Ilustrační FOTO - Pixabay

Asistenti učitelů mají být placeni jinak

Asistenti pedagoga a speciální pedagogové-logopedi ve speciálních školách by od příštího roku už neměli dostávat peníze z rozpočtu na inkluzi, ale z rozpočtu škol na platy. Návrh změn v souboru vyhlášek a nařízení vlády schválila na svém posledním předprázdninovém zasedání Babišova vláda.

Ministerstvo školství tak chce zabránit dvojímu způsobu financování těchto pracovníků. Změny by navázaly na nový model financování škol, který má fungovat od ledna. Upřesnit by se mělo rovněž dosud široké rozpětí maximálního počtu vyučovacích hodin asistentů.

Asistenti pedagoga jsou nejdražší součástí takzvané inkluze, tedy společného vzdělávání handicapovaných dětí s ostatními v běžných školách. V letošním rozpočtu jsou na inkluzi vyhrazeny čtyři miliardy korun. Tyto peníze jdou i na některé asistenty ve speciálních školách, kde jsou přitom podmínky už nastavené pro skupinové vzdělávání handicapovaných žáků. Podle ministerstva školství je to nesystémové a neefektivní.

V souvislosti s chystanými změnami ve financování škol od ledna 2020 proto resort navrhl, aby speciální školy dostávaly na asistenty peníze podle počtu vyučovacích hodin, ve kterých budou pomáhat dětem. Podle stejného principu mají jít do škol od příštího roku i peníze na učitele. Nyní získávají školy peníze podle počtu žáků.

Změny ve financování asistentů pedagoga by podle ministerstva neměly znamenat další nároky na rozpočet. Počítá se s tím, že by se pouze přesunula část peněz určených na pomoc při začleňování znevýhodněných dětí ve školách do rozpočtu speciálních škol na platy.

Novela upraví i rozsah činnosti asistentů

Novelou by se měl upravit i rozsah přímé pedagogické činnosti asistentů. V současnosti pro ně nařízení vlády stanovuje rozpětí mezi 20 až 40 hodinami týdně, což podle ministerstva vede k nerovnému postavení těchto lidí ve školách. Od ledna 2020 proto úřad počítá se změnou na 36 hodin pro asistenty ve speciálních školách a od září 2021 pak s 32 až 36 hodinami pro asistenty pedagoga v ostatních školách.

Z údajů ministerstva školství vyplývá, že ve školách pracovalo v uplynulém školním roce 21 039 asistentů pedagoga, což je pětapůlkrát víc než před deseti lety. Většina asistentů je na základních školách a pracuje na částečný úvazek. Průměrný plat asistenta s plným úvazkem byl podle ministerstva práce a sociálních věcí loni 23 381 korun. Průměrná mzda v České republice v loňském čtvrtém čtvrtletí činila 33 840 korun.

Současné pojetí poškozuje žáky běžné i »inkludované«

Otázky Haló novin pro Martu Semelovou, expertku KSČM na oblast školství

Jak se doposud inkluze osvědčila? Nebo se neosvědčila? KSČM byla při projednávání příslušného zákona ve Sněmovně od začátku proti. Pádné argumenty zazněly tenkrát nejednou od vás, tehdy členky školského výboru, vycházela jste z dlouholetých učitelských zkušeností. Můžete nám je ve stručnosti shrnout?

Rozumná »inkluze« podle potřeb žáků a podmínek dané školy probíhala vždy. Pokud žáci učení nezvládali, byli zařazeni do škol speciálních, kde se vzdělávali podle svých schopností a potřeb. Současné pojetí je drahé, nesystémové, má negativní dopady, snižuje kvalitu vzdělávání a ohrožuje systém speciálního školství. Poškozuje žáky běžné i »inkludované«, učitele, školská poradenská zařízení. Pár konkrétních příkladů: enormní nárůst administrativy, personální situace (učitelé nemají čas na vzdělání pro práci s těmito dětmi, chybí speciální pedagogové, psychologové, asistenti). Kantoři se věnují »inkludovaným« žákům na úkor ostatních. Ty často ruší přítomnost asistentů a chování integrovaných žáků, kteří nezvládají učivo, zaostávají, nezažívají pocit úspěchu, bývají předmětem šikany.

Asistenti pedagoga a speciální pedagogové-logopedi ve speciálních školách mají od příštího roku dostávat peníze z rozpočtu škol na platy, nikoli z rozpočtu na inkluzi. Ministerstvo školství tím chce zabránit dvojímu způsobu financování těchto pracovníků. Přiznám se, že nedovedu posoudit, do jaké míry je to pozitivní krok a jaký je jeho cíl…

Inkluze je drahá (stojí několik miliard korun ročně) a nejsou na ni peníze. Takže se hledá, jak ušetřit. Jedním z kroků je nová vyhláška, která, mimo jiné, snižuje počet asistentů ve třídě a podporuje »sdíleného asistenta« pro několik handicapovaných dětí. Mám obavy, že ze stejných důvodů má dojít ke změně financování asistentů. Osobně se obávám toho, aby peníze na jejich platy nešly z peněz, určených na navýšení platů učitelů, respektive, aby tak nedocházelo ke krácení nadtarifních složek učitelských platů. Nerada bych pak opět poslouchala v médiích, kolik se přidalo kantorům, přičemž skutečnost bude jiná.

Asistenti jsou nejdražší součástí inkluze. Proč? Přesto je jich zřejmě stále nedostatek – je to kvůli malým platům? A kdo se vlastně asistentem může stát a jaké musí mít vzdělání?

Postavení asistenta vymezuje zákon o pedagogických pracovnících. Asistent, který vykonává přímou pedagogickou činnost, musí mít vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské zaměřené na pedagogiku či alespoň kurz pro asistenty pedagoga). Asistentům, kteří vykonávají pomocné výchovné práce, stačí základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga v délce 120 vyučovacích hodin, což je naprosto nedostatečné. Za tu dobu nemohou získat znalosti o potřebách a přístupu k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

A podotýkám, že se jedná o nejrůznější druhy postižení – poruchy učení či chování, autismus, psychiatrické nálezy, smyslové, tělesné a mentální postižení, kombinované vady. Také po letech, kdy rostl počet asistentů (za 10 let vzrostl jejich počet podle údajů MŠMT 5,5krát na současných zhruba 21 tisíc), se loni zájem o toto místo propadl o 65 procent. Předpokládám, že hlavním důvodem je plat. Většina asistentů pracuje na částečný úvazek. Průměrný plat asistenta s plným úvazkem byl loni 23 381 Kč hrubého, polovina jich dostávala méně než 22 954 Kč. Pokud asistent pracuje na 0,6 úvazku, bere 14 až 15 tisíc korun.

Marie KUDRNOVSKÁ