FOTO - Army.cz

Vyslat vojáky za hranice bez předchozího souhlasu parlamentu?

V určitých situacích je třeba rychle vyslat české vojáky do zahraničí, tvrdí poslanci ODS, ANO, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. V čele s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou (ODS) navrhují změnu Ústavy ČR tak, aby vláda mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů. Komunisté před tím varují.

Parlament by se misí zabýval až následně. Novelu podepsali i premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Obdobnou změnu ústavy předložili poslanci již v minulém volebním období, tehdy však neprošla. Podle Černochové je cílem, aby se v akutních případech zrychlilo a zefektivnilo vysílání vojáků do zahraničí. »Nově by v jakékoliv situaci, kdy je to nezbytně nutné a kdy je třeba reagovat v řádu desítek hodin, mohla vláda vyslat skupinu vojáků do zahraničí svým rozhodnutím na dobu nejdéle 60 dnů až se zpětným posvěcením oběma komorami parlamentu,« uvedla poslankyně ODS. Pokud by misi poslanci nebo senátoři neschválili, byla by ukončena. Vláda už podle Černochové podobnou pravomoc má, ale jen ve vybraných případech a neobsáhne všechna možná rizika.

»Není to poprvé, co kolegyně Černochová něco podobného předkládá. Je to v parlamentu už evergreen, zatím to nikdy neprošlo především proto, že je to návrh naprosto nadbytečný. Vůbec není třeba, abychom něco takového vládě nyní umožňovali. Na normální vysílání vojáků má vláda dispozice. Když bude třeba zasahovat někde vysoce aktuálně, je k tomu možné použít například orgány policie. Ale vysílat pravidelnou armádu tímto zrychleným způsobem bez veřejné kontroly je velmi nebezpečná věc,« zdůraznil pro náš list stínový ministr obrany KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro obranu Alexander Černý.

Černý: Byla by to vyložená provokace

Kdyby se taková praxe rozšířila po světě, znamenala by podle komunistického poslance jen dramatické zhoršení bezpečnostní situace na celé zeměkouli. »To je něco tak nedomyšleného, naprosto mimo realitu v tuto chvíli,« dodal Černý. Pevně věří, že předchozí souhlas připojili premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček jen proto, že si neuvědomovali přesně souvislosti. »Je opravdu obrovský rozdíl, aby mohly například vyjet ven složky integrovaného záchranného sytému, když je to okamžitě třeba – mezi ně patří třeba i policie, ale vyslat za hranice takovým způsobem pravidelnou armádu zpravidla bez souhlasu přijímacího státu, bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, to by byla vyloženě provokace a koledování si o válečný konflikt,« uvedl Černý.

Babiš tento týden na novinářský dotaz řekl, že návrh spolupodepsal. Pokud by podle něj byli Češi v cizině drženi teroristy jako rukojmí, není myslitelné, aby vyslání vojáků předem projednával veřejně parlament. »Takové věci se konají v utajení. Nemůžeme s tím jít ven a každému říkat, že někam pošleme jednotku, aby osvobodila naše lidi,« uvedl. Zákonnou úpravu podpořil letos již při návštěvě jednotky speciálních sil v Prostějově.

Kromě například únosu českých občanů by se novela mohla týkat zapojení do operace sil velmi rychlé reakce NATO.

Novela ústavy zároveň řeší proces, při kterém se schvalují přelety a průjezdy vojsk jiných zemí přes české území. V současné době vláda a parlament vydávají souhlas plošně, podle kritiků by měl být schvalován jednotlivě každý průjezd, což v praxi není z časových důvodů možné.

Černochová řekla, že návrh již projednala na semináři se členy výboru pro obranu, kde se k němu vyjádřil také ústavní právník Jan Kudrna. Zabývali se jím také někteří senátoři. »Jsme připraveni se tomuto návrhu seriózně věnovat,« uvedl předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Bezpečnostní situace ve světě se podle něj posunula a je třeba na ni reagovat.

(ku)