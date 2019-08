Měl by být přijat zákon o českém jazyku

Že nevíte, co je to »abgrejdovat«? Vaše chyba. To je…, tedy do dneška jsem to nevěděl a nejsem si jist, že je to pravda, a přitom jsem si to zjistil od chytřejších lidí. Ani oni si však nebyli zcela jistí. Jsem Moravák. O brněnském hantecu vím, i když bych také, abych porozuměl všemu, potřeboval hantecko-český slovník anebo vysvětlení od nějakého rodilého Brňáka. Ale, ono slovo bych ani ve slovníku hantecu nenašel. Je totiž o mnoho, mnoho let mladší než onen hantec, řeč brněnské spodiny. A zřejmě onomu slovu »abgrejdovat« jistá skupina lidí rozumí, tedy alespoň v Brně, protože v úterý dopoledne v reportáži z moravské metropole, jež nám měla představit čtyřicetiletí brněnské trolejbusové dopravy a její další perspektivy, jeden ze šéfů zdejšího dopravního podniku toto slovo použil a redaktorka televize ani nezamrkala, protože jí to bylo zřejmě zcela jasné. Ale abych vás dlouho nenapínal. Ono slovo znamená rekonstruovat, opravit, přizpůsobit novým podmínkám, původně i darovat.

Kdyby místo něho zazněla některá ze míněných a dalších variant, zřejmě by pohladila svou malebností. »Abgrejdovat« je možná místní žargon, možná jen výstřelek ze žargotu vmontovaný do češtiny. Ne, není to moravština. Kdyby nějaká byla, pak by se možná podobala hanáčtině, kopaničářské českoslovenštině, laštině, valaštině… Moc nářečí je na Moravě a ve Slezsku. Těžko by některé z nich za spojovací někdo vybral. Raději proto zůstaňme u češtiny. Jenže slova jako je »abgrejdovat« nám jazyk český przní.

Novotvarů, jejichž základ je v angličtině, či přímo anglická slova nahrazující ta libozvučná česká, se rodí jako španělských slimáků. Chcete-li jet na zájezd či do lázní, nedostáváte už poukaz, ale voucher, pokud třeba si chcete v horském středisku půjčit lyže, musíte se obrátit na »skipůjčovny«, nikoli »půjčovny lyží« a Prahou či jinými zajímavými místy vás neprovází průvodce, ale Guide, čti »gid«. Podobných příkladů je mnoho. Rostou, řekl bych, přímo geometrickou řadou. Proto si myslím, že zákon o českém jazyku, který navrhuje KSČM, by měl být přijat.

Adolf GRUBER