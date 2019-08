Manila. 10x a pokaždé jinak

Letí to jako voda. Červenec kolem nás proletěl rychlostí blesku, a než jsme se nadáli, jsme ve druhé polovině letošních letních prázdnin. Pokud máte dovolenou ještě před sebou, jistě se máte nač těšit, a pokud již naopak za sebou, třeba vezmete zavděk pokračováním našeho sobotního letního putování po významných městech naší modré planety. Dnes míříme do Manily, hlavního města Filipín…

Obyvatelstvo

Filipíny jsou sedmou nejpočetnější zemí v Asii a dvanáctou nejpočetnější zemí na světě. Tamní populace, na rozdíl od té naší, každoročně roste, a to navíc až možná nebezpečně rychle – vždyť roční dvouprocentní přírůstek opravdu není zrovna malý… A přesně je to vidět na hlavním městě Manile, které je zapsáno v knize rekordů jako město s nejhustším osídlením na světě (41 515 obyvatel na km²). Jeho rozloha činí pouze 42,88 km² a žijí zde přes dva miliony obyvatel. Když k tomu navíc připočteme celou metropolitní oblast, vyjde nám neuvěřitelných třináct milionů lidí. Ti hovoří různými dialekty, takže si připadáte vskutku jak v legendárním Babylonu. A jejich největší zálibou je posílání esemesek. I proto se o Manile mluví jako o text capital of the world (hlavní město textovek na celém světě)…

Historie

Před příchodem Evropanů na Filipíny se na místě, kde stojí dnešní Manila, už dlouho nacházela největší pevnost na ostrově Luzon, která byla osadou domorodého kmene Tagalog. V roce 1571 byla dobyta španělskými kolonizátory, a ti jí v témže roce přisoudili status administrativního střediska Filipín. V roce 1898 došlo k národnímu povstání, přičemž povstalci město dobyli a vyhlásili zde nezávislost na Španělsku (12. června). Radost zdejších obyvatel však neměla dlouhého trvání, jelikož Manilu záhy dobyla americká vojska a 10. prosince 1898 došlo k anexi Filipín Spojenými státy, kterou stvrdila dvoustranná dohoda mezi Španěly a USA v Paříži. To bylo podhoubí americko-filipínské války, jejímž výsledkem bylo, že se celý ostrovní stát stal americkou kolonií a od 24. března 1934 přidruženým státem USA. Nezávislost získaly Filipíny po druhé světové válce a 4. července 1946 se Manila stala hlavním městem nově vzniknuvší republiky.

Ekonomika

Celé Filipíny jsou bohaté na nerostné bohatství, ovšem z hlediska ekonomiky patří stále k rozvojovým zemím. Zemědělství zde převládá nad průmyslem, nicméně v poslední době začalo mít velký význam hlavně strojírenství. Jeho lídrem pochopitelně není nikdo jiný než metropole celé ostrovní země. Významnými odvětvími se stala především výroba televizorů, DVD přehrávačů (dříve videorekordérů a radiomagnetofonů) a montáž automobilů. V zemi nachází své pole působnosti stále více firem z Evropy, ale i jiných světadílů. Mezi českými podnikatelskými subjekty jmenujme především skupinu Home Credit, která se úspěšně angažuje v oblasti spotřebitelských úvěrů a poskytuje další finanční služby.

Památky

Manila je odpradávna nazývaná jako »Perla Orientu«. Z historického hlediska se jedná o rozmanité město, ve kterém se snoubí pozůstatky španělské koloniální éry s mrakodrapy a nákupními centry. Za návštěvu stojí především pevnost Santiago (na snímku), kde se nachází mj. památník 2. světové války, manilská katedrála, kostel svatého Augustina, univerzita Santo Tomas, prezidentský palác Malacaniang či známý park Rizal, kde se konají různé společenské akce. Na zdejším uměle vybudovaném ostrově lze obdivovat japonskou a čínskou zahradu a orchidárium. V Manile se nachází také velké množství kulturních zařízení: Národní muzeum, Filipínská galerie a obrazová galerie v prezidentském paláci. Hlavní roli hrají cenné sbírky obrazů filipínských a španělských mistrů.

Corregidor Island

Jednou z nejvýznamnějších historických a turistických atrakcí Filipín je Corregidor Island. Jedná se o poslední místo, které se dostalo do rukou Japonců za 2. světové války a nejdůležitější přístav pro obranu Manily. Tím se částečně vracíme k odstavci o historii – v lednu 1942 se totiž americká vojska bez boje vzdala Japoncům a Manila padla do jejich rukou. Na osvobozování v roce 1945 se podíleli i filipínští partyzáni, přičemž během bojů bylo město prakticky zničeno a zahynulo zde přes 100 tisíc civilistů. Právě o ostrovní pevnost Corregidor se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev 2. světové války. Dodnes se tu nalézají ruiny zpustošené válkou, pozůstatky dělostřeleckých a minometných baterií. Vedle připomínek války zde ovšem najdete i překrásné pláže a dokonalou vyhlídku na celé okolí ze zdejšího majáku tyčícího se na nejvyšším bodě ostrova.

