FOTO - Pixabay

Šéf vnitra končí kvůli vraždě dívky

Rumunský ministr vnitra Nicolae Moga rezignoval. Učinil tak v souvislosti s kauzou 15leté dívky, která byla minulý týden unesena, znásilněna a nakonec zavražděna, informuje server Balkan Insight.

Dívka volala na tísňovou linku, policii však podle médií trvalo 19 hodin, než vnikla do domu pachatele. To už ale bylo pozdě. Policie tak čelí obvinění z neschopnosti, Moga minulý pátek zbavil funkce policejního šéfa Ioana Budu, ale kvůli víkendovým demonstracím Rumunů se to ukázalo jako nedostatečné opatření.

Dívka údajně cestovala autostopem do jihorumunského města Caracal z nedaleké vesnice. Ve čtvrtek dopoledne třikrát za sebou telefonovala na tísňovou linku 112 a žádala o pomoc. Uvedla, že byla unesena, zbita a znásilněna mužem, který jí zastavil a nabídl svezení.

První telefonát byl zaznamenán ve čtvrtek krátce před 11.00 SELČ. Až v pátek v 03.00 SELČ ale rumunská policie identifikovala místo, kde byla oběť držena. Další tři hodiny policie nic nepodnikla kvůli právním procedurám. Když se policisté do domu v noci na pátek dostali, nalezli tam lidské pozůstatky na dně sudu s kyselinou a šperky, které patřily 15leté Alexandře Macešanuové. Na pozemku v městečku Caracal objevila policie také další pytle se zamrazeným masem »nezvířecího původu«.

Muž podezřelý z činu - bývalý automechanik Gheorghe Dinca, který si přivydělával jako řidič taxislužby - je od minulého pátku ve vazbě. Podle serveru Digi24 se přiznal k vraždám dvou dívek - 15leté Alexandry a také 18leté Luizy Melencuové, která se pohřešovala od dubna. Podle rumunských médií teď policisté podezřelého 65letého muže podezřívají přinejmenším ze tří vražd. Případ vražd na jihu země vyvolal podle ČTK v Rumunsku pobouření. Tisíce Rumunů demonstrovaly v sobotu večer v Bukurešti a dalších městech proti vládě sociálnědemokratické premiérky Vioriky Dancilaové a proti policii, která je podle nich zkorumpovaná a nekompetentní.

Moga v krátkém prohlášení uvedl, že rezignoval, aby »zachránil část prestiže úřadu, který byl vážně ovlivněn nedostatky



některých zaměstnanců«. V pondělí už v souvislosti s kauzou 15leté dívky rezignoval šéf telekomunikačních služeb, které zodpovídají za tísňovou linku, na kterou Macešanuová volala. Život dívce rezignace však už nevrátí…

(rom)