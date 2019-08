Ilustrační FOTO - Pixabay

Klíšťata a jiný hmyz…

Klíšťata jsou nenasytné »potvory«, pijí nám krev (doslova i v přeneseném smyslu slova) a navíc je jich stále více infikováno a roznáší obávané nemoci boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Je třeba se jim bránit. Babičky nás proto oblékaly před cestou do lesa i v létě do dlouhých kalhot, triček s dlouhými rukávy a na hlavě nechyběla čepice. Po návratu domů svléknout, všechny věci vytřepat a poté důkladná prohlídka.

Stejný postup je dobrý i dnes v době účinných repelentů. Dnes také vím, proč děda musel chodit do pivovaru pro pivovarské kvasnice. Litr byl za korunu. Ochucené jsme je museli jíst po lžičkách, babička je přidávala do polévek i omáček. Vitamín B, který obsahují prý klíšťatům nechutná. Babičky to věděly od svých maminek. Pivovarské kvasnice i přes stále nové doplňky stravy zůstávají vhodným i cenově dobře dostupným doplňkem stravy plným vitamínů, minerálů a stopových prvků. Jsou vedlejším produktem získávaným při výrobě piva. Tímto způsobem se získávali již ve starověku. Dnes se prodávají v prášku, jako vločky či tablety.

Většina pavouků žijících u nás je neškodných, v mnoha rodinách se dosud věří, že pár pavouků někde v koutě nosí do domu štěstí. A proto je ani slabší povahy při úklidu nezabíjejí, ale vynášejí ven z domu či bytu. Pavouci mají rádi stinná místa. Zbavíte se jich pečlivým úklidem a vymetením všech koutů a koutečků. Babičky věděly, že síť v otevřeném okně zabrání nejen létavému hmyzu vstup do místnosti, ale ani pavouci se do bytu přes ni nedostanou. A tvrdívaly, že tam kde jsou pavouci, nejsou mouchy a jiný létající hmyz. Navíc jejich sítě jsou nádherné, zvláště v letním ránu, postříbřené ranní rosou…

Ne každá návštěva doma je doma vítána. Zejména pokud jde o nezvané hosty. Naše babičky se sousedským návštěvám nevyhýbaly, i když jim ne vždy byly příjemné. Mezi nezvané hosty, s nimiž dokonce tu více tu měně úspěšně bojovaly, patřil hmyz (komáři, moli, mravenci, mouchy, vosy apod.), v horším případě i hlodavci (myši a krysy).

Hmyz, hlodavci či jiní škůdci bydleli a bydlí s lidmi odpradávna. V minulosti byl jejich výskyt v lidských obydlích daleko větší oproti současnému stavu. Například nejrůznější šachty a potrubní systémy propojující jednotlivé domy či byty poskytují téměř ideální podmínky k jejich výskytu.

Třeba s nimi bojovat. Tak třeba mol, malý motýlek, který napadá potraviny a textil. I když máte doma dokonale uklizeno. Stačí si přinést domů sáček mouky či strouhanky z obchodu a hned máte o zábavu postaráno. Proto babičky mouku ihned po zakoupení přesívaly a ukládaly do pevně uzavíratelných nádob a strouhanku si dělaly a dělají vlastnoručně. Mol se ale především řadí mezi nejznámější škůdce napadající textil. Mol nemá rád přímé světlo, a proto není jednoduché jej spatřit schovaného v nábytku či škvírách. Napadá bavlněné látky, kožešinové výrobky a peří. Jestliže položíte do šatníku půlku citronu, nebo pověsíte pomerančovou kůru, neměl by se zde objevit ani jeden mol. Stejný výsledek by měly i levandule, máta peprná, nebo jemně mletý pepř nasypaný pod kobercem. Tak říkají babičky a ty mají vždy pravdu.

I na mouchy, vosy a včely v bytě mají dobrý recept. Mávaní rukama je nevyžene, ale několik zavěšených listů ořešáku ano! Ořešák je ostatně dobrý i na mravence. Pokud se snaží dostat do domu, položte jim do cesty list ořešáku, či pravidelně jejich cestičky přerušujte výluhem z kopřiv.

Pokud nechcete mít doma bleší cirkus, či se připravovat na bleší závody, blech přinesených zvenčí vaším psem či kočkou co nejrychleji zbavte. I tady může pomoci ořešák, tedy jeho listy. Blechy se velmi rychle množí, larvy jsou ukryty v koberci, ve škvírách v podlaze, mezi parketami, pod linoleem, v pelíšcích zvířat, ale dokážou si přelézt i do židlí, křesel, a dokonce do našich postelí. Z přírodních prostředků blechy nesnášejí pach semínek anýzu či fenyklu. Blech se v domácnosti trvale zbavíte především důsledným odblešením zvířat. Babičky proto zvířecí pelíšky zprvu vyčistily a poté vyložily listy ořešáku, rozmarýnu a tymiánu.

A důkladně praly vše, s čím mohly blechy přijít do styku. Ano, skoro se vším si naše bábinky uměly a umí poradit.

