Sparta dotáhla dvoubrankové manko

Fotbalisté Sparty dotáhli v dohrávce 3. ligového kola dvougólové manko a v Českých Budějovicích remizovali 2:2. Nováček soutěže překvapivě vedl v poločase po trefě Ivana Schranze a proměněné penaltě Jiřího Kladrubského 2:0, po pauze ale favorit srovnal brankami Guélora Kangy a střídajícího Benjamina Tetteha. Pražané podruhé v sezoně ztratili a na kontě mají čtyři body. Stejně je na tom Dynamo, které v lize se Spartou bodovalo po sedmi zápasech.

České Budějovice začaly ve velkém stylu. Letenští trenéři poprvé v sezoně nasadili na stopera Costu a po jeho chybě se hned v druhé minutě řítil na Nitu Schranz, ale gólman letenského celku střelu vyrazil. O chvíli později už slovenský útočník slavil vedení, když celkem snadno dorazil do sítě hlavičku od Provoda.

Jihočeši před vyprodaným stadionem po rychlém gólu postupně začali couvat hlouběji do defenzivy, kam je Sparta tlačila. Letenští se snažili prosadit především přes centry na Kozáka, dlouho však nedokázali žádnou z akcí dotáhnout. Až těsně před pauzou tlačil míč z dorážky do sítě Hložek. Rozhodčí Hrubeš se šel podívat na videozáznam, zda balon přešel brankovou čáru. Po několika minutách ukázal, že situaci předcházel faul na českobudějovického gólmana Staňka a Sparta se z vyrovnání neradovala.

Místo toho těsně před pauzou podruhé udeřili domácí. Po standardní situaci stáhl Hanousek nabíhajícího Ledeckého a Kladrubský z nařízené penalty v osmé minutě nastavení zvýšil. Gól z úcty k bývalému klubu nijak bouřlivě neslavil.

Sparta do druhé půle nasadila druhého útočníka Tetteha a rychle snížila. Kanga ve 49. minutě tečovanou střelou překonal Staňka a navázal na gól z minulého kola proti Jablonci.

Hosté se pak hnali za vyrovnáním, jenže Tetteh na Kozákovu hlavičku nedosáhl. Naopak dvakrát mohli na opačně straně udeřit domácí. Mršič v 54. minutě po brejku trefil břevno a Schranz o chvíli později v ideální pozici hlavičkoval jen do Nity.

Spartě nakonec vyšla sázka na střídajícího Tetteha. V 81. minutě si naskočil na centr ze standardní situace od Kangy a hlavou vyrovnal. Dokonat obrat mohl v nastavení Kozák, ale své střelecké trápení z úvodu sezony nezlomil.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): »Diváci, kteří dneska přišli na zápas, určitě nelitovali a viděli dobrý fotbal. Snažili jsme se Spartu napadat a hrát agresivně, což se nám dařilo hlavně v první části. Chtěli jsme být stejně aktivní i ve druhém poločase. Zápas se lámal za stavu 2:1, kdy jsme měli dvě stoprocentní šance, ale neproměnili jsme je. I tak ten bod bereme s respektem, Sparta má svou kvalitu. Věděli jsme, že pokud je Sparta někde zranitelná, je to vzadu. Ale i tak jsem byl překvapený, kolik šancí jsme měli.«

Václav Jílek (trenér Sparty): »Nevstoupili jsme dobře do zápasu a přičetl bych to individuálním chybám. I když jsme brzy prohrávali, šlo o to, abychom byli trpěliví. Co se týče naší hry směrem dopředu, určitě to super nebylo. Měli jsme problémy s přechodem do ofenzivy. Neříkám, že tam snaha nebyla, ale musí to být vše přesnější, což je také otázka kvality. Jak jsem viděl situace z konce poločasu? Když jsem se na to díval na videu, tak faul na českobudějovického gólmana byl tak 50 na 50. Hanousek nestačil reagovat na pohyb Ledeckého a rozhodčí nařídil penaltu. Ale stejnou situaci jsem viděl asi v 60. minutě při zákroku na Tetteha. Přesto věřím, že to bylo rozhodnuto s nejlepším svědomím.«

Dynamo České Budějovice - Sparta Praha 2:2 (2:0)

Branky: 4. Schranz, 45.+8 Kladrubský z pen. - 49. Kanga, 81. Tetteh. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Šimáček - Zelinka (video). ŽK: Čavoš, Ledecký, Brandner, Kladrubský, Provod - Plavšič, Hanousek. Diváci: 6681 (vyprodáno).

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Schranz (79. Brandner), Javorek, Čavoš, Provod, Mršič (90. Martan) - Ledecký (86. Táborský). Trenér: Horejš.

Sparta: Nita - Sáček (69. Trávník), Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Hašek (46. Tetteh), Krejčí, Kanga, Plavšič - Kozák. Trenér: Jílek.

1. Slavia 3 3 0 0 7:1 9 2. Plzeň 3 3 0 0 8:4 9 3. Jablonec 3 2 0 1 8:2 6 4. Boleslav 3 2 0 1 5:4 6 5. Opava 3 2 0 1 3:4 6 6. Budějovice 3 1 1 1 4:3 4 7. Příbram 3 1 1 1 4:4 4 Sparta 3 1 1 1 4:4 4 9. Teplice 3 1 1 1 3:6 4 10. Bohemians 3 1 0 2 5:5 3 11. Liberec 3 1 0 2 4:5 3 12. Ostrava 3 1 0 2 3:4 3 13. Zlín 3 1 0 2 2:3 3 14. Olomouc 3 1 0 2 2:4 3 15. Slovácko 3 1 0 2 2:8 3 16. Karviná 3 0 0 3 3:6 0





