FOTO - Pixabay

Mistr zahodil penaltu a remizoval

Fotbalisté Slavie neměli seřízenou mušku, v Karviné v rámci 3. kola nejvyšší fotbalové soutěže skončil zápas bez branek. Tomáš Souček zahodil i penaltu. Stejně skončila i Plzeň, i když ta mohla být za bod ráda, protože na branku Bohemians ani jednou nevystřelila. Olomouc překvapivě vyhrála v Liberci 1:0, stejným výsledkem Slovácko doma v krajském derby zdolalo Zlín. Ve slezské derby už v pátek vyhrála Ostrava nad Opavou 2:0.

Po remíze Plzně se mohla Slavia na prvním místě osamostatnit, jenže na hřišti Karviné se »sešívaným« fotbalistům nepodařilo proměňovat šance, přestože měli velký tlak. Velké šance měl Mick Van Buren, ale nejdřív trefil jen boční síť a později skončila jeho rána na tyči. Nejblíže ke gólu měl už v pětadvacáté minutě Souček, který zahrával pokutový kop. Netrefil ale ani bránu a zápas skončil bezbrankovou remízou. Slavia má na prvním místě v tabulce 10 bodů, stejně jako Plzeň. Karviná si připsala vůbec první bod, stále je ale poslední.

Plzeň ani jednou nevystřelila

Plzeňští se nedokázali zcela oklepat z úterního debaklu 0:4 na hřišti Olympiakosu Pireus v odvetě druhého předkola Ligy mistrů a ani jednou nevystřelili na branku Bohemians. Aktivní Jan Kopic sice v 71. minutě dostal míč do sítě, ale gól neplatil kvůli ofsajdu.

Viktoria v Ďolíčku nevyhrála třetí ligové utkání po sobě a ve třetím z posledních čtyř soutěžních zápasů nedala branku.

Podle trenéra Pavla Vrby neproměňují Západočeši šance, které by měli. »Nezpracujeme balón, když můžeme jít sami na gólmana, což jsou věci, které jsou špatně. Krmi (Krmenčík) se soubojově ve velkém vápně neprosadil, Kopi (Kopic) se ke konci zápasu dobře uvolnil a vystřelil z hranice pokutového území a netrefil bránu. To jsou situace, které by měly končit góly, bohužel nekončí a to potom ovlivňuje výsledek,« řekl na tiskové konferenci Vrba.

»Klokani« doma neprohráli a neinkasovali ani ve druhém duelu nového ročníku.

Křivda v Liberci?

Utkání v Liberci rozhodl ve 39. minutě Jakub Plšek, který se prosadil při svém stém startu v nejvyšší soutěži. Slovan ze závěrečného tlaku málem vyrovnal. Střídající Jakub Pešek v 86. minutě trefil břevno a pak marně reklamoval, že balon po odrazu přešel brankovou čáru. Liberecký trenér Pavel Hoftych na tiskové konferenci řekl, že podle jeho informací šlo o regulérní gól. V zápase se podle něj ukázalo, že není spravedlivé, když je video jen na čtyřech z osmi utkání jednoho kola. »Přišli jsme tím o body. Mohli jsme fanoušky dostat do varu, dostat se do tlaku a třeba zápas otočit. Takhle z toho není vůbec nic,« řekl Pešek. »Bohužel se s tím nic nedá dělat, takový je fotbal. My si akorát sami můžeme udělat obrázek o rozhodčích. Viděli jsme, jak pískali celý zápas. Já to raději nebudu komentovat,« dodal hráč, který přišel na trávník jako střídající 20 minut před koncem.

Sigma vyhrála v lize v Liberci poprvé po sedmi zápasech a připsala si druhé vítězství v sezoně. Slovan naopak potřetí za sebou prohrál a má jen tři body. Doma Severočeši z posledních čtyř utkání uhráli jediný bod.

Slovácko se oklepalo z debaklu

Slovácko zabralo po dvou porážkách bez vstřelené branky a především minulém debaklu 0:6 v Jablonci. Naopak Zlín pod novým trenérem Josefem Csaplárem potřetí v sezoně prohrál výsledkem 0:1 a má na kontě jen tři body. Domácí byli aktivnější a měli víc nebezpečných střel, vítězný gól vstřelil ve 44. minutě Tomáš Zajíc. Oba týmy ve druhém poločase trefily brankovou konstrukci. Zlínští venku prohráli osmý ligový duel za sebou a na hřišti Slovácka nebodovali poprvé po pěti zápasech.

Smola nechtěl slavit

Už v pátek vyhrála Ostrava v Opavě 2:0 a vítězný gól dal Tomáš Smola, který přišel právě z domácího celku. Smola ve 20. minutě doklepl míč zblízka do sítě poté, co opavský gólman Vilém Fendrich vytáhl hlavičku po přímém kopu na břevno. »Byl jsem tam, kde jsem měl být. Kluci z Opavy si ze mě dělali srandu, že dorážka z metru do prázdné je můj gól, tak mě trochu překvapilo, že mě tam nechali,« řekl Smola novinářům.

Původně branku proti bývalým spoluhráčům nechtěl slavit. »Chtěl jsem to v sobě udržet, ale tím, že to nebylo před opavským kotlem, jsem si to trochu užil. Myslím, že to nebylo žádné provokování,« konstatoval Smola.

(čtk)