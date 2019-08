Další kauza sociální demokracie

Tak je tu další napětí, které na politickou scénu přinesla sociální demokracie. Podle televize NOVA dokonce problém spojený s další existencí vlády. Mávnutím proutku se zapomnělo při brífinku tří ministrů za ČSSD, kteří ale zastupovali i nepřítomné zástupce dvou dalších resortů, jejichž zástupci tu nebyli, na kauzu Staněk. Jde tentokrát o rozpočet. Ministryně financí Schillerová dala dohromady takový, který počítá se schodkem čtyřiceti miliard. Mimochodem už těch čtyřicet je pro KSČM mnoho, chtěla by třicetimiardový a má pro to své důvody. Ale k věci. Sociální demokraté mají tolik požadavků navíc, že by se stávající návrh rozšířil o dalších dvacet či dokonce čtyřicet miliard. Tak jsme se to dozvěděli z obrazovek. Nepochybuji o tom, že předložené požadavky mají své opodstatnění, neznám ani obsah dosavadního návrhu ministryně Schillerové, ale nemohu si neklást otázku, proč tak razantně pět resortů vystoupilo, tedy těch sociálně demokratických, a požaduje něco, co zřejmě není zcela splnitelné. Nepředpokládám totiž, že další resorty, tentokrát spravované Hnutím ANO, by se svých částek ve prospěch těch pěti vzdalo. Peníze jsou totiž potřeba všude, kam se podíváte. Všude se bojuje s pozůstatkem předchozích vlád, zvláště té Nečaso-Kalouskovy.

Podle mne sociální demokracie po více než dvou měsících kauzy Staněk, kdy občanům dokázala svou nekompetentnost, chce nejen získat ztracené body překrytím problému s odvoláním ministra kultury, ale i přitlačit na premiéra Babiše, aby hrál podle jejich not. Proto na onom brífinku se ani slovem nezmínili o svém podílu na situaci kolem zbytečného odvolání jednoho kompetentního ministra. Prý, alespoň zaznělo z jedné z televizí, tato akce může mít úspěch, protože voliče moc nezajímají hrátky kolem odvolání generálního ředitele Národní galerie, ale dostanou-li prý to, co je v jejich zájmu. Tedy od peněz pro sociální služby, až po nová auta pro policii. Nemyslím si ovšem, že takto lze získat ztracené pozice a smýt ze sebe kauzu Staněk, navíc stále trvající, protože cesta k oněm penězům bude ještě dlouhá a mnohá jednání bude třeba absolvovat. Navíc za současné situace jde těžko zajistit požadavky z brífinku. A další zadlužování republiky, kterým problémy řešily především pravicové vlády, nikdo nechce. To veřejnost ví. Tento režim, na rozdíl od socialismu, nemá totiž potřebné rezervy. Zkuste např. zahraničním bankám, ovládajícím naše bankovnictví a vydělávajícím na nás veliké peníze, říci, přispějte nám třeba na platy sestřiček v nemocnicích. Myslíte, že by dotazovatel pochodil? Kapitalismus opravdu slouží jen zájmům kapitálu. Není to společnost beroucí se za lidi. To ovšem ČSSD jakožto jeden ze sloupů tohoto systému ví a jde jí jen o to přilákat na svou stranu voliče.

Otakar ZMÍTKO