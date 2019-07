FOTO - Pixabay

Kdy se konečně zahrádkáři dočkají svého zákona?

Už více než dvě desetiletí usilují čeští a moravští zahrádkáři o vlastní zákon. Jejich přáním je nejen vznik nových zahrádkářských kolonií, ale především by rádi měli přednostní právo odkoupit pozemky, u kterých jim končí smlouva o pronájmu.

A samozřejmě chtějí také stanovit jasná pravidla pro svou činnost. V minulosti už byli několikrát hodně blízko svému cíli, nakonec to však nikdy nedopadlo a jimi požadovaný zákon vždy skončil v koši. Už jednou taková norma Sněmovnou prošla, nakonec ho však vetoval prezident Klaus... Tentokrát zahrádkáři vkládají naději do rukou premiéra Andreje Babiše (ANO), se kterým se sešli a on jim přislíbil pomoc. »To proberu s kolegy ve vládě, nebo to uděláme nějakým poslaneckým návrhem, ale chtěl bych podpořit jejich činnost hlavně z hlediska pozemků,« prohlásil Babiš.

Oč jde? Většina zahrádkářů má pozemky v koloniích většinou jen v pronájmu. A to dlouhá léta i desetiletí. Před rokem 1989 to bylo bez problémů. Dlouho už je to však jinak – kdysi zahrádkářské kolonie, které vznikaly na okrajích měst včetně Prahy, velmi často na vyvážkách a neúrodné půdě, dnes překážejí v rozletu především developerských firem. Už dávno totiž nejsou na hranicích měst.

A nejednou někdo rozhodne, že se pozemky využijí na stavbu bytových domů, v horším případě třeba parkovišť. Pak mají zahrádkáři smůlu, musí zahrádky vyklidit a dát je původního stavu. Už to je holý nesmysl – často osady skutečně vyrostly na rumištích, což by dnes nikdo nepoznal.

Televize Nova nedávno uvedla, že takto nejistý osud má před sebou i část pražské zahrádkářské kolonie na Balkáně, která je tam už od roku 1954! Nájemní smlouva končí v roce 2020 a už teď se proslýchá, že by tam namísto zahrádek mohlo vzniknout parkoviště.

Dejme najevo, že si práce zahrádkářů vážíme

Zahrádky podle předsedy poslanců KSČM, která stále u zrudu několika předloh zahrádkářského zákona, místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Pavla Kováčika výrazně rozšiřují plochy zeleně a přispívají tak ke zlepšování životního prostředí v obcích a městech - eliminují škodlivé vlivy vznikající narůstajícím provozem. »Třeba v souladu s úpravou, která platí v Německu, je třeba také dát najevo, že si vážíme práce generací zahrádkářů, kteří ve své době zakládali tyto zahrádkové osady u měst a obcí, kteří zúrodňovali svojí prací neplodná rumiska, uzavřené skládky nebo ukončené skládky, pozemky, které nebylo možné jinak využít k efektivní a racionální velkozemědělské nebo malozemědělské činnosti. A že neplatí tak úplně to, že jde jen „o rekreaci“. Jde také o rekreaci, o relaxaci. Samozřejmě. Jde však také o zdravý způsob života, který je dnes všestranně propagován. Jde také o ochranu životního prostředí a zejména o výchovu mladší generace dětí, vnoučat zahrádkářů k úctě k životnímu prostředí, k přírodě a k její ochraně,« řekl už v roce 2009 ve Sněmovně Kováčik, jehož podpis na většině předloh s tímto tématem v minulosti nechyběl.

Kdyby zamýšlený zákon už platil, měli by zahrádkáři přednostní právo pozemky odkoupit. Navíc by usnadnil i zakládání nových zahrádkářských osad. Ačkoli se nad zahrádkami, ale i chatovými oblastmi a nakonec i chatařením a chalupařením mnozí politici i novináři často i kvůli mediálním masážím ošklíbali, dnes zaznamenávají tyto aktivity boom. Novodobí chytrolíni objevili Ameriku. O pronájmy pozemků k zahrádkaření je teď obrovský zájem. Bohužel je jich málo, skoro žádné. Zahrádky se dědí z generace na generaci, tvoří se na ně pořadníky, zájemci musí čekat třeba i deset let a smlouvy o pronájmu se přenechávají za statisíce. Třeba v Praze začaly vznikat i komunitní zahrádky...

