Redakční sloupek

Hrají si s ohněm

Západní svět se už asi definitivně zbláznil. V čele USA a Spojeného království stojí nepěkní šílení bílí muži, mistři světa v ješitnosti, kteří si své úřady pletou s hereckými rolemi, a byť mezi Trumpem a Johnsonem jeden rozdíl přece jen je (britský premiér není tak silný rasista jako americký prezident), právem většina planety na tahle »dvojčata« nahlíží skrz prsty. Zjevně ale ne dost.

Zatímco Trumpovy nechutné útoky proti černošským a muslimským demokratickým kongresmanům (Portoričanka Ocasio-Cortezová se částečně vymyká, ale o to více štve nabubřelého miliardáře svou oddaností cestě socialismu) prezidentovi kupodivu spíš pomáhají (rozhodně pak u svých voličů), britská vládní Konzervativní strana si po stěhování Borise Johnsona za kocourem Larrym do Downing Street 10 polepšila v průzkumech veřejného mínění. I když slon v porcelánu Boris už stihl naštvat Brusel i Iry.

Podle ankety agentury YouGov má před opoziční Labouristickou stranou Johnsonova parta nyní náskok deseti procentních bodů.

Deník The Sunday Times uvedl, že úspěch konzervativců v průzkumu by mohl podpořit spekulace, že Johnson, čelící v parlamentu patové situaci v otázce brexitu, vyhlásí předčasné volby.

Johnsonovy konzervativce v nejnovější anketě podpořilo 31 % dotázaných voličů, což je o šest procent víc než v předchozím průzkumu. O dva body si polepšili i labouristé. Proevropští liberální demokraté si pohoršili o tři procenta a s 20 % by nyní skončili na třetím místě. Čtvrtá by pak byla Strana pro brexit Nigela Farage se 13 %, která znamenají pro tuto v eurovolbách vítěznou stranu minus čtyři procenta. Přesto právě na ni by se Johnson směle mohl obrátit ve věci tvrdého brexitu jako na pevného koaličního partnera…

Je sice pravda, že konkurenční průzkum pro konkurenční list The Sunday Express uvádí vedení toryů nad labouristy pouze v poměru 28:27 %, ale i tady Johnsonova strana o tři procenta narostla. Čekají snad Britové na zázrak?

Roman JANOUCH