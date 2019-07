FOTO - Pixabay

Ministrův plán v přímém rozporu s potřebami pacientů

Ministr zdravotnictví zvažuje, že v roce 2021 zmrazí státní prostředky určené na státní pojištěnce. Ušetřené miliardy chce investovat do vybavení nemocnic, do investic. Na léčení pacientů je podle ministra prostředků dost. Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM) se vůči takovému nápadu důrazně ohradila. Podle ní otevírá navyšování spoluúčasti pacientů.

Informaci přinesla reportáž v sobotních Událostech ČT.

»Pokud by skutečně peníze šly do investic, tak si myslím, že by to svou logiku mělo, protože provozní peníze nejsou v tuto chvíli zásadně potřebné. Jak vidíme výhled pro příští rok, tak to vypadá dobře,« řekl v ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Domnívá se, že kdyby peníze šly do investic, »stejně by to pomohlo zdravotnictví«. Kritici naopak zdůrazňují, že peníze za státní pojištěnce se musí navýšit.

Marková: Ministr vytváří záměrný nedostatek peněz

»KSČM zásadně nesouhlasí se záměrem hnutí ANO na devastaci dlouhodobě profinancovaného zdravotnictví. Jejich plán na zmrazení plateb za státní pojištěnce od roku 2021 je v přímém rozporu s tím, co potřebují čeští pacienti, zdravotníci, nemocnice a ambulance,« reagovala pro náš list Marková, která současně připomněla, že ve Sněmovně stále leží návrh zákona předložený KSČM na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za šest milionů státních pojištěnců. »Ten přinese potřebnou stabilitu a předvídatelnost příjmů do systému zdravotnictví. Pan ministr Vojtěch místo toho svým asociálním návrhem na zmrazení finančních prostředků do veřejného zdravotního pojištění vytváří záměrný nedostatek peněz v systému. Otvírá tak cestu k navyšování spoluúčasti pacientů.« Navyšování spoluúčasti pacientů považují komunisté za porušení jedné ze základních podmínek tolerance vlády premiéra Andreje Babiše.

»České zdravotnictví je katastrofálně podfinancované,« řekl v reakci předseda České lékařské komory Milan Kubek s tím, že by pak nemusely být peníze na růst platů zdravotníků. »Je to zdravotní daň, lidé si to vybrali na zdravotnictví, a ve zdravotnictví by měla skončit. Ale ne v budovách,« připojil se ke kritikům z řad politické levice – KSČM a ČSSD, odborů a ČLK předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Letos stát zaplatí za své státní pojištěnce, tedy děti, studenty, důchodce, ženy na mateřské, nezaměstnané ad., dle ČT přes 73 miliard Kč. Příštím rokem má tato částka vzrůst o 3,5 miliardy.

(mh)