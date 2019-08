Soudci z lidu se od soudů neztratí

Laičtí přísedící by však do budoucna měli spolurozhodovat jen v nejzávažnějších věcech. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) navrhla, aby v trestních procesech spolurozhodovali jen v případě nejzávažnějších, především násilných činů.

Podle Benešové jde o kompromisní řešení mezi zachováním a zrušením tohoto prvku, o kterém se v minulosti už nejednou diskutovalo. Ministerstvo spravedlnosti nadále počítá s účastí přísedících v pracovněprávních sporech. Návrh je součástí novely zákona o soudech a soudcích, kterou ministerstvo předložilo vládě, a která už působí rozruch v soudcovských řadách.

»Soudcem z lidu« se podle zákona může stát plně svéprávný a bezúhonný člověk starší 30 let. Do této čestné funkce jej volí zastupitelstvo obce či kraje, a to na čtyři roky, přičemž je možné i opakované zvolení. V současné době přísedící působí v soudních senátech při rozhodování pracovněprávních sporů a v závažnějších trestních řízeních, kde nerozhoduje samosoudce. Náleží jim paušální částka za každý den jednání, náhrada mzdy a také hotových výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem funkce.

»Zastávám názor, že by tento laický prvek měl být zachován. V původním záměru se totiž objevily teze, že by tento institut měl být zrušen. Nakonec jsme se ale domluvili na kompromisu, přísedící zůstanou zachováni u těžkých zločinů a pracovněprávních sporů,» vzkázala Benešová.

Laik přináší jiný úhel pohledu

»Už teď v trestních věcech nejsou přísedící u všech kauz, jedná se většinou o ty závažnější. Pravděpodobně paní ministryně chce tu hranici posunout ještě výš. Důvody mohou být pragmatické, protože přísedících není u okresních soudů dost, málokdo se může uvolňovat z práce na několik měsíců trvající procesy typu Davida Ratha. Takže je to nyní spíš záležitost důchodců,« reagovala pro náš list bývalá poslankyně KSČM a advokátka, v současnosti nejen stínová ministryně KSČM pro legislativu, ale také soudkyně z lidu Zuzka Bebarová Rujbrová. Jak připomněla, dřív soudily senáty v prvním stupni i řadu civilních věcí. Má s tím osobní zkušenosti.

»Je to opravdu na rozhodnutí ministra a zřejmě to vychází z poznatků okresních soudů, které zápasí s nedostatkem přísedících,« zdůraznila Rujbrová s tím, že úplnému zrušení laického prvku, o kterém uvažoval před lety za jejího působení ve Sněmovně třeba ministr Robert Pelikán (ANO), by asi oponovala, protože laický rozum přináší jiný úhel pohledu než ten profesionální.

Přísedících je na pět a půl tisíce

Podle důvodové zprávy by tříčlenné senáty složené ze soudce a dvou přísedících nadále působily jen u kauz úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice trestní sazby nejméně deset let – ovšem s výjimkou trestných činů majetkových a hospodářských, kde by nově rozhodoval pouze samotný soudce. Ministerstvo argumentuje mimo jiné tím, že projednávané závažné hospodářské a majetkové zločiny jsou vysoce odborně náročné a laik o nich mnohdy nemůže kvalifikovaně rozhodnout, pokud nemá ekonomické či právní vzdělání.

»Já si to zkouším teď z obou stran. Měla jsem s přísedícími, se soudci z lidu, ty nejlepší zkušenosti. Netvrdím, že stoprocentní, ale řada z nich byli také odborníci ve svých profesích a jestliže jsem měla soudit věc, která se týkala třeba daňových podvodů a přibrala jsem si k tomu daňového odborníka profesně, byl to pro mě přínos. I v současné době to celá řada soudců tak dělá,» prohlásila Rujbrová pro Haló noviny.

Podle dostupných statistik působilo u českých soudů k loňskému červnu 5415 laických přísedících, z toho 959 u soudů krajských.