Kováčik věří, že brzy přijde do Sněmovny nová předloha, kterou připravuje v podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. »Momentálně je míček na straně Českého zahrádkářského svazu, dolaďují se poslední drobnosti tak, aby návrh zákona byl schopný projít,« sdělil našemu listu. Kováčik věří, že předloha bude mít šanci ve Sněmovně projít, bude-li dobře připravena. K tomu chce přispět.

Proč tento zákon potřebujeme?

Ty věci jsou leckde upravené, leckde podle Kováčika upravené nejsou. Pokud jde o otázku zahrádkářských osad, připomíná německý vzor, a jejich zahrádkářský zákon. A potom jde podle jeho názoru také o deklaraci - že česká, moravská a slezská společnost si zahrádkářů a zahrádkářských aktivit váží jako prospěšných pro celou společnost. Věří – a vždycky byl optimista, že tento potřebný zákon, který má smůlu při projednávání už nejméně dvě desetiletí, nakonec schválený bude. »Jde o to, aby půdu, kterou v potu tváře mnohdy i generace obdělávaly a oživovaly neplodné plochy a skládky, teď někdo neschvátil a nevydělával na tom developerskými projekty,« zdůraznil pro náš list místopředseda zemědělského výboru Sněmovny.

Připomeňme, že Český zahrádkářský svaz, který vznikl v roce 1957, má nyní asi 140 tisíc členů. Sdružuje na 2600 základních organizací a 17 specializovaných organizací. Zahrádkářskou činnost zákonem podporují naši sousedé na Slovensku, Rakousku nebo v Německu. Jsou tam dokonce tak daleko, že v zákoně přímo vyjmenovávají zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou.

Návrh, který by podporoval a reguloval zahrádkářskou činnost, už Sněmovnou jednou prošel. Nakonec ho však v roce 2010 vetoval tehdejší prezident Václav Klaus. Mluvčí zahrádkářů Zdeňka Jankovičová tenkrát podotkla, že zahrádkářský svaz čelil v minulých desetiletích stovkám případů rušení osad. »Bez tohoto zákona budou zahrádkáři i nadále čelit velké nejistotě, která jim neumožní rozvíjet svou činnost a omezí nutné investice do zahrádkových osad,« dodala. Po roce 1989 zanikla kvůli restitucím a vracení půdy původním majitelům řada základních organizací a osady na mnoha místech nahradily soubory obytných budov, nová infrastruktura nebo se staly předmětem pozemkových spekulací.

Společenský význam zahrádkaření

Zahrádkářský zákon má jistě svá pro i proti. Důležitý je pro podporu činnosti zahrádkářských organizací, ale návrh stanovil také pravidla pro zřizování zahrádkářských osad a pro užívání pozemků v zahrádkových osadách. I když poslanci v minulosti argumentovali, že každá rozumná obec zahrádkářské organizace podporuje i bez veřejné prospěšnosti dané zákonem, bohužel ne vždy to platí. Častěji jsou podporovány organizace, které vlastní zákony mají (sportovci, hasiči, myslivci).

»Tato činnost poskytuje zahrádkáři pracovní aktivitu na čerstvém vzduchu a tím přispívá k upevňování zdraví a zvyšování tělesné a psychické kondice. Vedle toho však přináší i řadu dalších efektů - kultivaci vztahu k přírodě, výchovu mládeže, ekologické a sociální aspekty a podobně,« napsali poslanci ČSSD, KSČM a Úsvitu v předloze, která prošla před 10 lety Sněmovnou. Zahrádky podle nich také výrazně rozšiřují plochy zeleně a přispívají tak ke zlepšování životního prostředí v obcích a městech - eliminují škodlivé vlivy vznikající narůstajícím provozem. »Podle studie Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR fungují jako klimatizační jednotky, které bez nároku na energii zvlhčují a ochlazují prostředí,« dodávají poslanci v návrhu.

(ku)