FOTO - Pixabay

Že jesle nebyly špatný výmysl?

Zatímco před 30 lety fungovala v ČR víc než tisícovka jeslí pro zhruba 40 tisíc dětí mladších tří let, v současné době rodiče často řeší, zda jejich dvouleté dítě přijmou v mateřské škole. V roce 2014 státní jesle vlastně přestaly existovat. Je to přežitek, říkalo se.

»Jesle po roce 1989 byly považovány za zbytečné, matky měly být s dětmi doma do věku čtyř let. Taková byla představa nové garnitury. Praxe ukázala, že je vše jinak a matky chtějí profesně růst a v mnohých případech je dřívější nástup do práce nutný i z ekonomického hlediska rodiny,« uvedla pro náš list exposlankyně Alena Nohavová, dlouholetá učitelka v mateřské škole, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM.

Asi 45 tisíc dvouletých, tedy dvě pětiny všech dětí tohoto věku, chodí nyní do školek. Zájem místy převyšuje kapacitu míst v těchto zařízeních. Před rokem 1989 byly jesle v gesci ministerstva školství, po převratu přešly jako zvláštní zdravotnické zařízení pod ministerstvo zdravotnictví. V roce 1990 jich podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo 1043 s kapacitou pro 39 829 dětí. O dva roky později došlo ke snížení asi o dvě třetiny, tedy na 381 jeslí pro 13 196 dětí. V následujících letech pak jeslí každý rok ubývalo a mezi roky 2006 a 2013 se jejich množství ustálilo mezi 40 až 50 pro přibližně 1500 batolat.

»Zajistit finančně provoz jeslí je náročné. Ministerstvo školství ani ministerstvo zdravotnictví je pod sebe nechce, tudíž je nefinancuje, a pro zřizovatele - což jsou města nebo obce - je to velice nákladné. Navíc klesla porodnost, což se projevilo v menším zájmu o jesle i mateřské školy. Proto se zavíraly i školky, nepočítalo se s tím, že boom nastane o několik let později. A to se také stalo,« upozornila Nohavová.

Důvody pro počáteční prudký pokles počtu míst v jeslích souvisely podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zejména se společenskými a demografickými změnami. Klesla porodnost, prodloužila se rodičovská dovolená a lidé začali upřednostňovat péči o batolata v domácím prostředí. Proto chodilo do jeslí kolem roku 2010 už jen asi procento dětí mladších tří let.

V posledním desetiletí však poptávka po předškolních zařízeních pro děti do tří let vzrostla, státní jesle ovšem de facto neexistovaly. Od roku 2005 mohou dvouleté děti chodit do mateřských škol. Zatímco před deseti lety je podle Českého statistického úřadu navštěvovala asi čtvrtina z nich, před dvěma roky to bylo 41 procent. V uplynulém školním roce bylo ve školkách 45 374 dětí mladších tří let, tedy asi o pět tisíc víc, než před 30 lety chodilo do jeslí.

Dětské skupiny nemohou problém vyřešit

»Některá města si jesle udržela a financovala je ze svého rozpočtu. Kapacitně to však nestačilo, tak i školky začaly přijímat děti mladší tří let. Souvisí to i s financováním mateřských škol. Aby bylo na výplaty pedagogů i provozního personálu, muselo být - a stále tomu tak je - ve třídě zapsáno 28 dětí. Od stolu se to vidí trochu jinak,« dodala Nohavová.

Zejména v Praze, Brně a jejich okolí zájem o místa pro dvouleté nyní převyšuje kapacitní možnosti školek. Vláda ve svém programu slíbila, že to bude řešit. Chce se zaměřit hlavně na rozvoj dětských skupin, které spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Těch funguje nyní po celé ČR okolo 940 s kapacitou zhruba 12 000 dětí. Nyní se hradí z dotací EU, které ovšem po roce 2020 skončí. Ministerstvo práce zveřejnilo loni na podzim návrh novely zákona, jež má umožnit financování skupin z eráru, na vládu však zatím předloha neodešla. Dětské skupiny to mohou podle Nohavové řešit. KSČM je však nikdy nepodporovala a ani pro zákon nehlasovala. »Podpoříme to jen v případě, že se zákonně upraví, že se bude jednat o péči pro děti do tří let. Ne jako je to v současnosti do šesti let. Tím bychom zase ohrozili mateřské školy. Protože dětská skupina je pro stát méně nákladná a mohly by tak mateřinky přecházet v dětské skupiny,« vysvětlila exposlankyně.

Jesle v žádném případě nestačí

Jesle přestalo ministerstvo zdravotnictví provozovat ke konci roku 2013. Zdůvodnilo to tím, že v nich děti nepotřebují péči zdravotních sester, jelikož nejde o nemocné. Kolik jeslí nyní v ČR je, stát neeviduje. Někdy bývají součástí soukromých školek pro děti od jednoho a půl roku. »Děti jsou sice zdravé, ale péče o ně připadala dětským sestrám. Obor dětská sestra už není. Tak malé děti se nevzdělávají a mají jiný režim než děti ve školkách, mají jiné potřeby. Vzhledem k tomu, že nyní opět došlo k menšímu poklesu porodnosti, místa ve školkách jsou, až na výjimky se tak do MŠ přijímají i děti mladší. Řešením by byl opětovný návrat k jeslovým třídám nebo minijeslím. Je to nákladnější, ale takové investice se společnosti vrátí. Jen musí být vůle,« je přesvědčena bývalá komunistická poslankyně.

Podle resortu školství navštěvovalo předškolní zařízení v uplynulém roce 650 dětí mladších dvou let a 44 724 dětí mezi dvěma a třemi roky. Do školek chodilo 363 776 dětí, z toho 12 520 do soukromých. Děti mladší tří let tvořily ve školkách asi 12,5 % kolektivu.

(ku)