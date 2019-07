FOTO - Pixabay

Ekonomika v číslech vypadá dobře, ale…

Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen se v červnu meziměsíčně zvýšily o 9,35 miliardy na 1,693 bilionu korun. Proti loňskému červnu byly vyšší o zhruba 104 miliardy korun.

Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016, nejvíce peněz si lidé půjčují na bydlení. Úvěry na bydlení dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny dluhů domácností. »Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci června 2019 výše 251 miliardy Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,4 procenta,« uvedla Česká národní banka.

Podle člena hospodářského výboru Sněmovny Lea Luzara (KSČM) v porovnání s EU u nás zadluženost není až tak velká. »U nás je spíš větší druhotná zadluženost, tzn. příslušenství dluhů, což jsou ty příslovečné exekuce, úroky a další věci, které naskakují k dluhům. To je docela velký problém. A pak se objevuje konsolidace dluhů, což teď je docela atraktivní. Lidé, aniž by se podrobně podívali na podmínky, berou, že mají dvě tři půjčky, sloučí je pod jedním bankovním domem nebo do jedné, a teoreticky tak vlastně platí víc, i když v delším časovém úseku,« reagoval pro náš list poslanec.

Poukázal na to, že lidé mají nyní více peněz a necítí potřebu ještě finance dlouhodobě odkládat, chtějí je za něco utratit, do něčeho je vložit. Otázkou podle Luzara je, do čeho – zda do bydlení či automobilů, nebo do krátkodobého spotřebního zboží… »Bydlení je dobrý trend, může být přínosem. Pokud to zrovna nejsou Pražáci, kteří si půjčují na nehorázně předražené byty, což brzy pro ně může být problém, protože enormní cena bytů v Praze je z dlouhodobého hlediska neudržitelná,« zdůraznil.

Je přesvědčen o tom, že zcela jiná věc je, když si lidé půjčují na auta a další spotřební zboží – to by podle jeho názoru mohl být problém. »Ale doufám, že naši občané jsou už tak rozumní, že si nepůjčují na dovolenou. To bych považoval za velkou chybu,« prohlásil poslanec KSČM.

Ekonomice se dnes daří, valné většině lidí se dnes daří. Mají práci, dokonce si mohou vybírat, kam a za kolik nastoupí, rostou platy, firmy lákají i na různé benefity… To se však může brzy zvrtnout. Přijde krize, což je v kapitalismu zcela zákonité, a optimismus je rázem pryč. Lidé začnou přicházet o práci, nezaměstnanost poroste… Co to udělá se zadlužením domácností?

Dobrá ekonomická čísla zaštiťuje spotřeba občanů

Luzar tvrdí, že ekonomice se daří hlavně díky tomu, že roste spotřeba, lidé nakupují. Pokud je však vylekají třeba signály o blížící se krizi, začne se víc hovořit o tom, že přijde větší nezaměstnanost, přestanou nakupovat. »Budou více spořit a ekonomika pak půjde dolů, protože je hnána právě spotřebou, nikoli výkonem ekonomiky jako takové, což je docela paradox. Ukazuje to na určitou nezdravost naší ekonomiky. Jinými slovy – ta dobrá ekonomická čísla teď nedosahuje naše výroba, náš export, ale spotřeba občanů, kteří si kupují, a díky tomu ekonomika v číslech vypadá dobře,« zdůraznil Luzar.

Zadlužení nefinančních podniků se naopak v šestém měsíci proti květnu snížilo o více než 2,2 miliardy na 1,115 bilionu Kč. Meziročně však stouplo o 33,5 miliardy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Zadlužení firem v uplynulém roce kolísalo. Za loňský červen až říjen rostlo, ve zbytku roku se naopak snižovalo. Po lednovém zvýšení se dluhy firem v únoru vrátily k poklesu, od března pak opět rostly. Nyní tak po třech měsících růstu opět klesly. Mezi úvěry poskytnutými podnikům v ČR mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry, v červnu se na celku podílely 55 procenty.

Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. Odvozuje se z bilancí měnových finančních institucí, které zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v České republice také fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva.

(ku)