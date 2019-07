FOTO - archiv

Trump pokračuje v rasistických útocích

Kontroverzní americký prezident Donald Trump v sobotu na Twitteru znovu ostře napadl jednoho z kongresmanů Demokratické strany. Afroameričana Elijaha Cummingse označil za brutálního surovce, který by se měl místo kritiky práce pohraniční stráže věnovat péči o svůj volební obvod v Baltimoru.

Ten je podle šéfa Bílého domu »nechutným bincem zamořeným krysami a hlodavci«. Předseda parlamentního výboru pro dohled a reformu Cummings totiž krátce před Trumpovým útokem kritizoval podmínky, které panují v uprchlických táborech na jižní hranici USA, informovala agentura Reuters. A to nejvyšší americký obchodník se strachem, zastánce tzv. nulové tolerance migrace, neustál.

Hysterický výpad

»Kongresman Elijah Cummings je brutální surovec, když křičí a řve na skvělé muže a ženy z pohraniční stráže kvůli podmínkám na jižní hranici, i když ve skutečnosti je jeho baltimorský obvod MNOHEM HORŠÍ a mnohem nebezpečnější. Jeho obvod je považován za nejhorší v USA,« napsal v sobotu Trump v prvním ze série tweetů povzbuzen pátečním rozhodnutím amerického nejvyššího soudu, že vláda bude moci využít 2,5 miliardy dolarů (57,4 miliardy korun) z peněz ministerstva obrany k vybudování zdi podél jižní hranice USA s Mexikem. Soudci nejvyššího soudu poměrem hlasů 5:4 zvrátili květnové rozhodnutí kalifornského federálního soudu, který zakázal Trumpově vládě začít stavět hraniční zeď z peněz schválených Kongresem pro Pentagon. Zastánce stavby příkopů a zdí mezi lidmi to označil doslova za »velké vítězství pro zeď«…

Jižní hranice Spojených států je podle něj (v rozporu s realitou tamních novodobých koncentračních táborů) »čistá, výkonná a dobře spravovaná, jen velmi plná«.

»Kdyby (Cummings) trávil více času v Baltimoru, možná by toto velmi nebezpečné a špinavé místo mohl pomoci uklidit,« pokračoval Trump v twitterovém útoku na svého oponenta. Nakonec naznačil, že se peníze, které do města nedaleko Washingtonu putují, ztrácejí kvůli korupci.

Baltimore je průmyslové město s 620 000 obyvatel, z nichž mírnou většinu tvoří černoši. Město se dlouhodobě potýká s vysokou kriminalitou, připomněla agentura AFP.

Slušný Cummings

Cummings minulý týden kritizoval ministra vnitřní bezpečnosti Kevina McAleenana kvůli podmínkám, jaké panují v (oficiálně) uprchlických centrech na jižní hranici Spojených států.

»Pane prezidente, já chodím do svého obvodu denně. Každé ráno se vzbudím a jdu bojovat za své sousedy. Je mou ústavní povinností dohlížet nad výkonnou mocí. Je ale mou morální povinností bojovat za obyvatele svého obvodu,« reagoval na Trumpův výpad slušně Cummings.

Na obranu svého stranického kolegy se postavila také předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, podle které je Cummings bojovníkem za lidská práva a hospodářskou spravedlnost, milovaným politikem v Baltimoru a kolegou, kterého si všichni váží. »My všichni odmítáme rasistické útoky proti němu a podporujeme jeho neochvějnou schopnost vést,« uvedla situace lépe než Trump znalá rodačka (shodou okolností) z Baltimoru Pelosiová s odkazem na černošského poslance.

Prezidenta za jeho výpad kritizoval také starosta Baltimoru Jack Young, podle kterého je nepřijatelné, aby politický vůdce země očerňoval takové pulzující americké město, jakým je Baltimore.

Trumpův sobotní útok následoval po kontroverzi kolem výpadů proti čtveřici kritických socializujících demokratických kongresmanek přistěhovaleckého původu, které prezident skandálně a nesmyslně vyzval, aby se vrátily do zemí svého původu.

Dostihl sám sebe

Trump reagoval na Pelosiové obvinění z rasismu s tím, že také ona nemá ve svém obvodu v San Francisku pořádek a že by se demokraté měli o zemi více starat… Stejnou logikou by se ale prezident země měl starat o celé USA, takže pokud podle něj v řadě míst Států není pořádek, je to i jeho vina!

