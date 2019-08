Na téma politika

Přemýšlel jsem poté, co primátor Prahy, pan doktor Hřib, nám v sobotu sdělil prostřednictvím televize, že nechápe, proč se čínská ambasáda a jejich ministerstvo zahraničí rozčilují, když jemu, tedy jeho radnici, nejde o politiku, co je a co není politika. Proto prý z dohody Prahy s čínským partnerem vypustí slova o jednotě Číny. Je v ní totiž politika. Našel jsem si ve slovníku tedy slovo »politika«, abych jeho slovům lépe rozuměl. To víte, člověk s diplomem Karlovy univerzity, lékař, který ovšem nikdy neléčil, protože vždy něco »manažeroval«, absolvent stáže na Taiwanu a v Londýně, ví své. Co tedy říká slovník? »Politika, organizace veřejné práce, která směřuje k udržení a změně společenských poměrů. Podle Komenského, úsilí o pokoj lidí s lidmi, národa s národy, má sjednotit lidi, aby činností svou si nepřekáželi.« Ne, nejde o »socialistickou« encyklopedii, kde jsem si přečetl tato slova. Ale o B. Kočího Malý Slovník naučný z roku 1929. A tomu se nenechá vyčíst tendenčnost.

Takže, pochopil jsem, že pan Hřib má bohaté zkušenosti. Byl u společností, které se zabývaly léky, u veřejně prospěšné poradenské společnosti, je stále členem Rady VZP, takže radit umí. Že by to nebyla politika? Podle Komenského ano. Ale má se věřit Komenskému nebo Hřibovi? Víc chytrým lidem se dnes nevěří, proč tedy věřit právě Komenskému? Podle Hřiba vyvěšená tibetské vlajka na pražské radnici politikou není. Komenský by to zřejmě řekl jinak. Ta vlajka nenaznačuje, že jde vyvěšovatelům o změnu společenských poměrů a je jen vyjádřením solidarity? S čím? S bojem za odtržení od Číny. Tomu se říká dokonce jednosměrně angažovaná politika. Pokud bereme Kočího definici vážně, a my ji vážně bereme, je totiž prvorepubliková, pak skutečně je ve hře změna. Ne u nás, ale daleko od naší vlasti. Cílem není sjednotit, ale rozdělit. Člověk, který studoval na Taiwanu, nemůže ovšem milovat Čínu jako celek, i když celkem ještě před válkou bývala. A jak dosvědčuje jeho cesta s panem Michálkem a partnerkami do Taipeje, cesta placená druhou stranou, nelze pochybovat o tom, že by v ní nebyla politika. Divit se tedy není čemu. Vyškrtnout významný článek dohody, který odpovídá i státní české politice, vyvěšování vlajek části čínského území jako »morální facka« velmoci či cesty na Taiwan placené Taiwanci a protežování této části Číny, i když dnes žijící svým vlastním životem, muselo Peking rozčílit. To opravdu pan Hřib si myslí, že v tom, co udělal, nebyla politika? Relativní mládí ho neomlouvá. Spíš napovídá, že mnohé ještě v politice nechápe, že by se měl mnohému ještě učit a nejen v domácí politice, ale i ve světové, do níž totiž nemá ani zasahovat. Praha není Česko, jak si namyšlení Piráti zřejmě myslí. Praha je jedním z měst, jakých v Číně je stovky. Měli bychom být rádi, že sem k nám mohou přijet i významní čínští umělci, sportovci, vědci, a naopak. To všechno může být – díky panu Hřibovi – jinak. Také ta panda, pro příklad, pro Prahu byla a je politika. Proč by sem měli půjčovat někdy v budoucnosti svůj doslova idol?

A politika? Všechno, co pan Hřib činí, je politika, nic není nepolitické, i když to Piráti možná vysvětlují jinak. Já se ovšem řídím Komenským ve výkladu výše uváděného Kočího slovníku. Ten je pro mne důvěrnějším vykladatelem slova »politika«, než pan lékař nelékař Hřib.

Jaroslav KOJZAR