Ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Američané pohřbili možná jednání s Íránem

Spojené státy zařadily íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa na sankční seznam. Na svém webu to oznámilo americké ministerstvo financí, které sankce spravuje.

Už v červnu USA zahrnuly do svých sankcí íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

»Zaríf je mezinárodní tváří režimu, který využívá propagandu a dezinformační kampaně k podpoře jaderného programu, programu balistických raket a teroristických sítí,« citovala DPA vybájené zdůvodnění Zarífova potrestání.

Pravda bolí

»Důvod, proč mě USA zařadily na sankční seznam, je to, že jsem hlavním mluvčím Íránu po celém světě,« napsal Zaríf na Twitteru. »Je pravda skutečně tak bolestivá? Nemá to na mě a ani na mou rodinu žádný dopad, neboť nemám za hranicemi Íránu žádný majetek a ani zájmy. Děkuji za to, že mě považujete za tak velikou hrozbu vaší agendy,« dodal íránský ministr zahraničí.

Reuters s odvoláním na představitele Trumpovy administrativy napsal, že Washington bude případ od případu zvažovat okolnosti Zarífových cest do USA, a to včetně návštěv OSN v New Yorku, zároveň ale prý budou USA dodržovat své závazky vůči OSN.

USA podle Reuters již nepovažují Zarífa za hlavní osobu, se kterou by v případě jaderných rozhovorů vyjednávaly, v takové situaci budou chtít jednat s někým, kdo ve věci může na íránské straně rozhodovat. Írán ale pochopitelně po téhle provokaci o jednání ztratí zájem. Myslí si to nejen americký republikánský senátor Rand Paul, jenž na Twitteru napsal, že »uvalování sankcí na diplomaty diplomacii oslabuje«.

Americký republikánský senátor Rand Paul. FOTO - wikipedia commons

Podle prezidenta Hasana Rúháního si USA počínají dětinsky. »Američané se uchýlili k dětinskému chování. Každý den říkají 'Chceme jednat bez podmínek'… a pak vyhlásí sankce proti ministrovi zahraničí. Znamená to, že ztratili schopnost racionálně uvažovat,« řekl Rúhání v televizi, jenž to zároveň považuje za projev strachu před Zarífovou logikou. V reakci na sankce proti Chameneímu v červnu prohlásil, že jde o výraz zoufalství a mentálního opoždění Bílého domu.

EU lituje

Evropská unie lituje rozhodnutí Spojených států uvalit sankce na Zarífa. Podle mluvčího šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové bude Unie se Zarífem nadále spolupracovat. »Litujeme tohoto rozhodnutí. My budeme s panem Zarífem nadále spolupracovat jako s nejvýše postaveným íránským diplomatem a vzhledem k významu udržení diplomatických vztahů s Teheránem,« řekl mluvčí Mogheriniové.

V Íránu kromě Rúháního na sankce proti Zarífovi reagovaly i tamní elitní šíitské revoluční gardy. Podle jejich prohlášení jde o nelegální a nemoudrý krok. »Revoluční gardy odsuzují tento čin jako směšný, nelegální a nemoudrý,« stojí v prohlášení.

O dvojím metru USA

Zaríf upozornil na rozpory americké politiky s poukazem na spojenectví USA a sunnitské Saúdské Arábie. »Zabijte 3000 a více Američanů, ale zůstanete spojenci USA a můžete mít jaderné zbraně, a dokonce i pomoc, jak je získat. Odmítněte se podřídit rozmarům B-týmu, a nemůžete mít ani mírovou jadernou technologii,« napsal Zaríf s poukazem na teroristické útoky na USA z roku 2001, při nichž údajně teroristé hlavně ze Saúdské Arábie pozabíjeli v USA na 3000 lidí. Zaríf ve své twitterové reakci také trefně dodal, že »zjevně nezáleží na tom, že Írán zabíjí členy Islámského státu, zatímco spojenci USA jej vyzbrojují«, což je narážka znovu na Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, které Teherán označuje za sponzory terorismu v regionu.

Jako B-tým Zaríf označuje politiky, kteří jsou podle něj za protiíránskou politikou - bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána a korunního prince Emirátů Abú Zabí Muhammada bin Zajda.

Výjimky?

Spojené státy Zarífova slova potvrdily i tím, že o dalších 90 dní milostivě prodlouží výjimku, která umožní Rusku, Číně a evropským zemím civilní jadernou spolupráci s Íránem. Ve středu to podle agentury Reuters oznámil bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. »Tyto jaderné aktivity sledujeme velice, velice pozorně,« řekl Bolton k prodloužení výjimky.

Naposledy USA výjimku prodloužily v květnu. Opatření se týká čistě civilních projektů v íránském nukleárním zařízení v Aráku, jaderné elektrárny v Búšehru či fordouského střediska na obohacování paliva. Je velmi smutné, že USA svévolně vyhlašují výjimky pro cizí svébytné státní útvary a jejich obchodování s třetími zeměmi. Jde o prachobyčejné ekonomické vydírání, na které by ale dotyčné mocnosti neměly reflektovat.

Záminky pro konflikt

Ruské ministerstvo zahraničí se domnívá, že Spojené státy hledají záminku pro zažehnutí konfliktu v Perském zálivu. S odvoláním na mluvčí ruské diplomacie to uvedla agentura RIA Novosti. V Hormuzském průlivu se v poslední době stalo několik incidentů, při nichž byly ohroženy obchodní lodě.

»Události tam opravdu spějí k nebezpečnému bodu a je zde hrozba velkého vojenského střetu,« řekla mluvčí Marija Zacharovová. »V zásadě se domníváme, že Washington jen hledá záminku pro zvýšení napětí, pokračování agresivní rétoriky vůči Íránu,« doplnila.

Zacharovová podle ČTK také řekla, že cílem Spojených států je patrně přesunout se do aktivnější fáze konfliktu. Záměr Washingtonu vytvořit námořní misi v Hormuzském průlivu, ke kterému se kupodivu nestaví vyloženě odmítavě ani Německo, se podle mluvčí jeví jako primitivní snaha vyvinout tlak na Írán.

(rj)