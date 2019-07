Nové volby připraveny

Úřady zaregistrovaly všechny čtyři podané kandidátní listiny pro nové komunální volby v obcích Hruška a Skřípov na Prostějovsku, které tam obyvatele čekají 14. září.

Ve Skřípově se v září budou o hlasy voličů opět ucházet kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů »Petrova cechu Skřípov« a Nezávislí kandidáti obce Skřípov. V Hrušce do voleb půjdou kandidátky Nezávislí Hruška 2018 a Nezávislí za Hrušku 2018. Kandidátních listin bude méně než při posledních volbách letos v březnu. ČTK informaci získala na úředních deskách městských úřadů v Konici a Němčicích nad Hanou.

V obcích Skřípov a Hruška se po březnových komunálních volbách kvůli neshodám opět rozpadla sedmičlenná zastupitelstva, takže obě vesnice budou mít v září v pořadí třetí komunální volby za poslední rok. Už loni na podzim v Hrušce a Skřípově po volbách rezignovali tři ze sedmi členů zastupitelstva a podle zákona se volby musely na jaře zopakovat.

V Hrušce v nových volbách v březnu zvítězilo uskupení Hruška pro občany, získalo 24,23 procenta hlasů a dva mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Stejný počet křesel získali v pořadí druzí Nezávislí Hruška 2018, po jednom mandátu dostala uskupení Kandidáti nezávislí »Za Hrušku 2018«, Občané pro Hrušku a Hruška 2019 nezávislí. Hruška má zhruba 190 voličů.

Starosta Hrušky David Barnet (Nezávislí Hruška 2018) řekl, že v této obci na jaře opět rezignovali tři ze sedmi zastupitelů, a to před ustavujícím jednáním zastupitelstva. »Důvody úplně neznám, ale obecně jim vadilo, že nedostali post místostarosty,« uvedl.

Ve Skřípově, kde je zhruba 270 voličů, v březnu vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů »Petrova cechu Skřípov«. Dostalo 49,42 procenta hlasů a čtyři mandáty v zastupitelstvu čítajícím sedm členů. Na druhém místě byli se ziskem dvou mandátů Nezávislí kandidáti obce Skřípov, jedno křeslo získalo Sdružení nezávislých kandidátů Skřípov 2019.

Starosta Skřípova Miroslav Kadlec (SNK »Petrova cechu Skřípov«) řekl, že v obci po březnových volbách také odstoupili tři ze sedmi zastupitelů. »Co jsem zaslechl, tak je to kvůli tomu, že by nemohli prosazovat svůj volební program. Udělali to, aniž by se s námi nějakým způsobem zkusili domluvit,« uvedl Kadlec.

Obce kvůli neshodám čeká do podzimních voleb další stagnace. Podle Barneta nemohou do té doby například rozhodovat o investicích či získávat dotace na svůj rozvoj.

(cik)