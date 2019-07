Velký sál Paláce lidu Queen Mary University of London se podařilo během festivalu socialistických idejí Marxism 2019 zaplnit každý den.

Rozhovor Haló novin s Janem Májíčkem, aktivistou hnutí Socialistická Solidarita

Odpor proti rasismu je otázkou principu

Minulý týden se nejen v Haló novinách nesl ve znamení tématu antisemitismu, resp. spíš sionismu a antisionismu. Na nedávném festivalu socialistických idejí Marxism 2019 rozdíl mezi antisemitismem a antisionismem vysvětloval izraelský historik Ilan Pappé, labouristé propírali údajný Corbynův antisemitismus, k izraelskému sionismu se pak vyjádřil místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič a vy jste na svém Facebooku nabídl i Leninův pohled na antisemitismus. Co o něm hlavní představitel Říjnové revoluce soudil?

Pro Lenina byl antisemitismus nástroj kapitalistů a velkostatkářů, kterým odváděli hněv části dělníků a rolníků z jejich mizerného života směrem k Židům. Z nich se dělali ti, kteří mohou za bídu »ruského člověka«, za všechny útrapy, které zemi sužují. Je to v podstatě pořád stejný příběh rasismu, ať už má jakoukoli podobu. Jeho hlavním cílem je odvést pozornost od skutečných utlačovatelů směrem k nějaké fiktivní hrozbě, která bude zaměstnávat představy a vášně těch dole, aby se ti nahoře nemuseli strachovat, že si někdo všimne, jak hlasitě mlaskají.

Současný útok na Labour Party a jejich předsedu Jeremy Corbyna je jen podlý pokus oslabit snahu o obnovu alespoň trochu levicové sociálně demokratické politiky, která by řekla dost neoliberalismu, který už téměř 40 let vládne britské politice.

Zmíněný festival Marxism 2019 navštěvují z ČR zástupci z hnutí Socialistická Solidarita. Jak dlouho a proč?

Festival už několik desítek let organizuje sesterská organizace Socialistické Solidarity Socialist Workers Party (Socialistická dělnická strana, SWP). Je to pro nás příležitost, jak se setkat nejen s dalšími členy podobně smýšlejících organizací, kteří se sjíždějí z celého světa, ale hlavně se účastnit debat, ať už o soudobé politice či marxistické teorii, ale také o praktických zkušenostech z kampaní a různých hnutí.

V čem je tenhle festival SWP pro vás jiný, mimořádný - než obdobné národní a mezinárodní »slety« revolučních proudů a směrů v mnoha evropských zemích, sociální fóra a festivaly radikálně levicových periodik jako Féte l’Humanité, Volkstimmefest, KNE a Odigitis, Avante! a další?

Asi nejpozoruhodnější je obrovský záběr festivalu. Během těch čtyř dnů se odehrají desítky a desítky seminářů, přednášek a debat, a o těch neformálních rozhovorech ani nemluvím. V tom je podobný zmíněným festivalům, ale rozdíl je v tom, že ačkoli se jedná o otevřenou akci, tak je politické směřování přeci jen jasné – je jím revoluční socialismus, myšlenkový směr, který sahá od Marxe a Engelse až k Ruské revoluci a později do proudů revoluční levice, které se stavěly proti stalinismu a obhajovaly sebeemancipaci pracujících a hospodářskou samosprávu.

Co jste si odvezl z letošního festivalu v Londýně? Který z hostů, popřípadě která z dovezených knih vás oslovil/a nejvíc?

