hrdinství prostých lidí, kteří svými životy pomohli k ukončení válečného běsnění a nastolení tolik vytouženého míru.

Akce se zúčastnil také předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld.

Soňa PULEROVÁ, tajemnice OV KSČM Litoměřice