Jeepney

To je symbol nejen veřejné dopravy v Manile, ale i celé ostrovní země. Jeepney stvořila de facto náhoda. Když americká armáda koncem druhé světové války opouštěla již osvobozené Filipíny, zůstalo zde velké množství vozů jeep značek Willys a Ford, jež si vojáci nechtěli odvézt. A tak byly darovány nebo levně prodány místním obyvatelům, načež jeden z nich - Leonardo Sarao – v roce 1953 přišel s nápadem několikanásobně prodloužit zadní část, doplnit pohodlnější lavice, překrýt kabiny a vytvořit tak prostředek veřejné dopravy. Ten dodnes co do popularity poráží importovaná vozidla. Je však třeba říci, že i ta mají své místo – a mezi nimi najdeme rovněž českou stopu. Po manilské rychlodráze na bulváru Edsa jezdí tramvaje vyrobené ve firmě ČKD Dopravní systémy (typ RT8D5M).

Jídlo a pití

Samozřejmostí Manily je pestrý noční život s bary a tanečními kluby otevřenými do časných ranních hodin. Vyplatí se navštívit i tradiční tržiště, kde nakoupíte zboží všeho druhu, či některou z restaurací, jež nabízejí místní speciality, a to většinou za velmi příznivé ceny. Ve zdejší kuchyni se setkáte hlavně s pokrmy sestávajícími z masa, ryb či mořských plodů s rýží nebo nudlemi a zeleninou. K přípravě omáček se využívá kokosové mléko. Jídlo se servíruje klasicky na talíři nebo banánovém listě a kromě hlavních jídel si Filipínci během dne dopřávají tzv. merenda - svačinky v podobě různých rýžových, masových nebo rybích jednohubek atd. Národním nápojem Filipín je pivo, přičemž skvostem jsou především značky San Miguel a Red Horse. Jakkoli tvrdíte, že není nad českou Plzeň, v tomhle případě si pošmáknete...

Pláže

Už byla zmínka o tom, že v Manile a její blízkosti najdete nádherné pláže. A možná, že u některých je slovo »nádherné« ještě hrubě nedostatečné s ohledem na to, jak panenskou romantiku včetně jemného písku nabízejí. Nemusíte se ale jen slunit a chytat bronz. Pokud máte rádi dobrodružství, doporučujeme vyzkoušet potápění a šnorchlování mezi barevnými korály na poloostrově Anilao, projížďku na kanoi z města Pagsanjan k vodopádům Magdapio Falls či adrenalinové treky džunglí v Subic Bay. Rovněž se lze potopit k některému ze sedmi vraků, z nichž nejznámějším je USS New York, ležící v hloubce dvaceti osm metrů. Zničen byl Japonci za 2. světové války – konkrétně v roce 1941.

Světové dny mládeže

V lednu 1995 se v Manile konalo celkově 8. celosvětové setkání mládeže pořádané katolickou církví. Bylo to poprvé, kdy se tato akce uskutečnila na půdě asijské země. Jednalo se zároveň o celkově druhou návštěvu Filipín papežem Janem Pavlem II., který setkání předsedal.

Událost provázelo mnoho různých akcí včetně »Barrio Fiesta«, kam bylo možno chodit za společností a zábavou. Během těchto dnů se navíc konaly bohoslužby téměř ve všech katolických kostelech na Filipínách. Závěrečnou mši svatou, konající se v Luneta Parku, navštívilo podle odhadů více než 5 milionů lidí, což je stávající historický rekord účastníků papežského setkání. Někteří se domnívají, že se jednalo o vůbec největší křesťanské setkání v historii, nicméně to nelze říci s jistotou.

Sport

Jednoznačně nejpopulárnějším sportem na Filipínách je basketbal, nejsledovanější pak americká NBA. Dá se říci, že i v té nejzapadlejší vesnici mají někde koš a hřiště – v Manile se s nimi setkáte doslova na každém kroku. Populární je také fotbal a tenis. A právě »bílý sport« Manilu celosvětově nejvíce zpropagoval. Dlouhá léta se zde sice hrály jen druhořadé turnaje, ovšem od roku 2014 se město stalo dějištěm exhibiční soutěže tenisových družstev International Premier Tennis League (IPTL). A najednou sem nejezdili druhořadí tenisté, ale jména jako Andy Murray, Maria Šarapovová (oba na snímku), Andre Agassi, Pete Sampras, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovič, Serena Williamsová či Caroline Wozniacká. Českou školu zde v rámci IPTL reprezentovali Tomáš Berdych a Karolína Plíšková.

Petr ŠPIČKA

