Kapitalistický způsob konkurence

Kdysi se prý říkávalo: Nenajdeš na světě, sýry jako v Madetě. To byla ještě Madeta socialistická. Výše zmíněný slogan platí i dnes. Jen podmínky jsou jiné, nesocialistické. Tehdy, za socialismu, by se nemohlo stát, že by zemědělci od smluvního dodavatele, přešli k jiné mlékárně, protože se nechali přeplatit vyšší nabídkou za jejich mléko.

V kapitalismu je tomu jinak. Ten, kdo je schopen přeplatit, může nikoli kvalitou, ale pouhým přeplacením dodavatele zničit konkurenci. Co na tom záleží, že nabídne třeba o poznání horší zboží? Jsou jistě další způsoby, jak zničit nebo alespoň poškodit konkurenci. Tato je, zdá se, alespoň pokud jde o Madetu, nejúčinnější. Myslím ovšem, že vedení podniku si s problémem nakonec poradilo, ale přeplacení zemědělců výrobcem z rakouského Cholmu, ukazuje, že také v Evropské unii – a řekl bych právě v ní – tvrdý postup konkurence dokáže zničit i toho nejlepšího. Nedivím se ovšem zemědělcům, že dávají přednost tomu, kdo více zaplatí. V kapitalistické konkurenci je to jejich šance. Využít jí by nebylo chytré. Využívají jí tedy.

Pro Madetu se nabízí několik řešení. Znovu zemědělce přeplatit a následně zvýšit ceny svých výrobků, anebo omezit výrobu, dnes zatím jde »jen« o dvacet procent dodávek, a propouštět nadbytečné zaměstnance. Mohou tak dojíždět třeba do Cholmu nebo jinam, je-li kam. Základní zákon kapitalismu, zničit konkurenci, byl tak v našem případě zčásti splněn. Ale jsou u nás jiné podniky, které nabízely zboží v té nejlepší kvalitě. Nejen naše soběslavská Lada, ale i českobudějovický Sfinx, které konkurence položila na lopatky. A řekněte: Je dnes na trhu lepší a levnější nádobí, než bylo za časů, kdy ze Sfinxu vyjížděla auta s jejich výrobky?

Jan PEHE