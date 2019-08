Šprechtilové

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Je to klíč k otevírání nových dveří. Umět hezky ovládat jazyk je obrovské bohatství. Jsem ještě z generace, která ví, co je to slovenština a ruština. Už je sice nepoužívám tak často, ale víceméně rozumím.

Nedávno mě překvapila dcera. Musela si ve škole vybrat, zda se bude učit ruský jazyk nebo německý. Následoval můj dotaz, zda tedy bude šprechtit a dozvěděl jsem se, že by se jí němčina pletla s angličtinou. Namítl jsem, že se bude muset učit znovu číst a psát. Dnes už s azbukou problém nemá a ruština ji baví. Zvládla to i bez přečtení knihy Cirkus Azbukistán, kterou jsem četl v době začátků s ruštinou.

Před dávným časem jsem se také rozhodoval, zda se ve škole budu učit němčinu. Mám k tomuto jazyku bytostný odpor, za který může historie. Dva roky jsem se však učil a dnes si na plynnější němčinu vzpomenu jen pod vlivem. Nedávno jsem v jedné osvěžovně »narazil« na »tlupu« sousedů přicházejících z koncertu kapely Rammstein. Jeden z nich se čehosi dost hlučně domáhal a já ho prý celkem plynulou němčinou odkázal ke klidu a varoval ho před pokusem počmárat Karlův most…

Němčina je mi opravdu protivná, ve tvorbě zmiňované kapely nebo jim podobné Eisbrecher mi tolik nevadí. Ale pár dní nato jsem byl v asi nejkratší pražské ulici nedaleko naší redakce svědkem události, kdy řidič auta se švýcarskou SPZ dostal nápad zaparkovat v místním privátním parkovišti. Když se závora na vjezdu odmítla zvednout, napadlo onoho borce použít k vjezdu stranu pro výjezd, kde závora byla zvednutá. To se samozřejmě nelíbilo ostraze parkoviště a vykázala auto ven na ulici. Tam už ovšem vznikla fronta, protože hned první následující řidič chtěl také do tohoto parkoviště a čekal na uvolnění vjezdu. Švýcar se tedy rozhodl pro úchvatný manévr – vycouvat směrem do kolmé ulice Politických vězňů, absolutně mu bylo jedno, že jednosměrkou…

Celé to samozřejmě doprovázel hlučnou němčinou. S úžasem jsem koukal a nechápal. Jelikož jsem neměl hladinku, nevzpomněl jsem si na jediné německé slovo, ostatně motor bych asi stejně nepřekřičel. Jen mě při tom všem napadlo, jestli by se oni šprechtilové takto chovali i doma…

Zbyšek KUPSKÝ