Chce snad někdo omezovat svobodu projevu?

Činnost takzvaných alternativních médií je hrozbou do budoucna. Myslí si to policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu, která to uvedla ve své výroční zprávě za loňský rok.

Tato média totiž podle centrály mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých čtenářů, diváků či posluchačů. Centrála neuvedla, která média řadí mezi alternativní. »Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují i příspěvky balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holocaustu,« shrnula centrála.

»Domnívám se, že takovýto pohled Národní centrály proti organizovanému zločinu je velice zjednodušený a jednostranný. A takto formulovaný a sdělený veřejnosti může zavánět až tendencí k omezování svobody projevu a přístupu občanů k informacím. Argumentace tzv. skrytými hrozbami by mohla vést ve svém důsledku až ke kriminalizaci a společenské dehonestaci sdělovatele komuniké, a to v souladu s mainstreamovým mustrem či dle schémat, která bude prosazovat ta či ona zájmově politická skupina,« řekl v reakci pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

Každý občan by měl mít podle jeho názoru právo sdělovat veřejnosti i své domněnky, obavy, upozornění, i své »konspirativní« teorie. Byť se nemusí do budoucna prokázat jako relevantní či zcela pravdivé. Ona ta »pravda« je podle Valenty ostatně veličinou velice relativní a ani pracovníci centrály nemají na její výklad absolutní právo, byť si jej začínají jaksi postupně uzurpovávat.

Alternativní média mají své místo, ale v mezích zákona

»Alternativní média jsou, a musí zůstat, legitimní a nezpochybnitelnou složkou informačního procesu, který by nebyl bez nich v demokratické společnosti úplný. Stejně jako tuto výsadu však mají i jisté povinnosti, přesně jako média ostatní, a to především pohybovat se v mezích platného zákonného rámce ČR,« zdůraznil poslanec. Fakt, že občas alternativní média vybočí ze zmíněného právního rámce, Valenta nezpochybňuje. Je však přesvědčen o tom, že v těchto případech jsou zde dostatečné zákonné prostředky a nástroje, které mohou taková přestoupení zákona řešit. »Toto se však stává i médiím ostatním, bohužel včetně veřejnoprávních. O takových případech však centrála již jaksi promptně mlčí,« prohlásil.

NCOZ také zmínila, že řada alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a »anexi« Krymu. »Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence,« uvedla.

Centrála v této souvislosti připomněla případ důchodce Jaromíra Baldy, který byl letos pravomocně odsouzen ke čtyřem letům vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým trestným činem. Sympatizant hnutí SPD chtěl své skutky svést na muslimské migranty, a vyvolat tak ve společnosti strach z migrační vlny.

»Pohnutky a motivy pachatele potvrzují skryté hrozby a rizika spojená s šířením dezinformací, včetně mobilizačních kampaní některých politických hnutí, které jsou založeny na vytváření atmosféry strachu, hrozeb z určitých skupin obyvatel a šíření nenávisti,« komentovala případ NCOZ. Policejní útvar upozornil také na loňské nenávistné projevy na internetu, které byly spojené s hanobením či s výzvami k násilí v souvislosti s etnickým a rasovým původem nebo politickým a náboženským přesvědčením. Většina takových případů se stala na sociální síti Facebook. »Cílem těchto útoků jsou především uprchlíci, osoby muslimského vyznání anebo osoby s různými politickými názory a postoji, nebo naopak osoby, které se těchto skupin veřejně zastávají,« uzavřela centrála.

(ku)