To je opravdu těžké říci. Myslím, že byla taková tři témata, která se vracela znovu a znovu. Tím prvním byla samozřejmě klimatická změna, klíčová politická otázka dneška, protože jasně ukazuje, jak kapitalismus svou slepou honbou za ziskem ohrožuje samotné přežití lidské civilizace. Navíc se na Marxism 2019 diskutovala Marxova ekologie, téma, které není příliš známo, a přitom to byli Marx s Engelsem, kteří se zevrubně studiu přírodních věd věnovali a Marx se dokonce pokoušel začlenit poslední poznatky přírodních věd do svého Kapitálu. Zejména jeho poznámky o vytěžování půdy ukazují, že představa neomezeného růstu a nekonečné akumulace mu byla cizí. V tom jsou průlomové studie marxistů Johna B. Fostera a Iana Anguse, kterým se podařilo rekonstruovat Marxovo ekologické myšlení a zároveň používají marxistickou metodologii pro analýzu současné klimatické krize.

Druhým tématem byl samozřejmě odpor proti rasismu a nástupu krajní pravice. Ta se na mnoha místech snaží využít nespokojenosti lidí a tak, jak jsme se o tom bavili u toho antisemitismu, přesměrovat jejich hněv k uprchlíkům, muslimům, nebo v ČR k Romům. Sami se pak tito pravičáci, kterým se nepřesně říká populisté, staví do role obránců národa, kultury atd. Pro všechny ale platí, že s kapitalismem nemají vůbec problém. Tomio Okamura je podnikatel, rakouští Svobodní dohazovali státní zakázky ruským oligarchům, Salvini a jeho Liga se ani náhodou nehodlají pustit do prohnilého italského kapitalismu spojeného s klientelismem a korupcí, Nigel Farage je nejlepší přítel řady podnikatelských zbohatlíků. Tak by se dalo pokračovat dál.

Slabostí levice zejména v ČR je částečná kapitulace před rasismem. Ať už z politické nevzdělanosti nebo zbabělosti, že by to mohlo ohrozit volební výsledek. Jenže odpor proti rasismu je otázkou principu a za principy se umíralo. Levicový odpor proti rasismu je samozřejmě jiný, než je ten u liberálů. Ti jsou proti rasismu, protože považují rasové a kulturní předsudky za něco zaostalého, něco, co nepatří do slušné společnosti, za jejíž strážce se sami prohlásili. V tom jsou částečně spojenci levice, protože socialisté také považují rasismus za něco zpátečnického, vycházejícího z nepochopení mocenských vztahů. Zejména je to však nástroj, jak rozdělovat pracující třídu. V dnešním globálním světě je pracující třída multikulturní. Platí to všude, i v ČR. Jen se podívejte, kolik tu máme ukrajinských, polských, vietnamských, mongolských a jiných pracovníků. Takový ten jemný rasismus, kterým se nad nimi ohrnuje nos, je přesně to, co nás oslabuje, stejně jako neuvěřitelné předsudky vůči Romům, včetně šíření nesmyslů o lécích zdarma či příspěvcích na ledničku. To jsou podobné báchorky jako o Židech, co pijí krev křesťanských panen, které se šířily za Rakouska-Uherska.

Konečně třetím tématem byl brexit a to, jak se k němu staví revoluční levice. Její pozice je jasná. EU je projekt, který slouží velkému byznysu, a to důležité je podpora bojů pracujících za lepší postavení. To nezařídí žádný úředník ani v Bruselu, ale ani v Londýně. Proto se mluvilo na festivalu hlavně o připravovaných stávkách a protestech a o tom, že je potřeba napřít co nejvíce sil tímto směrem, zejména když jsou vládnoucí konzervativci v tak hluboké krizi, že si do svého čela zvolí Borise Johnsona…

Jaké jsou hlavní aktivity a programové body »SocSolu«?

Naše základní programová východiska jsou shrnuta v krátkém textu Za čím stojíme, který si mohou zájemci přečíst na našich webových stránkách nebo na našem Facebooku. Stručně, SocSol je revoluční socialistická organizace, která se hlásí k marxistické tradici Marxe, Engelse, Lenina, Trockého, Luxemburgové, Gramsciho a dalších a je přesvědčena, že emancipace pracujících musí být dosaženo jen pracujícími samými.

