Matanzas a Varadero

Turismus je nyní bezesporu jedním z nejdůležitějších ekonomických odvětví na Kubě. To ale neznamená, že by průmysl na Ostrově svobody nějak zaostával. Vidět lze jak zajímavé historické skvosty, bílé pláže, úchvatnou přírodu, tak i ten kvetoucí průmysl. Tohle všechno pospolu hlavně v provincii Matanzas. Na Kubě byly dvě věci, které jsem si zamilovala. Místní pohodové lidi a nádhernou karibskou přírodu. A právě v okolí Matanzasu a známého poloostrova Varadero se mi splnil veliký sen.

Další pracovní cesta po skončení veletrhu FUITCuba 2019 vedla do přístavního města Matanzas, který je hlavním městem stejnojmenného průmyslového kraje. Tento přístav leží asi 105 km východně od Havany a vedle historického centra, do kterého ústí hned tři řeky, je také důležitým obchodním bodem, protože širší okolí je lemováno továrnami a překladními jeřáby krmícími lodě převážející ropu, cukr a mnoho dalšího.

Matanzas – království rumby

Přesto si město samotné zachovává ráz koloniální perly, a tedy významného turistického centra plného tradiční hudby ovlivněné africkými rytmy. O tom nás měli při návštěvě přesvědčit mnohé taneční skupiny, které doprovázely celou novinářskou exkurzi městem.

Jak nám sdělil místní starosta (s lámaným překladem do angličtiny), bylo město Matanzas založeno v roce 1693 mezi ústími řek Yumurí a San Juan. Jméno dostalo podle masakru (matanza) v roce 1510, kdy indiáni v otřesné bitvě pobili většinu Španělů. Matanzas se pak stal hlavním přístavem pro překládku otroků a bohaté úrody z okolních údolí. Právě zde jsou silně cítit africké kořeny všudeznějící hudby.

Město vzkvétalo, byla tu založena významná kávová společnost a v 19. století bylo hlavním přístavem pro vývoz cukru. Stavěly se velkolepé budovy a dnes se tak Matanzas pyšní přezdívkami jako »kubánské Atény«, nebo »Benátky«. Náměstí Plaza de la Vigia lemuje množství historických koloniálních budov. Starobylé centrum nabízí k procházkám úzké uličky s miniaturními chodníky a také nábřeží, na kterém, tak jako v Havaně, najdete mnoho uměleckých skulptur. Během naší návštěvy byly mnohé chodníky rozkopané, ale pan starosta se mi jako nejblíže stojící novinářce omlouval a vysvětloval, že jde o modernizaci a budování nového vodovodního a kanalizačního systému, který město potřebuje. Tyto nedokonalosti na kráse vynahradily zajímavosti jako například divadlo Sauto, které bylo postaveno v roce 1863 v neoklasickém stylu. Divadlo je právem považováno za jedno z nejkrásnějších na světě. Zajímavé také bylo farmaceutické muzeum Botica Francesca, které se stalo muzeem prakticky ze dne na den a zůstaly v něm po 80 let zachovány původní léky i nástroje v původních lahvičkách, flakonech a vitrínách.

V lůně přírody

Součástí dne v provincii Matanzas byl i výlet na katamaránech po Rio Canimar. Tento výlet je běžnou a oblíbenou atrakcí pro turisty. Jde o více než hodinovou cestu, která začíná v přístavu Matanzas a přes ústí řeky Canimar, kterou na začátku překlenuje veliký obloukový most Via Blanca. Pod základy mostu se schovává příjemná taverna a lidový camp. Dále se řeka jako had vine krasovou krajinou a zblízka tak umožňuje si prohlédnout mangrovové houští plné různých ptáků, houští bambusů a lesy divokých mangovníků. Přiznám se, že vidět mangrovové porosty na vlastní oči byl pro mě splněný sen. Po hodinové cestě se na řece skrýval přírodní park, který je cílem mnohých turistů. Je dostupný i po silnici a najdete v něm dvě restaurace, gril, bar, upravené zahrady pro relaxaci, nebo se zde můžete věnovat mnoha aktivitám: výlety lodí, koupání v řece, jízda na koni, na člunu, rybaření či prozkoumávání okolní přírody za pestrého zpěvu ptáků.

Cestou zpět jsme si u baru a restaurace mohli vychutnat venkovní show - indiánské tance, a být čestně pasování na jednoho z nich.

Varadero výkladní skříní Kuby

Ovšem největší perlou Kuby je bezesporu Varadero. Tento turistický ráj se nachází na poloostrově Hicacos. Najdete zde dovolenkový ráj od dvouhvězdičkových penzionů, po nejluxusnější hotelové resorty. Právě tyto resorty byly cílem našich posledních dnů na Kubě. O přepych s all-inclusive zde není nouze a pro vyznavače takových dovolených je to ráj na zemi. Varadero je ale pozlátkem bez klasické kubánské duše.

Pro mě však byl splněným snem den matek, který jsme strávili v nádherném resortu Starfish, který ač pětihvězdičkový, byl postaven jako menší propojené klasické místní budovy, bungalovy a haciendy vkusně zakomponované do karibské přírody. A na běloskvoucí pláži jsme mohli vychutnat nejen drinky a Španělskem inspirovanou kuchyni, ale také plážové a vodní sporty a moje milované šnorchlování, kdy pár metrů od pláže se můžete potápět mezi hejny neskutečně barevných ryb.

Ale pozor na slunce! Pokud to přeženete, skončíte se spálenými zády a věřte, sedět deset hodin v letadle na cestě domů se spáleným pozadím, to je skutečně zážiteček…

Helena KOČOVÁ

FOTO – autorka