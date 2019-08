Elektromobily, hybridní technologie… Bude to stačit? A kdo na to bude mít?

Asi jste zaznamenali, že otázka klimatu a životního prostředí obecně bude v následujících letech mnohem zásadnější téma, než tomu bylo doposud. Ostatně jako o jednom ze stěžejních témat o tom ve svém projevu hovořila také nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Podle mého soudu se ovšem celá debata na evropském kontinentu nevyvíjí správným směrem.

Důvod číslo jedna: Evropa není jediným světadílem na planetě Zemi. Pokud máme mluvit o zásadních změnách ve fungování lidstva tak, aby bylo co nejvíce šetrné k přírodě, tak Evropa sama o sobě světu spásu nepřinese. I kdyby emise byly nula. Bohužel. Naopak je třeba zmínit chování některých evropských států, které si tu péči o životní prostředí vyložily tak nějak po svém a tuny odpadu vyslaly směrem Asie, případně Afrika. Za rozhodně negativní krok vnímám odstoupení USA od klimatické dohody. Jestliže vyspělý ekonomický obr udělá takový přemet, pak to svědčí o nutnosti ještě hlubší debaty napříč všemi státy.

Důvod číslo dvě: Debata se srazila pouze na jednotlivce na základě hesla »každý má začít u sebe«. To je sice pravda a plně to podporuji. Na druhou stranu, i kdyby každý z nás zrecykloval odpad do posledního špendlíku a každý rok vysadil stovku stromů, klima to nezachrání. Je totiž nutné donutit velké hráče, aby se začaly chovat ekologicky. Elektrárny, továrny, výrobny atd. Oni jsou totiž největšími producenty skleníkových plynů a prvků znečišťující životní prostředí obecně.

Důvod číslo tři: Tento důvod souvisí s výše uvedeným. Debata je totiž v poslední době nasměrována k automobilismu. Všude samá informace o nutnosti znásobit počet hybridních automobilů a zvýšit procento elektromobilů. To je sice krásný cíl. Nicméně elektromobily sice nevypouští plyny, ale elektřina je pohánějící je zčásti vyrobená v uhelných elektrárnách (nehledě na nepřipravenost sítě v naší zemi). Takže o tak úplně čistém provozu nemůže být řeč. Obávám se také toho, jak se výměny vozů spalovacích motorů zhostí jednotlivé státy, tedy zejména ČR. Protože pokud někdo chce, aby lidé jezdili v ekologických automobilech, tak by měl mít možnost si jej z normální mzdy koupit. Nikoli tyranizovat ty, kteří mají stará auta, protože nemají finance na novější. A obecně si myslím, že v tuto chvíli je ten pravý čas k tomu, abychom ještě více zpřístupnili a zatraktivnili cestování veřejnou dopravou.

Důvod číslo čtyři: Stávky jsou fajn věc. Zejména, když mají jasný cíl, který prospívá všem nebo téměř všem. To by na otázku životního prostředí platilo. Nicméně nemohou mít podobu, na kterou se v poslední době redukovaly. V tomto ohledu se ztotožňuji se slovy Jiřího Dolejše, že není možné obětovat vzdělání jakémusi klimatickému kultu, který aktuálně předvádí Greta Thunbergová, o níž některé choré hlavy dokonce uvažují jako o adeptce na Nobelovu cenu míru.

Pokud bude pokračovat debata v těchto intencích, tak mezi lidmi téma životního prostředí rozhodně na popularitě nezíská. Nelze totiž v Evropě zlikvidovat pracovní místa a průmysl drastickými opatřeními, která o pár set kilometrů dál nebude nikdo dodržovat. Nelze totiž lidem nařídit, aby si nakoupili ekologické prostředky, když na ně nebudou mít možnost dosáhnout! Takhle o ekologii tedy ne!

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu