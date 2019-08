Kateřina Konečná při zahájení letošního setkání na Lázku u Lanškrouna, FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Sílí snaha označit hrdiny za okupanty a zločince za osvoboditele

Už 29. ročník tradičního setkání Čechů, Moravanů a Slováků se v sobotu konal u zemské hranice na Lázku u Lanškrouna. Účastníky srdečně přivítal člen ÚV KSČM a předseda OV KSČM ve Svitavách Josef Bohatec. Program tradičně začal pietním aktem u památníku protifašistických bojovníků z odbojové organizace Národní sdružení československých vlastenců.

„Ano, já se i po dvaceti šesti letech, po rozdělení našich národů, pořád cítím jako Čechoslovák,« řekla ve svém projevu místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně EP Kateřina Konečná. »A právě proto tady jsme, abychom si připomněli naši společnou cestu, na kterou jsme se vydali v roce 1918 založením Československa a potom znovu po II. světové válce, kdy se naši dědové a otcové pustili do obnovy našeho tolik zpustošeného státu. Zpustošeného těmi, kteří se dnes snaží o revizi našich novodobých dějin. Ano, mám na mysli sudetské Němce, všechny ty, kteří dělali pátou kolonu Adolfu Hitlerovi. Všechny ty ‚mírumilovné‘ spoluobčany, kteří vyháněli Čechy z míst, na kterých žili po staletí. V tomto ohledu si vážím všech, kteří se proti tomuto postavili. I německých antifašistů byla celá řada. Mimochodem, oni odejít nemuseli a jejich hrdinný přístup proti nacistickému Německu nikdy nebude a nesmí být zapomenut! Vážení spoluobčané, jsem velmi ráda, že jsem právě s vámi na 29. setkání Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků v místě, které je spojeno s významným odbojovým a partizánským hnutím v době nacistické okupace. V době, kdy hrůzy a strašlivé tragédie druhé světové války jsou dehonestovány a překrucovány. V době, kdy sílí snaha označit hrdiny za okupanty a zločince za osvoboditele. Komunistická strana Čech a Moravy nikdy nezapomene na statečnost těchto vlasteneckých bojovníků, kteří položili na oltář vlasti to, co je nám nejcennější – život,« připomněla Konečná.

Diskusní stan

Na ni také směřovalo nejvíce dotazů v diskusním stanu, který se otevřel po oficiální části setkání. Ve velmi živé diskusi padla mimo jiné otázka, jak představitelky KSČM zvládají skloubit politiku a rodinu. Podle Konečné hodně záleží na tom, jak je vlastní rodina dokáže spolehlivě podpořit. Jeden z dotazů směřoval i na rovnost mužů a žen, kdy Konečná uvedla, že není příznivkyní kvót v rovnosti mužů a žen, a když mluví s členkami KSČM, aby šly do politiky, tyto ženy se samy často a logicky rozhodují opačně a dávají naopak přednost rodině před politikou.

Poslanec a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič zase objasňoval, jak například se ve školách, kam politika ze zákona nepatří, těžko diskutuje a následně získává důvěra mladých. A také, jak je nutné politicky pracovat i uvnitř strany. Zejména získávaní nových členů. Na otázky okolo řepky odpovídala předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM Marie Pěnčíková. Uvedla, že už se občané měli ohradit proti pěstování řepky především v polovině devadesátých let, kdy se s řepkou začínalo teprve hospodařit.

Rozdíl mezi tvrdým brexitem a brexitem bez dohody, objasňovala zase Konečná. Zdůraznila, že je nutné mít, pokud brexit nastane, alespoň nějakou dohodu. Dodala, že ani v jednom případě nikdo zatím nedokáže jakkoli spočítat škody, které odchod Británie z Unie způsobí.

Jediný český deník

Na otázky o Haló novinách odpovídal redaktor Roman Blaško, který připomněl, že je třeba si uvědomit, že deník Haló noviny je jediný, za nímž nestojí nadnárodní kapitál, tak jako je to prakticky u všech ostatních deníků. Upozornil na nepřízeň některých koncových distributorů, kteří ani Haló noviny nedají na pult. Přesto Haló noviny vytvářejí významný levicový zdroj informací.

Mezi účastníky nemohly chybět ženy z Levicových klubů žen v čele s předsedkyní Květou Šlahúnkovou. Slovenskou stranu důstojně zastoupil Jozef Kožuch.

Diskuse skončila s přáním mnoha sil do dalšího nelehkého politického boje a účastníci se rozešli za dalším, zejména hudebním programem a občerstvením.

K příjemné atmosféře hrálo dopoledne hudební krojované těleso »Šohaji« o kterém se v kuloárech tvrdí, že je to nejmenší slovácká dechovka. V odpolední části programu se zase představila skupina »Jásalka band«, hudba pro všechny generace. Dále organizátoři připravili soutěž o pohár Krajského výboru KSČM Pardubice pod vedením mladých komunistů. Nechyběla ukázka akrobatického létání, kdy účastníci setkání na Lázku zdravili piloty, kteří odvážně kroužili nad jejich hlavami.

(brom)