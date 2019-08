Na 360 účastníků fóra se sjelo z celého Ruska. Konstatovali, že jedním z problémů ruské chudoby je i rychlé zadlužování se obyvatelstva. Tyto dluhy však nemajetní občané nemají čím splácet a při exekucích přicházejí i o skromný majetek, který jim zbyl.

Oleg Smolin: Unikátní ruská chudoba

V květnu se v Petrohradu uskutečnilo třetí Ruské sociální fórum. Sešlo se 360 účastníků z mnoha regionů RF.

Jedním z těch, kdo svojí autoritou přispěl k jeho úspěšnému průběhu, byl výrazný, dlouholetý levicový politik, poslanec ruské Dumy (parlamentu) za Komunistickou stranu Ruské federace (KPRF) Oleg Nikolajevič Smolin, filosof, vědec, člen-korespondent Ruské akademie vzdělávání, první místopředseda výboru Státní Dumy pro vzdělávání a vědu. Za zmínku také stojí, že je od mládí téměř slepý. Je i prvním místopředsedou ruského paralympijského výboru.

V průběhu Ruského sociálního fóra jsem ho požádal o shrnutí jeho zajímavého vystoupení a obdržel text, o který se chci podělit s českými čtenáři. Celý dokument byl česky publikován na www.casopisargument.cz. Zde jsou jeho podstatné myšlenky:

Výraz »unikátní ruská chudoba« použila poprvé vicepremiérka ruské vlády Olga Goloděcovová ve vztahu k chudobě pracujícího obyvatelstva.

Podle oficiální statistiky je počet obyvatel s příjmy, které jsou nižší, než je životní minimum, následovný (v milionech obyvatel): 2000 – 42,3 (29,0 %); 2010 – 17,7 (12,5 %); 2015 – 19,5 (13,3 %); 2018 – 18,7 (12,9 %). (Nyní je podle středeční zprávy statistického úřadu Rosstat 21 milionů, tedy 14,3 % - pozn. red.).

Spotřebitelský koš v Ruské federaci

Spotřebitelský koš, základ pro ruské životní minimum, je více než skoupý. Navrhuje chlebově-bramborovou stravu a ekonomiku nouze téměř ve všem. Konkrétní spotřební koš například stanovuje potraviny (ve složení a objemech, ročního průměru na jednoho člověka – pracujícího, důchodce i děti): chléb, těstoviny v přepočtu na mouku, mouka, kroupy a luštěniny: 126,5 kg, 98,2 kg, 77,6 kg; brambory: 100,4 kg, 80 kg, 88,1 kg; čerstvé ovoce: 60 kg, 45,0 kg, 118,1 kg; cukr a cukrárenské výrobky jako cukr: 23,8 kg, 21,2 kg, 21,8 kg; masné výrobky: 58,6 kg, 54,0 kg, 44,0 kg; mléko a mléčné produkty v přepočtu na mléko: 260,0 kg, 257 kg, 360 kg.

Ruský spotřebitelský koš takto rozpočítává na základě ustanovení OSN pro rozvojové země Afriky a Asie. V posledních letech bylo možné sledovat následující obrázek: Ruský statistický úřad souběžně přiznával růst cen a snižování výše životního minima. Pokud se bude boj s chudobou řešit tímto způsobem, pak se okamžitě ukáže jako »poražený«, všechny chudé prohlásí za bohaté nebo aspoň za zabezpečené.

Rusko nemá chudé důchodce?

Vláda tvrdí, že v Rusku nejsou chudí důchodci. Podle platného zákona se k penzím, které jsou nižší, než je životní minimum Ruské federace, doplácejí doplatky do výše životního minima. Nicméně je nutné si uvědomit, že životní minimum důchodce v Rusku je nižší než v případě pracujícího, jehož výše je také značně snížena. Pro počátek roku 2019 se životní minimum pracujícího člověka stanovuje na 11 655 rublů (rubl je asi 36 haléřů), pro penzisty na 8 894 rublů. Bezplatná lékařská pomoc v zemi je stále více vytěsňována ve prospěch placených služeb. Kromě toho se lze opakovaně setkat s tím, že důchodci (především na vesnici) ze svých důchodů ještě podporují děti a vnuky bez práce.

Připomeneme si výši průměrných penzí v roce 2018: Švýcarsko 3400 dolarů; Německo 2650 dolarů; USA 2150 dolarů; Řecko 930 dolarů; ČR 570 dolarů; Estonsko 440 dolarů; Rusko 215 dolarů; Bělorusko 160 dolarů; Ukrajina 100 dolarů; Gruzie 90 dolarů.

Mít děti je recept na chudobu

Ti nejchudší v Rusku však nejsou důchodci, ale rodiny s dětmi. V posledních letech je mezi chudými 60 % rodin s dětmi. Podíl málo majetných domácností s dětmi do 16 (18) let věku v celkovém počtu málo majetných domácností (domácnosti se zdroji nižšími než životní minimum): 2012 – 62,2 %; 2015 – 62,6 %; 2017 – 81,0 %. Od roku 2011 až do roku 2016 tyto rodiny chudly. V roce 2011 jim jako životní minimum na člověka stačilo 1768 rublů, v roce 2016 to bylo už 2836,8 rublů. Platí, že čím více je v rodině dětí, tím spíše se rodina propadne pod hranici chudoby.

