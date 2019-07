Mathieu van der Poel ukázal v Brně svou vysokou třídu. FOTO - archiv

Biker Cink na evropskou medaili nedosáhl

Český biker Ondřej Cink dojel na mistrovství Evropy horských kol v Brně v olympijské disciplíně cross country dvanáctý. S velkým náskokem zvítězil velký favorit Mathieu van der Poel z Nizozemska. Stříbro získal Švýcar Florian Vogel, pro bronz si dojel další Nizozemec Milan Vader.

Pozici hlavní aspirantky na zlato uhájila mezi ženami Švýcarka Jolanda Neffová a vyjela si tak již čtvrtý evropský titul. Nejlepší Češkou byla třináctá Jitka Čábelická, Karla Štěpánová obsadila 17. místo. Matěj Průdek dojel mezi muži do 23 let osmnáctý, zlato získal Rumun Vlad Dascalu. Český reprezentační tým se tak v Brně medaile nedočkal.

Osmadvacetiletý Cink byl v průběhu celého závodu ve hře o cenné kovy. Ještě do posledního osmého okruhu najel jako čtvrtý, technické problémy ho ale připravily o lepší umístění. Pětadvacátý byl Martin Stošek, jenž propadl výsledkovou listinou z průběžné 16. příčky kvůli defektu v předposledním kole. Dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý obsadil 31. místo.

»Měl jsem problém s tlumičem. Bylo to, jako kdybych začínal s celoodpruženým kolem, ale pak jel skoro celý závod na pevném kole. Zadní tlumič byl pořád zamčený a nechtěl se odemknout. Na těch kamenech to bylo hodně cítit. Šel jsem do závodu s tím, že chci medaili. Takže je to pro mě zklamání, nejsem spokojený ani s výkonem,« řekl Cink novinářům.

Alespoň vlastní výkon trochu potěšil Kulhavého. »Bylo to jakžtakž, i když to každopádně pořád není sto procent. Furt s tím ještě bojuju, ale doufám, že už se pomalu vracím, tělo půjde zanedlouho na úplné maximum a bude to zase fungovat,« přál si Kulhavý.

Čtyřiadvacetiletý všestranný Van der Poel zaváhal pouze v prvním kole, kdy měl nepříjemný pád, ale postupně se oklepal, dotáhl se zpět na čelo a ve třetím okruhu ujel všem pronásledovatelům. Vogel zaostal za novým evropským šampionem o 43 sekund, Vader jich ztratil dalších 19. Závod vůbec nevyšel druhému hlavnímu favoritovi Gerhardu Kerschbaumerovi. V průběhu se Ital ocitl až ve třetí desítce, nakonec obsadil 16. místo.

Šestadvacetiletá Neffová si úspěšnou obhajobu vysloužila skvělým výkonem, když hodinu a půl dlouhému závodu dominovala od začátku do konce. Evropské zlato v individuální disciplíně mohla slavit již počtvrté po letech 2015, 2016 a 2018, a to s takřka tříminutovým náskokem. Stříbro má Ukrajinka Jana Bělomojná, bronz Elisabeth Brandauová z Německa.

Čábelická jezdila v úvodní polovině závodu na konci první desítky, pozici ale neudržela a o pár příček se propadla. Do cíle přijela s mankem takřka sedmi a půl minuty na vítěznou Neffovou, na desítku jí chyběly téměř dvě minuty.

Závod mužů do 23 let nevyšel favorizovanému Dánovi Simonu Andreassenovi, který bojoval s dýchacími obtížemi, v polovině odpadl z vedoucí skupinky a skončil s takřka pětiminutovým mankem na vítěze až patnáctý. Dascalu vyhrál o minutu před Švýcarem Filippem Colombem, bronz získal Němec Maximilian Brandl.

Muži: 1. M. van der Poel (Niz.) 1:28:34, 2. Vogel (Švýc.) -43, 3. Vader (Niz.) -1:02, 4. Griot (Fr.) -1:18, 5. Indergand (Švýc.) -1:24, 6. Braidot (It.) -1:37, ...12. Cink -2:31, 25. Stošek -4:14, 31. Kulhavý -5:48, 33. Škarnitzl -6:28, 41. Paprstka -8:52, 51. Kobes -3 kola, Vastl nedokončil.

Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:30:08, 2. Bělomojná (Ukr.) -2:52, 3. Brandauová (Něm.) -3:05, 4. Terpstraová (Niz.) -3:20, 5. Wloszczowská (Pol.) -3:31, 6. Kellerová (Švýc.) -3:43, ...13. Čábelická -7:22, 17. Štěpánová -9:20, 31. Ježková -2 kola, 35. Pichlíková, 37. Veselá, 40. Urbanová všechny -3 kola.

Muži do 23 let: 1. Dascalu (Rum.) 1:17:27, 2. Colombo (Švýc.) -59, 3. Brandl (Něm.) -1:36, ...18. Průdek -5:17, 27. Zadák -6:32, 37. Jelínek -8:33, 39. Ševců -9:17, 45. Tomášek, 47. Bártek oba -1 kolo.

(red)