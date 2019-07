FOTO - archiv

Putin o víkendu v batyskafu a na lodi

Ruský prezident Vladimir Putin se v sobotu během návštěvy ostrova Hogland (rusky Gogland) potopil v batyskafu C-Explorer 3 k vraku sovětské ponorky, který na dně Finského zálivu leží od dob 2. světové války.

Za dohledu šéfa Kremlu umístili potápěči na vrak ponorky Šč-308 pamětní desku, která připomíná smrt 40 členů posádky v roce 1942. Podle prohlášení Kremlu za zesnulé vojáky, kterým se stala osudnou německá mina, držel Putin minutu ticha. »Celý svět musí vědět, že Rusko nezapomíná na své hrdiny, že nezapomíná na ty, kteří položili svůj život za svobodu a bezpečí naší vlasti,« řekl Putin po návratu z mořského dna.

O tom svědčí i skutečnost, že parlamentní frakce ruské vládní strany Jednotné Rusko podpořila návrh ministerstva obrany na sankce proti osobám podílejícím se na ničení, poškozování nebo znesvěcování památníků ruským vojevůdcům v zahraničí. Oznámila to v pátek agentura TASS.

Ministerský návrh, který počítá s vyhlášením provinilců za osoby v Rusku nežádoucí, navrhuje Jednotné Rusko zpřísnit vězením do pěti let. Sankcemi by byly dotčeny osoby bezprostředně se na poškozování pomníků podílející či k němu vyzývající, ale také úřední osoby, které takové jednání umožní. Ministr obrany Sergej Šojgu v komentáři k návrhu doporučil, aby lidé, kteří se poškozováním nebo znesvěcováním pomníků proviní, byli v případě vstupu na ruské území zadrženi a trestně stíháni.

Rusko velmi pozorně sleduje udržování ruských válečných památníků v zahraničí a citlivě reaguje na případné útoky proti nim. Nejčastější kritika zaznívá na podobné incidenty v Polsku a na Ukrajině, případně v Pobaltí.

Výhrady vůči České republice nejsou v tomto ohledu časté. Výjimku tvoří pražský pomník maršála Ivana Koněva, k němuž byly vloni v srpnu umístěny tabulky informující o údajném Koněvově podílu na okupaci Československa v roce 1968. Proti vysvětlující tabulce protestovalo ruské velvyslanectví či pražská KSČM.

Není to poprvé

Pokud jde o Putinovu sobotní aktivitu, není to poprvé, co se Putin v batyskafu ponořil na dno moře. Naposledy v roce 2015 sestoupil do hlubin Černého moře při návštěvě Krymu.

Ve speciální ponorce se potopil už jednou i na dno Baltu a také na dno Bajkalu.

Ostrov Hogland leží uprostřed Finského zálivu, asi 40 kilometrů jižně od finského města Kotka. V letech 1917-40 patřil ostrov Finsku pod názvem Suursaari.

V neděli se pak Putin v Petrohradu na palubě jedné z lodí zúčastnil vojenské přehlídky ruského námořnictva, jedné z největších za poslední léta, uvedla agentura AP.

Masivní přehlídka

Přehlídky, jež se konala ke dni ruského námořnictva, se zúčastnilo 43 lodí a ponorek, 4000 vojáků a 41 letadel. Ruský prezident v projevu na přehlídce podle ČTK vyzdvihl hrdinství ruských námořníků, včetně těch, kteří zemřeli na začátku července při požáru na palubě ruské ponorky.

Prohlásil také, že vybavení námořních vzdušných sil a pobřežní stráže prochází modernizací, stejně jako infrastruktura námořních základen. Jen tento rok má podle něj námořnictvo obdržet 15 nových válečných lodí a dalších plavidel.

Menší námořní přehlídky pořádala ruská armáda také v Baltijsku v Kaliningradské oblasti, v Sevastopolu na Krymu, v Severomorsku v Murmanské oblasti na severozápadě Ruska, v Astrachani u Kaspického moře a také v syrském přístavu Tartus.

Rumunsko bloklo tanky

Moskvu každopádně nepotěšilo Rumunsko, které prý kvůli sankcím, jež před pěti lety přijala Evropská unie vůči Rusku, zablokovalo ruskou vojenskou zásilku určenou pro Srbsko.

Rumunské ministerstvo zahraničí v pátek vydalo prohlášení, v němž se uvádí, že Bukurešť nemůže vydat povolení k tranzitu tohoto vojenského nákladu vzhledem k embargu, které zavedla EU proti Moskvě v roce 2014.

Srbští činitelé si podle agentury AP už začátkem července postěžovali, že Rumunsko znemožnilo přepravu 60 použitých ruských tanků a obrněných transportérů. Z Ruska měly být dopraveny na lodích po Dunaji.

Místní média informovala, že minulý týden Rusko transportovalo do Srbska deset obrněných transportérů svými vojenskými dopravními letouny. Srbové už od Rusů dostali šest bojových letounů MiG-29.

Srbsko se prohlašuje za vojensky neutrální stát, ale s Ruskem kvůli sebeobraně před útočným paktem NATO jedná i o dalších armádních nákupech. Zájem má o bojové i nákladní vrtulníky a o systémy protivzdušné obrany.

(rom)