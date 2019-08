FOTO - Pixabay

Demokratům začínají vévodit socialisté

Vermontský senátor Bernie Sanders a senátorka Elizabeth Warrenová ze státu Massachusetts ovládli úterní debatu uchazečů o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům.

Shodují se na tom americká média v analýze televizního souboje deseti politiků soupeřících o právo postavit se příští rok Donaldu Trumpovi v prezidentských volbách.

Televize Fox News stranící Trumpovi označila v komentáři za jasného vítěze Warrenovou, která spolu se Sandersem reprezentuje levicové křídlo strany. Jejich hlavními hesly je státní program zdravotního zabezpečení pro všechny a vstřícný postoj k přistěhovalcům. Debata podle Fox News jasně potvrdila hluboký rozkol mezi demokratickými socialisty a umírněnou částí strany, který může šance demokratů v zápase s Trumpem ohrozit.

»Je to velké nebezpečí pro každého, kdo se stane nominantem demokratů pro prezidentské volby. Pokud se demokraté nedokážou sjednotit a odložit své spory, bude pro ně mimořádně těžké prezidenta Trumpa ve volbách 2020 porazit,« uvedla televize. »Většina členů Demokratické strany se stanovisky Warrenové a Sanderse rozhodně nesouhlasí. Krajní levice ale doufá, že se jí podaří mobilizovat opomíjené voliče stejně, jako Trump mobilizoval miliony z nich v roce 2016,« poznamenala Fox News.

»Vnitrostranická debata demokratů se soustřeďuje na to, zda k vítězství povede snaha mobilizovat radikály, kteří ve volbách v roce 2016 nehlasovali, nebo získat umírněné a nezávislé, kteří dali hlas Trumpovi,« soudí list The Washington Post. Debata demokratických kandidátů, kterou deník označil za jedovatou, potvrdila hluboké vnitrostranické rozpory, které se týkají hlavně zdravotní péče.

Jednotná fronta

Podle zpravodajského serveru The Hill »dlouho zrající napětí mezi demokratickými pokrokáři a umírněnými propuklo v úterní kandidátské debatě naplno«. I když někteří političtí pozorovatelé očekávali, že Warrenová a Sanders se do sebe pustí, vytvořili »jednotnou frontu« a společně obhajovali přesvědčení, že hluboká transformace bude nejmocnější zbraní proti Trumpovi, napsal server.

Ohniskem sporu mezi »progresivními« přívrženci radikálních reforem a »pragmatiky« se podle agentury AP stala zdravotní péče a migrace.

»Naléhavé problémy, kterým čelíme, nemůžeme vyřešit chabými, špatně formulovanými nápady a beznadějí,« zdůraznila senátorka Elizabeth Warrenová (70), zatímco další představitel levicového křídla strany Bernie Sanders (77) na scéně divadla Fox Theatre vybízel k »transformaci ekonomiky a vlády« sloužící bohatým, zatímco »půlka amerických domácností žije od výplaty k výplatě«.

Někdejší umírněný demokratický zákonodárce John Delaney Sandersův plán na zavedení univerzálního zdravotního pojištění pro všechny označil za politickou sebevraždu. Sanders oponoval připomínkou, že miliony Američanů nejsou vůbec pojištěny.

Bývalý texaský zákonodárce Beto O'Rourke setrvale odmítal výzvy dalších uchazečů v debatě k úplné dekriminalizaci migrantů, kteří bez dokumentů překračují americko-mexické hranice, protože lidé přicházející do USA by měli ctít americké zákony. Uvedl, že jako prezident by chránil uprchlíky usilující o azyl, jakož i lidi, kteří se dostali do USA ilegálně jako děti. Warrenová kritizovala stávající zákony, že dávají prezidentovi Trumpovi »moc rozdělovat rodiny« na hranicích. Sanders prohlásil, že nepovažuje ženy a děti, které ušly tisíce mil, za zločince, a vytkl Trumpovi, že přistěhovalce démonizuje. Naopak guvernér Montany Steve Bullock varoval, že snahy zbavit ilegální migraci trestnosti hrají Trumpovi do karet.

Zloději dětí

A skutečně. Spojené státy dál odebírají na hranici s Mexikem děti rodinám imigrantů. Tvrdí to Americká unie občanských práv (ACLU), podle které oddělily úřady od rodičů za poslední rok více než 900 dětí. Organizace proto v úterý požádala federální soud, aby tuto praxi zastavil, informovala ČTK. »Je šokující, že Trumpova vláda nadále bere děti jejich rodičům,« řekl právník organizace ACLU Lee Gelernt. Podle něj americké úřady obcházejí rozhodnutí, které vloni vydal soud v San Diegu. Argumentují přitom tím, že mohou za určitých okolností děti od rodičů dál oddělovat - je-li například rodič považován za nezpůsobilého nebo pokud byl dříve trestán.

Podle ACLU úřady ale odebírají děti imigrantům na základě pochybných obvinění z méně závažných deliktů, například dopravních přestupků. ACLU soud v San Diegu požádala, aby vydal jasné rozhodnutí o zákazu rozdělování rodin.

V týdnech před vydáním soudního opatření vloni v červnu bylo v USA imigrantům, kteří nelegálně překročili mexicko-americkou hranici, odebráno přes 2700 dětí. Praxe byla součástí skandální tzv. politiky nulové tolerance, kterou prosazoval prezident Donald Trump. Spojené státy si vysloužily za tento postup úřadů kritiku z celého světa. Šéf Bílého domu nakonec praxi sám nařídil ukončit. Zjevně ale jen naoko.

Vede »spící Joe«

Sanders a Warrenová spolu těsně zápolí v průzkumech s podporou okolo 15 % voličů demokratů, ale žebříčkům s náskokem kraluje dál nevýrazný bývalý viceprezident Joe Biden (76) s podporou bezmála třetiny dotázaných. Někdejší »dvojka« v éře prezidenta Baracka Obamy se zapojí až do 2. kola debaty, v němž bude čelit uchazečce ze čtvrté příčky průzkumů, senátorce Kamale Harrisové, s přízní přibližně desetiny voličů. Biden slibuje, že bude tentokrát méně zdvořilý.

»Spící Joe není v nejlepší formě,« utahoval si z favorita demokratů tentokrát trefně Donald Trump, nicméně předpověděl Bidenovo vítězství v demokratických primárkách: »Přestože kulhá, do cíle se dostane jako první.« Trump dobře ví, proč mu fandí. Protože právě proti bezbarvému starci by měl víc šancí než proti socialistickým štikám…

Kalifornie boduje

Naopak radost určitě nemá Trump z toho, že kalifornský guvernér v úterý podepsal zákon, podle něhož musí všichni politici usilující o účast v prezidentských primárkách zveřejnit daňová přiznání. Normu, jejímž hlavním účelem je podle médií seznámit veřejnost s příjmy Trumpa, budou zřejmě řešit soudy kvůli očekávaným žalobám.

Roman JANOUCH