Minimální mzda

Není vůbec náhodou, že více či méně dobře může žít ne ten, kdo dostává peníze na úrovni ruského životního minima, ale ten, jehož příjmy nejsou nižší, než je minimální spotřební rozpočet. Podle údajů Federace nezávislých odborů dostávala polovina zaměstnanců do roku 2014 plat, který byl nižší, než je minimální spotřebitelský rozpočet. V současnosti se tento ukazatel prudce zhoršil.

Některá sociologická šetření dají reálnou představu o úrovni chudoby v Rusku (agentura VCIOM 2017):

10 % občanů nestačí peníze na potraviny – to není chudoba, to je už bída;

29 % má dost peněz na jídlo, ale nemá už na oblečení – to je chudoba;

jenom 3 % si mohou dovolit bez problémů koupit auto, ale už ne byt nebo chatu – to je nižší vrstva vyšší třídy;

jen 3 % představují skutečnou vyšší třídu (bohatých).

Skoro každá desátá ruská rodina žije v podmínkách nedostatku peněz na potraviny (bída) a ještě asi 30 % se musí považovat za chudé. Celkově tak ruská chudoba činí 40 % obyvatelstva.

Je také očividné, že slavná formulace Olgy Goloděcové o unikátní ruské chudobě je spravedlivá jenom tehdy, když je Rusko srovnáváno se zeměmi rozvinutého trhu (kapitalismu).

Příčiny chudoby v Rusku

První příčinou je nízká minimální mzda, která nezajišťuje životní minimum dokonce pro samotného pracovníka (z ní se platí 13% daň z příjmu), natož jeho rodině.

Druhou příčinou je neúnosně nízká minimální penze. Když KPRF navrhovala, zvýšení minimální mzdy na 25 000 rublů měsíčně, byla obviněna z populismu.

Třetím důvodem je reálná nezaměstnanost, která je s ohledem na počet lidí pracujících v podmínkách neúplného pracovního dne mnohem vyšší, než je oficiální statistika.

Čtvrtou příčinou jsou děti: čím více dětí, tím větší chudoba rodiny.

Pátou příčinou je stagnace, praktická absence ekonomického růstu. Propad ekonomiky začal ještě před sankcemi ve čtvrtém kvartále roku 2013, v letech 2014–16 měla země negativní růst. A v roce 2019 v souvislosti s požadavky prezidenta Ruska předhonit světová tempa ekonomického rozvoje měl být plánovaný růst ekonomiky na úrovni 1,3 %. Přitom ale životní úroveň obyvatelstva už šestým rokem padá.

Je jasné, že chudobu je možné porazit především zvětšením společného »koláče«.

Šestou příčinou chudoby v Rusku je rekordní výše sociální nerovnosti. Země má rekordní sociální nerovnost v rámci skupiny G20. Podle údajů jedno procento boháčů kontroluje 71 % národního bohatství. Přitom Rusko ve skupině G20 zůstává jedinou zemí bez progresivního zdanění.

Pomáhá vládní politika boji proti chudobě?

Podívejme se na dva příklady.

Prvním je takzvaná důchodová reforma, přesněji zvýšení věku odchodu do důchodu. Dříve mohli muži ve věku od 60 do 64 let dostávat mzdu a penzi souběžně. Totéž platilo pro ženy ve věku 55 až 59 let. Nyní budou dostávat jenom mzdu, přičemž často nízkou. Další se stanou nezaměstnanými. O jiných sociálních důsledcích zákona hovoří čísla o počtu mužů, kteří se v různých zemích nedožijí 65 let věku: Švýcarsko, Island: 10 %, Švédsko, Itálie, Nizozemsko, Malta, Norsko: 11 %, Litva 36 %, Moldavsko 37 %, Ukrajina a Bělorusko: 40 %, Rusko 43 %.

Druhým příkladem je zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH). V důsledku toho ceny, včetně cen životně důležitých potřeb, vyrostly víc, než se předpokládalo. Počet chudých se díky tomu jen těžko zmenší. Nejvyšší kontrolní úřad nepředpokládá do konce roku 2019 snížení chudoby v Rusku.

Rusko potřebuje novou hospodářskou a sociální politiku

Podle mého mínění k tomu, uvádí Smolin, abychom porazili chudobu, je nutná principiálně nová hospodářská a sociální ekonomika. Zde jsou tři pilíře, na kterých by se mohla stavět:

1) Nová industrializace: obnovení zničeného průmyslu na nové technologické úrovni, včetně digitální;

2) Spravedlivější přerozdělení: snížení daní na domácí výrobky, jejich zvýšení pro »oligarchy«, tedy pro lidi s vysokými příjmy aspoň na takovou úroveň, jakou mají USA po »trumpovském snížení«;

3) Zvyšování vkladů do lidského potenciálu Ruska, včetně vzdělání, medicíny, vědy a kultury.

Skončím citátem, napsal Smolin, z mého letošního vystoupení ve Státní Dumě: »V opačném případě bude reálná chudoba v zemi růst v kontextu zpráv o tom, jak nad ní vítězíme a budeme si muset vzpomenout na smutnou prognózu: žit budeme špatně a ne dlouho. Takže pojďme raději žít lépe a déle.«

Připravil: Jiří Málek (překlad originálního textu Veronika Sušová-Salminen)

FOTO - (za)