V praxi to znamená, že se snažíme být aktivní v různých zápasech, ať už jsou to politické kampaně, jako byl boj proti americkému radaru, proti vládním škrtům, proti rasismu nebo za klimatickou spravedlnost. Zároveň se snažíme podporovat boje na pracovištích, akce odborů a různé další aktivity, jako je třeba rozdávání jídla potřebným.

Kromě toho vydáváme svůj časopis Solidarita a každý rok pořádáme prodloužený víkend přednášek a debat s názvem Dny antikapitalismu, který je takovou miniverzí londýnského Marxismu.

Prý se poslední dobou snažíte o vytvoření nové skutečně levicové strany. Daří se získávat další proudy, nebojíte se, aby z toho nebyl zase jen další více či méně úsměvný pokus spíše internetového charakteru? Na druhou stranu je fakt, že podle mladých radikálních levičáků silná autenticky levicová strana u nás dnes chybí…

Snaha o vytvoření nějaké volební alternativy na levici už tu byla několikrát. Jenže nikdy to nebylo za tak kritických okolností, jako jsou nyní. Považujeme politiku ČSSD i KSČM ve vztahu k současné vládě za natolik neprincipiální a chybnou, že to musí vést, a také do značné míry vede, k odlivu jak voličů, tak členů a sympatizantů od obou stran. Neobstojí zde ani těch pár sociálních opatření, které vláda učinila. Pokud by nezvyšovala minimální mzdu, nebo důchody, čím by se pak chtěla odlišit od opoziční ODS, která navíc to zvyšování důchodů chválí…?

Už po volbách v roce 2017 jsme zahájili práci na otevřené platformě, kterou jsme pracovně nazvali Skutečná levice a adresovali jsme výzvu široké levicové veřejnosti včetně členů a sympatizantů ČSSD a KSČM, aby se zapojili do debat o možnosti nové levicové volební alternativy. Nejde nám o žádný hurá projekt, ale o seriózní, na programu postavenou politickou alternativu. Platforma má více než 100 členů po celé republice a další přibývají. Je to pomalá systematická práce, ale věříme, že se vyplatí. Snahy o nějakou další spolupráci přicházejí, takže nyní jednáme s částí levicových Zelených, o spolupráci projevila zájem také Strana demokratického socialismu (tedy partner KSČM) atd.

V levicovém mládežnickém hnutí jste poměrně známou osobností. A neuzavíráte se jen v SocSolu. Pomáhal jste třeba s kampaní KSČM – České levice společně! před eurovolbami. Aspiroval byste na post předsedy takového nového politického hnutí/strany?

Vůbec není jasné, jakou organizační strukturu bude nový subjekt mít a třeba tam post předsedy/předsedkyně vůbec nebude. Jedno je ale jasné, rozhodně nebudu stát mimo.

Může se vůbec někdy podařit sjednotit radikálně levicovou scénu? Proč podle vás mladí levičáci dnes volí hlavně bezbarvé Piráty? A co udělat pro to, aby se to nestalo dlouhodobější normou?

To jsou dvě velmi rozdílné otázky. Pokud jde o politickou spolupráci na kampaních a, řekněme, šířeji »v ulicích«, tam radikální levice bez problémů spolupracuje. Nejlépe je to vidět na současném klimatickém hnutí, kde dokonce najdete celou škálu levice nejrůznějších odstínů. Problematičtější je to v otázce nějaké legislativní spolupráce. Tam podle mého soudu KSČM selhala hned dvakrát, a to v období velkých protestů jak proti radaru, tak proti Nečasově a Kalouskově škrtací vládě. V obou širokých hnutích byla KSČM přítomná, ale ani z jednoho nebyla schopná získat nové lidi a novou vnitřní dynamiku, která by ji uchránila před tím pádem, ke kterému došlo při posledních volbách do poslanecké sněmovny.

Co se Pirátů týče, tak ti těží ze své mladosti a programového technokratismu. Vše je otázka správných postupů, technologií a odbornosti. V tom jsou hodně podobní hnutí ANO a jejich heslu »Prostě to zařídíme«.

