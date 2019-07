FOTO - archiv

Omezení finančních úřadů vyvolává obavy

Finanční správa navrhuje od roku 2020 omezit činnost 34 územních pracovišť finančních úřadů. Chce tím ušetřit 686 milionů korun. Opatření by nemělo mít zásadní dopad na služby poskytované veřejnosti, informovalo Generální finanční ředitelství. Obce se však změn obávají.

Jde zatím o předběžný návrh, o němž chce generální ředitelka správy Tatjana Richterová mluvit se starosty dotčených obcí. »Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,« uvedla Richterová.

»Je vždy lepší, když se na režimu dohodne jak finanční správa, tak příslušný obecní úřad,« reagovala předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Probírali jsme to v rozpočtovém výboru a faktem je, že odpor některých dotčených obcí je velký. Bude nezbytná přesvědčovací fáze, kdy obce budou potřebovat slyšet, do jaké míry by to omezilo dostupnost služeb finančních úřadů,« míní člen rozpočtového výboru Sněmovny, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM).

V omezeném režimu tak plánuje finanční správa zajištění činnosti uvedených územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky dva dny v týdnu. V případě potřeby pak by bylo možné dočasně činnost rozšířit. Změny v činnosti úřadů souvisí s plánem snížit počet pracovníků a provozních nákladů finanční správy. Erár chce totiž příští rok snížit stavy o 10 procent, a ušetřit tři čtvrtě miliardy korun. Konkrétně daňová správa plánuje seškrtat tři procenta míst, tj. na 500 berních úředníků.

Dva úředníci po dva dny? O podatelnu nepůjde!

»Jsem si vědoma toho, že tato optimalizace může v místě územního pracoviště vyvolat řadu otázek, zejména ze strany starostů dotčených měst a obcí. Proto v průběhu nadcházejících týdnů proběhnou jednání se starosty všech měst a obcí, kde mají sídla územní pracoviště, kterých by se měla nadcházející optimalizace týkat. Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,« uvedla Richterová v České televizi.

»Dva úředníci po dva úřední dny? To neznamená, že to bude jen jakási podatelna. Člověk si vyřídí úplně všechno jako na klasickém finančním úřadě ve velkém městě. S jakýmkoli problémem mu pomohou. Není to tak, že by s některými věcmi museli lidé jezdit na větší finanční úřad. Není to poprvé, co se toto stalo. Zkušenosti od obcí, - nemám je však úplně všechny zmapované, ukazují, že jsou s tímto režimem spokojeni. Pochopitelně se bojí, že jdou do něčeno nového. Dobré by bylo, kdyby to finanční správa byla schopná starostům vysvětlit a domluvit se s nimi,« zdůraznila Vostrá.

Dolejš dodal, že je to třeba vydiskutovat také se Svazem měst a obcí. Poukázal na to, že proti záměru byl ve výboru třeba Václav Votava (ČSSD), bývalý předseda sněmovních rozpočtářů, dnes starosta ve Stříbře, i proto kolem této věci očekává širší debatu. »My si obecně myslíme, že ve státní správě se šetřit má, dokonce lze ušetřit i kvantum těch pracovních míst, ale je třeba bedlivě probrat úspory,« je přesvědčen Dolejš.

Starostové: Jaká optimalizace, jde o rušení úřadů!

Mnozí starostové se obávají, že státní správa se bude vzdalovat od občana. Třeba předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer, pod nějž spadá i Chotěboř v ČT poznamenal: »Pro nás to není optimalizace, ale rušení finančních úřadů. Dostupnost občanům se zhorší.«

S tím Vostrá nesouhlasí. Zmínila i to, že v případě napjatých termínů, tj. třeba v období odevzdání daňových přiznání, jsou po dohodě na místě zaměstnanci finanční správy i v jiné než úřední dny, nejen ve dva určené. »Takže podle mě by to němělo být extrémní omezení pro klienty daných finančních úřadů,« dodala předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru.

V současnosti má finanční správa 201 územních pracovišť, v porovnání se sousedními zeměmi jde jednoznačně o nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na jeden milion obyvatel. Slovensko má podle správy na milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko osm a z ostatních států má například Dánsko pouze 5,5 pracovišť na milion obyvatel.

Resort financí hodlá šetřit i rušením části neobsazených míst. Ve státní správě jich je téměř 24 tisíc a úřady na ně pobírají peníze, i když nikdo nepracuje. Ministryně Alena Schillerová (ANO) chce seškrtat 5700 pozic (obsazených i neobsazených), od čehož si slibuje roční úsporu ve výši 1,7 miliardy korun. Změny by neměli pocítit učitelé, hasiči nebo policisté. O 10 procent také mají klesnout provozní výdaje. Třeba na nákup materiálu, vody, paliv, energií, nájemného nebo cestovného. To má ušetřit tři miliardy ročně.

(ku)