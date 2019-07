Bernal dovezl žlutý trikot do Paříže a je vítězem Tour de France

Egan Bernal dovezl bezpečně žlutý trikot do Paříže a jako první Kolumbijec a třetí nejmladší cyklista v historii vyhrál Tour de France. V poslední 21. etapě s cílem na Champs-Élysées zvítězil Australan Caleb Ewan a třetím triumfem potvrdil pozici nejúspěšnějšího spurtéra 106. ročníku "Staré dámy".

Dvaadvacetiletý Bernal vyhrál nejslavnější závod světa s náskokem 1:11 minuty před kolegou z týmu Ineos a loňským vítězem Geraintem Thomasem z Británie. Třetí skončil Nizozemec Steven Kruijswijk s odstupem 1:31 minuty, což je nejmenší rozdíl mezi jezdci na stupních vítězů v historii závodu.

"Je to neskutečné. Vyhrál jsem Tour de France, ale pořád to nedokážu pochopit. Asi budu potřebovat několik dnů, abych si uvědomil, co se stalo," uvedl Bernal, jenž se zařadil k velkým favoritům závodu po vítězství na červnové generálce Kolem Švýcarska. "V cíli jsem se setkal se svou rodinou a slavili jsme společně. Jsem první kolumbijský vítěz Tour, takže všichni jsou šťastní. Jsem na to pyšný, Kolumbie si to zasloužila. Nyní pojedu domů a s rodinou si to užiju," dodal nejmladší vítěz Tour od roku 1909.

Jediný český účastník letošní Tour Roman Kreuziger obsadil celkovou 16. pozici se ztrátou 36:09 na vítěze.

Bernal se dostal do průběžného vedení až v páteční 19. etapě, jež byla předčasně ukončena kvůli sněhu a krupobití, a ze žlutého trikotu vysvlékl francouzského hrdinu závodu Juliana Alaphilippea. Mladý Kolumbijec pak první místo bez problémů uhájil v závěrečném alpském testu a dnes si mohl užít symbolicky na žlutě nastříkaném kole slavnostní příjezd do Paříže, kdy se jako již tradičně o celkové pořadí nezávodilo.

Celý tým Ineos si tak brzy po startu etapy z Rambouilletu v poklidném tempu vychutnal vítězné šampaňské a potvrdil tak svou nadvládu na "Staré dámě". Jezdci britského týmu, jenž ještě letos na jaře nesl jméno Sky, vyhráli díky Bernalovi sedmý z posledních osmi ročníků závodu. O start navíc přišel jejich plánovaný lídr a čtyřnásobný vítěz Chris Froome z Británie, jenž na přípravném závodu Critérium Dauphiné utrpěl vážná zranění včetně zlomené stehenní kosti a přišel o zbytek sezony.

V prestižním závěrečném spurtu triumfoval po okruzích centrem Paříže a celkově 128 kilometrech drobný australský rychlík Ewan. Při letošním třetím triumfu na Tour za sebou nechal Nizozemce Dylana Groenewegena a Itala Niccola Bonifazia.

Elitní desítku v etapě uzavřel Slovák Peter Sagan, jenž se stal rekordně posedmé vítězem bodovací soutěže. Nejlepším vrchařem byl Francouz Romain Bardet, Bernal vedle žlutého trikotu získal i bílý pro nejlepšího mladého jezdce závodu.

Cyklistický závod Tour de France - závěrečná 21. etapa (Rambouillet - Paříž, 128 km):

1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 3:04:08, 2. Groenewegen (Niz./Jumbo-Visma), 3. Bonifazio (It./Total Direct Energie), 4. Richeze (Arg./Deceuninck-Quick Step), 5. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 6. Greipel (Něm./Arkea-Samsic), 7. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 8. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Arndt (Něm./Sunweb), 10. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) všichni stejný čas, ...55. Kreuziger (Dimension Data) -20.

Konečné pořadí: 1. Bernal (Kol./Ineos) 82:57:00, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:11, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:31, 4. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:56, 5. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) -4:05, 6. Landa (Šp./Movistar) -4:23, 7. Urán (Kol./EF Education First) -5:15, 8. Quintana (Kol./Movistar) -5:30, 9. Valverde (Šp./Movistar) -6:12, 10. Barguil (Fr./Arkea Samsic) -7:32, ...16. Kreuziger -36:09.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Sagan 316, 2. Ewan 248, 3. Viviani (It./Deceuninck-Quick Step) 224.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) 86, 2. Bernal 78, 3. Wellens (Belg./Lotto Soudal) 75, ...56. Kreuziger 1.

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Bernal 82:57:00, 2. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -24:03, 3. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -58:20.

Týmy: 1. Movistar 248:58:15, 2. Trek-Segafredo -47:54, 3. Ineos -57:52.

