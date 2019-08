Dubajský vládce šejch Muhammad bin Rašíd Maktúm. FOTO - wikimedia commons

Princezna se soudí o děti

Jordánská princezna Hája se u vrchního soudu v Londýně soudí se svým manželem, dubajským vládcem šejchem Muhammadem bin Rašídem Maktúmem, kvůli péči o jejich dvě děti.

Jordánskou princeznu si dubajský panovník vzal v roce 2004 jako svou šestou manželku a má s ní dvě děti - jedenáctiletou dceru a sedmiletého syna. BBC uvedla, že pětačtyřicetiletá dcera bývalého jordánského krále Husajna nedávno z Dubaje uprchla do Londýna. Dcera a syn Spojené arabské emiráty opustili s ní.

Jordánská princezna Hája. FOTO - wikimedia commons

»Toto řízení se týká blaha dvou dětí vzešlých z jejich manželství a nesouvisí s rozvodem či penězi,« uvedli zástupci obou stran ve společném prohlášení. Jak princeznu Háju tak emíra Maktúma zastupují známí odborníci na rodinné právo. Manželka dubajského vládce si najala Fionu Shackletonovou, která zastupovala prince Charlese během rozvodu s princeznou Dianou, zatímco na druhé straně stojí Helen Wardová, která zastupovala britského režiséra Guye Ritchieho, když se rozváděl s americkou zpěvačkou Madonnou.

Jordánská princezna požádala soud o »příkaz na ochranu před nuceným sňatkem« a také o příkaz vydávaný na ochranu před násilím či vyhrožováním. Podrobnosti ohledně požadovaných opatření ale nebyly zveřejněny, podle agentury AP by se nicméně příkaz pro případ nuceného sňatku vztahoval na dceru a syna princezny. Maktúmovi zástupci usilují o urychlené navrácení dětí do Dubaje a také o omezení možností novinářů, kteří o řízení informují. Soudce Andrew McFarlane druhý bod zamítl s tím, že existuje zájem na tom, aby veřejnost měla o událostech rámcovou představu. Aktuální soudní spor není první známkou problémů v rodině emíra Maktúma, který podle informací médií se šesti ženami zplodil více než 20 dětí. Jeho dcera princezna Latífa se loni v únoru pokusila uprchnout ze Spojených arabských emirátů, avšak byla dopadena a zřejmě proti své vůli přivezena zpět do Dubaje. Podle ochránců lidských práv z organizace Human Rights Watch (HRW) s ní následně její známí ztratili kontakt.

Princezna Hája podle BBC po incidentu uváděla, že Latífa je »teď v bezpečí v Dubaji«, později se ale podle lidí z jejího okolí dozvěděla »znepokojivé« informace o návratu Latífy domů, což ji vystavilo rostoucímu tlaku ze strany rodinných příslušníků. Tiskový odbor dubajské vlády na dotaz agentury Reuters odmítl spor ohledně jejích dětí komentovat s tím, že jde o soukromou záležitost.

(čtk)

Popisek:

Princezna Hája nechce se svými dětmi žít v emírově domácnosti, podle londýnského bulváru v ní panuje boj o vliv na šajcha a intriky, které mají děti některých manželek povýšit nad ostatní. Právě tyhle dohady rozpalují doběla Maktúmovy správní zástupce.

FOTO – ČTK/AP