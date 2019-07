Zase jeden »zlatý padák«

Zas jeden generální ředitel státního podniku odchází. Tentokrát šéf Ředitelství silnic a dálnic. Zase tedy jeden zlatý padák bude vyplacen. Od převratu je takových bezpočet. Většinou tito šéfové neodcházejí kvůli věku, ale proto, že nenaplnili očekávání. Prostě propadli, ale peníze na odchodné dostávají v plné výši a přitom jejich platy přesahují plat prezidenta. Jsou zvláštní elitou, která tu byla vytvořena. Vědí, že nebudou trestáni za špatné rozhodnutí. Jsou pojištěni, jak jinak. Takže kdyby náhodou »jejich podnik« vzhledem k jejich chybnému řízení padl, nestane se nic.

Ale řekněte, může padnout takový kolos jako je Ředitelství silnic a dálnic? Nemám na mysli budovu ŘSD a nějakého toho úředníka. Vědí také, pokud neudělají nic trestného, že se mohou těšit na »zlatý padák«. Prostě: peníze na leccos nejsou, na »zlatého padáka« však ano.

Zajímalo by mě v této souvislosti, zda generální ředitel Národní galerie Fajt dostal také »zlatý padák«. Předpokládám, že ano. I jeho smlouva »se státem« jistě obsahovala klauzuli o odchodném. Nebude tedy poté, co musel odejít a strhla se proto »velká mela«, hladovět a nebude spát pod mostem. Kdyby to tak bylo, »pražská umělecká kavárna«, která spustila pro jeho propuštění poprask, by nám to neopomněla sdělit a za podpory České televize by do celého světa vytrubovala, že u nás jsou kulturní pracovníci šikanováni tak, že »skoro až umírají hlady«.

V této souvislosti mě napadlo: Jak na tom je třeba průvodčí ve vlaku anebo porybný řekněme na Labi či sestřička ve státní nemocnici? Když nuceně musí odejít, pro ten či onen delikt, česky řečeno, jsou vyhozeni, dostanou také »zlaté padáky«, nebo jen to, co určuje zákoník práce? Tedy splňují-li podmínky v něm stanovené. Zatím jsem o tom neslyšel. Ale asi nikoli. To jen ti »lepší lidé« je mají stanoveny jinak. Ti průvodčí, porybní, ty sestřičky se ovšem »na ulici« - na rozdíl od zmíněných generálních ředitelů - octnout mohou.

Vyhodit ministra je u nás běžné, vyhodit generálního ředitele, placeného lépe než je ohodnocen třeba ministr, už nikoli, a to i když jejich efektivita ve funkci byla špatná a neplnili úkoly. Na rozdíl od odvolávaného generálního ředitele ministr však »zlatý padák« nedostane. Na něj se totiž vztahuje zákoník práce.

Milan ŠPÁS