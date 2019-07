Nad debatou o dotovaném jízdném

Debata o dotovaném jízdném byla ukázkou toho, jak o důchodcích a vlastně i o studentech smýšlejí pravicové strany. Dozvěděli jsme se dokonce od jednoho poslance, kolik kilometrů - nebo myslel metrů? - by se mohlo za sumu, kterou dopravci ztratili a stát ji musel nahradit, využít na potřebnější věci. Seznam těch »potřebnějších« věcí by se z názorů poslanců nechal sestavit docela dlouhý. Zaznělo v něm dokonce tvrzení, že by za tyto peníze bylo možné přidat každému důchodci několik stovek korun. Vzpomněl jsem si na pana Kalouska, když byl ministrem financí. Tehdy přidal důchodcům doslova na jedno balení másla za celý měsíc. Přitom stálá inflace jim snižovala i tak oproti jiným evropským zemím nízkou penzi.

Spojil jsem si tyto »moudrosti« s názorem jednoho mladého politika, jehož jsem také z jedné z televizí uslyšel po prezidentských volbách, kdy nezvítězil kandidát »pražské kavárny«, ale Miloš Zeman, že bude jinak, až ti, co Zemana volili, tady nebudou. Tedy až umřou a politici mladí léty, ale staří myšlením, budou mít možnost vládnout bez »dědků a bab«. Něco z této škály možností nám ve Sněmovně předvádějí Piráti. Stačí si povšimnout, jak namísto toho, aby se pustili do asociálních kalouskovců, se postavili do jedné řady s tzv. demokratickou pravicí, tedy i s kalouskovci, a pokoušejí se z nás udělat pouhý satelit Evropské unie a NATO nebo sorosovskou multikulturní Evropu.

Důchodci podle poslanců z pravicového tábora jsou tedy na obtíž. Dálnice místo zlevnění jízdného pro penzisty by byly potřebnější. Chápu, jejich auta to potřebují. Jednou zřejmě, až dnešní důchodci nebudou, svět bude daleko rychleji kráčet »ke světlým zítřkům« soudobého kapitalismu a žádná postsocialistická gesta á la dnešní zlevněné jízdné nebude potřeba, protože každý se o sebe musí dokázat postarat sám, jak nám kdysi naordinoval Václav Klaus. Ta část generace, kterou ve Sněmovně zastupují Piráti, opravdu v to věří v blízké či vzdálené budoucnosti?

Otakar ZMÍTKO