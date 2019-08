Zpátky do středověku

Miluji hrady a zámky, především tedy hrady, ať už zachovalé, renovované či zřícené, ty možná nejraději. Mimo jiné právě i kvůli zříceninám vyrážím, pokud čas dovolí, do přírody. Kolikrát jsem si říkal, že je mi docela líto, že podobné stavby jsou už hlubokou minulostí a že ten středověk je dávno pasé, asi jsem to zakřikl.

Někdy holt člověk nemá vypouštět myšlenky jen tak do éteru. Ono to totiž vypadá, že historie se holt opravdu opakuje, nebo alespoň některé její aspekty se vrací. Uvědomil jsem si to, když jsem se doslechl, že před budovou Říšského sněmu v Berlíně vznikne bezpečnostní příkop. Bude deset metrů široký a dva a půl metru hluboký, s plotem po stranách. Bude vymezovat bezpečnostní zónu před průčelím budovy. Nový bezpečnostní koncept zahrnuje i záměr vybudovat návštěvnické centrum za sumu přes 3,8 miliardy korun (!) vedle Říšského sněmu. Odtud mají být návštěvníci po bezpečnostní kontrole přivedeni tunelem přímo před hlavní portál budovy. No, nepřipomíná vám to solidně zabezpečený hrad?

Podobných staveb či opatření přitom různě ve světě přibývá jak hub po dešti, nejvíce, řekl bych, nyní v oné úžasné a nejvyspělejší západní Evropě. Kladu si ale otázku, proč proboha? Vždyť podle médií nyní žijeme přeci v nejúžasnější době, máme se nejlépe vůbec v celé historii a provází nás pouze technologické zázraky a prosperita. Navíc, vždyť na bezpečnost nyní dohlíží všudypřítomné kamery či drony a lidé jsou monitorováni i přes své chytré hračičky. No, asi to pořád nestačí…

Ono ten náš svět prostě nebude tak růžový, jak se nám někteří snaží namluvit, především pak jeho směřování nebude tak zářné, když se musíme vracet k opatřením, která jsme překonali před stovkami let. Doufám, že toto bude poslední věc, kterou z temného středověku budeme přejímat. Vím ale, že doufám marně.

Tomáš CINKA