Pro mnoho lidí na levici jsou sympatičtí zejména tím, že jsou naprosto jednoznačně antifašističtí. Samozřejmě problém jsou pak socio-ekonomické otázky. Jsou mezi nimi lidé, jako je poslankyně Olga Richterová, která je skvělá v boji za sociální práva. Zároveň jsou tam poslanci, kteří podporují obnovu prodeje o svátcích. Je to strana plná rozporů. Politický vývoj je ale určitě postaví před otázky, které je budou nutit se rozhodnout, na čí straně budou stát. Zatím si myslím, že tíhnou víc a víc doprava (pokrčení ramen).

Co vás nejvíc štve na současném světě? Nepochopení řady levicových bardů jeho globalizované podoby s mnohdy až frenetickým odporem k migraci, potažmo Evropské unii; ekologická krize, která pomalu přerůstá v jednu velkou klimatickou katastrofu (a s tím související popírání vlivu člověka na globální oteplování), nebo jsou to klasická levicová témata jako nezaměstnanost mladých, potlačování odborů, nedostupné bydlení; popřípadě LGBT témata, nerovnoprávné postavení žen atp.?

(Trpký úsměv). Ve zkratce: jsou to nespravedlnost a nerovnosti. Ale jinak jsou to všechny ty otázky, o kterých hovoříte. Neexistuje téma útlaku a nespravedlnosti, proti kterému by se socialisté nemohli postavit.

Žijeme v období ekonomického boomu, ale může to být ošidné, jen krátkodobá odchylka v období ekonomických a sociálních krizí. Jak to chápete vy?

Ano, opravdu jsme v ekonomicky příznivé situaci. Jenže pokud se podíváme na EU, tak tam situace není vůbec růžová a nachází se v táhnoucí se recesi. Uvidíme, jakou podobu nová krize bude mít. V každém případě my v SocSolce jsme připraveni hájit práva lidí proti snahám, aby za krizi platili (bojovně)!

Má evropská/světová levice podle vás někoho, kdo by ji stmelil, za kým bychom mohli jít? Corbyna, Mélenchona, Iglesiase, Sanderse, Ocasio-Cortezovou či někoho jiného?

Všichni tito lidé jsou součástí nového trendu obnovy levicového reformismu, což neříkám vůbec s despektem. Je to totiž pozitivní změna, která začíná zpochybňovat neoliberální dominanci v politice i ekonomice. Pro mnohé je to ale takový šok, že se mluví o socialismu, což na druhou stranu pomáhá radikální levici o něm znovu začít mluvit a definovat ho po svém. Nálepka socialismu je dnes skoro na všem, co odmítá tržní fanatismus. A to může levice dobře využít.

Naší hlavní ideou kromě známého revolučního rčení »One solution, revolution!« je překonání kapitalismu jako společenského systému. Nakolik je ale něco takového reálné? Není kapitalismus se svým soukromým vlastnictvím a honbou za ziskem většině lidí skutečně nejpřirozenějším systémovým uspořádáním? Nalejete nám závěrem trochu naděje?

Všechny předchozí společenské systémy si myslely, že jsou pravým vyjádřením lidské přirozenosti. Je to logické, protože nikdo nechce žít ve světě, který není ten pravý, ale jen nějaké historické zlo. Jak jinak získat legitimitu, než když lidem řeknete, že svět je takový a jiný být nemůže, protože takto to odpovídá lidské přirozenosti. Ale dějiny nás učí něco úplně jiného. Ukazují, jak se lidské společnosti proměňovaly a s nimi i to, co lidé považovali za přirozené a správné. Tak, jak zmizel feudalismus, zmizí i kapitalismus. Otázkou je, kolik škody ještě kapitalismus napáchá, než zanikne, a zda s sebou nestáhne do propasti dějin i lidstvo samotné. Takže pokud chcete trochu optimismu, tak zbývá jen dodat, že je to na nás – tak chutě do práce!

Roman JANOUCH,

Londýn/Praha

FOTO – autor a archiv