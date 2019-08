Antikomunismus se stupňuje

Dnešní, stále více sílící antikomunismus je opravdu něco, co jsme tu měli snad jen po roce 89. Demagogie, nesmyslné fráze, nenávist spojená s výhružkami, že na každého komunistu roste strom nebo že každý má svůj kandelábr. I já dostávám sem tam tyto zprávy. Ono totiž je velmi snadné to napsat nenávistný komentář přes internet a nedívat se lidem do očí. Nevíce mne mrzí, že čím dál víc chodí tyto nenávistné poznámky od mladších a mladších lidí. Jsou vychovávání k nenávisti, k neúctě ke starším generacím a nekriticky nehledají souvislosti.

Došla mi také pod komentářem opakovaně píseň od zpěváka, který si říká »Řezník« a zde je část textu: »Havel byl měkkej, stejně taky jeho revoluce, všechny komunisty bych nejradši vyhnal na ulice. Voprátky na palice vyhladit je vokamžitě, vyčistit to svinstvo, mají se tady jako prase v žitě. Nechápu, proč zakázali hákovej kříž a hajlování, a srp a kladivo je tady k mání. Rozdílem to nezavání, obě jsou to totality, mělo by to být zakázaný, politici posrali to. Za propagaci komunismu bych zavíral do basy, stejně taky nechápu, kdo těm zmrdům dává hlasy. Věkovej průměr voličů je šedesát pět asi, příznivce KSČ řadím do podřadný rasy. Za dvacet let tu nebudete, však vy kurvy vyhynete, jestli jseš mladej komouš, kurva, oprátka nemine tě. Komunistický prarodiče nenechat tu trčet, dej dědkovi pěstí a bábě prokopni krček.« Myslím, že to stačí k tomu, aby si udělal obrázek každý sám. Na serveru YouTube to má poměrně vysokou sledovanost. Nevím, jak to přesně je, ale doufám, že tomuto podle mne zločinci YouTube neplatí za návštěvnost. To by bylo opravdu spolupodílnictví podle trestního zákoníku, části druhé, dílu 5, § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist. A takto funguje něco, čemu říkají »demokracie«. Budeme s tím něco dělat, nebo budeme čekat, až nás napadnou přímo, aby mohla policie jednat?