Ilustrační FOTO - Pixabay

Za dvojitou vraždu na Písecku má jít pár na 27 a 28 let do vězení

Na 27 a 28 let do vězení poslal dnes českobudějovický krajský soud Slováky Jána Moncoľa a Michaelu Krajčovou za vraždu manželů na Písecku. Podle obžaloby odsouzení zabíjeli kvůli penězům, zavražděnému páru ukradli přibližně 400.000 korun. Jedná se o nejvyšší tresty, které českobudějovický krajský soud v uložil od prosince roku 2010, kdy poslal vraha dvou žen do vězení na doživotí. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.

Tragická událost se stala loni v lednu. Zavražděné manžele nalezli v jejich mobilním domě poblíž Písku. Moncoľ a Krajčová po činu uprchli do Rumunska, kde je zadržela policie a předala zpět do České republiky.

Českobudějovický krajský soud navíc dnes Moncoľovi a Krajčové nařídil, aby jako nemajetkovou újmu uhradili 4,6 milionu korun. Jedná se o peníze pro děti a příbuzné zavražděných.

Předsedkyně senátu soudu Olga Smrčková odůvodnila, proč obžalovaní dostali výjimečné tresty. "U poškozeného vznikla zranění zaživa. Dobře si uvědomoval, v jaké situaci se nachází. Pociťoval extrémní strach, umíral několik minut. Všechny okolnosti naplňují znaky zvlášť trýznivého způsobu vraždy," řekla.

Devětadvacetiletá Krajčová a o pět let starší Moncoľ navštívili manželský pár údajně kvůli obchodu. "Jednalo se o záminku na spolupráci ohledně prodeje elektrospotřebičů," řekl státní zástupce Petr Cigánek.

Krajčová manžele znala, jelikož u nich v minulosti pracovala, proto se vracela do známého prostředí. Podle svědků, kteří dříve u soudu vypovídali, brali manželé Krajčovou jako dceru. Lednová návštěva se podle obžaloby změnila v roztržku. Moncoľ a Krajčová napadli manžele nožem a bodali je do krku, týla nebo hrudníku. Moncoľ postupně výpověď měnil. V jedné verzi například tvrdil, že s ním a Krajčovou byli v mobilním domě ještě další dva muži, kteří chtěli manžele okrást. Podle této verze si obžalovaný nepamatoval, kdo vlastně v hádce bodal.

"Ani jeden z obžalovaných netrpí duševní chorobou. Mohli rozpoznat nebezpečnost svého jednání," řekla Smrčková. Soud poslal muže i ženu do věznice se zvýšenou ostrahou.

(čtk)