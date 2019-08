Ilustrační FOTO - Pixabay

Obnova lesů je naší prioritou

Ministerstvo zemědělství bude od 8. do 29. října přijímat žádosti o podporu z evropského rozvojového programu. V podzimním kole chce přerozdělit 1,64 miliardy korun. Zhruba třetina z toho půjde do lesů. Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik (KSČM) to pokládá za správné.

Značná část z evropského programu totiž bude směřovat na obnovu lesních porostů po kalamitách, náhradních či zpevňujících dřevin po povodních, na preventivní opatření v lesích, investice do melioračních a zpevňujících dřevin, na přeměnu porostů náhradních dřevin a také na techniku a technologie pro lesní hospodářství. Celkem to dělá 495 milionů korun!

»Současná situace v lesích by pochopitelně potřebovala násobně větší prostředky, ale je to otázka rozpočtových možností. Momentálně větší možnosti nejsou. V zemědělském výboru i po dohodě s ministerstvem zemědělství se snažíme i dodatečně v případě nespotřebovaných prostředků je věnovat zejména na obnovu lesů po kalamitě, na nákup výsadbového materiálu, na vlastní výsadbu, ale následně i ošetřování vysázených ploch. To nelze ponechat samo sobě. Všechny pěstební činnosti vedoucí k obnově lesa, třeba i v pozměněné struktuře, je třeba podpořit tak, aby nezůstaly dlouhodobě holiny po kůrovci,« řekl k tomu pro náš deník místopředseda zemědělského výboru Sněmovny, předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny, předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Pomoc vlastníkům lesů

Na lesy tedy má jít skoro třetina evropských rozvojových prostředků určených pro zemědělství. »Teď je kalamita v lese, je třeba tedy věnovat veškerou pozornost tomu, aby se alespoň když ne napravily, tak zbrzdily škody vzniklé kalamitou. Jde však také o to, aby se vyvíjela nějaká preventivní činnost, aby se kalamitě napříště – i když se kalamitní stavy pochopitelně nedají úplně vyloučit, ale dají se předvídat – mohlo alespoň zčásti předcházet,« míní Kováčik. Podle jeho slov jsou však kořeny nynější katastrofální situace mnohem hlubší.

»Dnešní kůrovcovou kalamitu založilo nejen trvale suché počasí a oslabené porosty, ale především hospodářská činnost našich předků, kteří dnes napadené smrkové monokultury založili, a tím umožnili kůrovci hodovní síň pod širým nebem ve velkém využívat,« prohlásil místopředseda zemědělského výboru.

»Nové kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova reaguje na aktuální situaci s kůrovcem, proto je v něm spuštěna většina lesnických operací. Podmínky pro poskytování dotací byly upraveny tak, aby vlastníkům lesů boj s kůrovcem usnadnily,« uvedlo v odůvodnění ministerstvo zemědělství. Při žádání by měli být zvýhodněni menší vlastníci, podmínky žádostí by měly být také méně administrativně náročné než v minulosti.

Zároveň úřad spustí další kolo čerpání dotací z operačního programu Rybářství. Zájemci můžou celkem získat 130 milionů korun, například na inovace v podnicích.

Z programu rozvoje venkova můžou zemědělci v současném sedmiletém období do roku 2020 čerpat téměř 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek jsou evropské zdroje.

(ku)